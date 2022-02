Svi znamo koliko su obrve bitne za djevojke, posebno jer su postale glavni segment naše beauty rutine. Oblik obrva mijenja izraz lica, a bez uređenih obrva se možemo osjećati 'golo'. Bilo da ih popunjavate olovkom, čupate koncem, idete na lifting obrvi ili japansko iscrtavanje, one su dio imidža i individualne estetike, a od ove godine nam postaju još bitnije.

Iako su se jedno vrijeme u modu vratile tanke obrve iz 90-ih, ove godine, prema beauty stručnjacima, nosit će se, uz njih, punije i prirodnije obrve koje omekšavaju izraz lica.

Ako su vam dosadile vaše obrve i želite nešto novo i svježe, ovi trendovi će osvojiti 2022. godinu:

1. Ravne obrve

Ovo je korejski trend punih obrva s minimalnim lukom i suptilnim završetkom. Za ovaj look morate pustiti svoje obrve da narastu te ukloniti dlačice koje idu prema dolje. To će omogućiti da vaše obrve izgledaju ravnije, no budite oprezni s čupanjem da ne biste napravili samo još veći problem. Zagladite ih u jednom smjeru i stavite malo proizvoda za učvršćivanje.

2. Prirodne obrve

Držite se svog prirodnog oblika obrva i suptilno ih definirate – ne pretanke, ne predebele, već minimalističke i jednostavne. To znači da su suvišne dlačice uklonjene, luk je postojan, ali ne i prenaglašene.

3. Pahuljaste, mekane obrve

Nije novi trend, ali je vrlo popularan. Ako želite trendi obrve ovaj stil ne možete izbjeći, a u tome vam mogu pomoći vosak i četkica za stajling. Obrve puštajte, a prilikom stiliziranja češljajte ih prema gore da izgledaju čupavije.

4. Izbijeljene obrve

Izbijeljene obrve ponovno su u modi i vraćaju nam uspomene na vesele 90-te. Ako tražite nešto uzbudljivo i spremni ste se odvažiti, ovo je odličan trend za vas. No predlažemo da ovu preobrazbu ipak ne radite sami kod kuće kako ne biste ostali bez obrva. Mnogi stručnjaci predlažu da prvo na obrvama isprobate svjetlije sjenilo kako biste vidjeli kako bi vam ovaj look stajao.

5. Obojene obrve

Sudeći prema modnoj sceni ova godina obogaćena je raznolikim bojama, a obrve u boji definitivno će biti must have za sve ljubitelje hrabrijeg make upa. Kako biste vidjeli kako biste izgledali da imate obrve u nekoj boji, uzmite maskaru u boji i samo s njom namažite obrve.

6. Tanke obrve

Jedna od onih koje predvode povratak ovog stila je Bella Hadid. Manekenka i inače kao da je stigla iz devedesetih, modne dragulje pronalazi po omiljenim vintage dućanima. Ona je ikona ne samo modnih, već i kozmetičkih trendova.Ovo je trend iz 90-ih koji će i ove godine biti hit. No ove godine neće biti drastično počupane i tanke, već puno prirodnije.