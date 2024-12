Stručnjakinja: Evo što raditi da doživite orgazam svaki put

Svi želimo imati ispunjen i uzbudljiv seksualni život, no ponekad, bez obzira na sve pokušaje, činilo se da ne možemo doći do kraja. Filmovi i priče drugih često nas uvjeravaju da je njihov seksualni život uvijek savršen, no stvarnost nije uvijek takva. Srećom, stručnjakinja za odnose Doktorica Karen Gurney, gostujući u podcastu Paula Brunsona 'We Need To Talk', podijelila je savjete koji mogu pomoći da seks postane bolji i zadovoljavajući, čak i kad se čini da nema napretka.

Seks nije vještina, već uživanje

Dr. Karen odmah razbija jedan od najvećih mitova o seksu.

- Ne postoji nešto poput 'dobrog u krevetu'. To je potpuna zabluda. Seks nije vještina koju možete usavršiti kao, recimo, sviranje violine. Seks bi trebao biti uživanje, a ne nešto što morate 'usavršiti'. - otkriva.

Seks mora biti nešto što volimo raditi, a ako postane rutina, lišen je uzbuđenja i želje.

Seks ne mora uvijek biti penetrativan

Doktorica Karen naglašava da se odnos može prakticirati na mnogo načina, i to nije uvijek vezano za penetraciju.

- Seks može biti solo, s partnerom istog ili suprotnog spola, u različitim konfiguracijama – sve dok uživate, to je najvažnije - naglašava doktorica. Orgazam nije nužno rezultat penetracije, a najvažniji faktor je da oboje uživate u iskustvu. Seksualna povezanost i uživanje trebaju biti u fokusu.

Održavajte stvari svježima

Seks na početku veze često je najuzbudljiviji jer je sve novo i misteriozno. Doktorica Karen objašnjava:

- Orgazmi su lakši na početku veze, jer postoji mnogo noviteta, uzbuđenja i visoka privlačnost. - objašnjava doktorica Karen.

Kako veza traje, rutina može preuzeti, a to može smanjiti seksualno uzbuđenje. Ključ je opuštanje i sposobnost da se prepustite partneru, te održavanje tog uzbuđenja kroz nova iskustva i istraživanje.

Ostanite prisutni u trenutku

Jedan od glavnih razloga zašto mnogi doživljavaju 'loš seks' je taj što nisu potpuno prisutni. Dr. Karen ističe da 92% ljudi tijekom seksa razmišlja o stvarima koje nisu povezane sa samim činom.

- To su potpuno normalne misli, ali kad nismo prisutni u trenutku, to negativno utječe na doživljaj - objašnjava.

Ostanite u trenutku i usmjerite svoju pažnju prema partneru i iskustvu, bez ometajućih misli.

Miješajte pristupe

Doktorica ističe da mnoge žene, koje u početku uživaju u seksu, s vremenom primjećuju pad postotka orgazama, dok kod muškaraca taj postotak ostaje isti. Razlog je što mnoge žene više preferiraju predigru i masturbaciju za postizanje orgazma, a penetracija nije uvijek nužna.

- Nemojte gledati penetrativni seks kao jedini način za postizanje orgazma. Miješanje različitih pristupa može vam pomoći da pronađete ono što vam odgovara - savjetuje.

Istraživanje različitih opcija u seksualnim odnosima može donijeti zadovoljavajuće rezultate za oboje.

Prestanite glumiti orgazam

Glumljenje orgazma nije rješenje. Doktorica ističe važnost otvorene komunikacije s partnerom o tome što volite i što vam odgovara.

- Glumiti orgazam ne znači da ćete doći bliže cilju. Biti asertivan i otvoren prema partneru pomoći će vam da izgradite bolju intimnost - kaže.

U početku može biti teško razgovarati o tome, ali komunikacija je ključ za bolji seks i veću povezanost. Što više komunicirate, to ćete bolje razumjeti što funkcionira za oboje.

Seksualna valuta: Održavanje želje izvan spavaće sobe

Doktorica Karen uvodi pojam „seksualna valuta“, koja se odnosi na seksualnu napetost koja nije nužno vezana uz sam seks, već na interakcije koje se događaju izvan spavaće sobe.

- Naš seksualni život nije samo nešto što se događa u krevetu, on je prisutan uvijek. Seksualna valuta uključuje sve, od držanja za ruke, poljubaca do sugestivnih komentara - objašnjava doktorica Karen.

Održavanje seksualne napetosti u svakodnevnom životu važan je faktor za održavanje želje i povezanosti.