Dnevni horoskop za srijedu 10. prosinca: Vaga ima posla preko glave, Raku koristi opuštanje...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Djelujte pozitivno, podijelite svoje ideje s drugima i ne omalovažavajte one koji ne dijele vaše mišljenje. Budite spremni na suradnju i s onima koji vam nisu baš po volji. Pazite prilikom kupnje i svih novčanih ulaganja, obuzdajte brzopletost i sklonost nepotrebnim troškovima, ma koliko vas nešto mamilo na kupnju.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjećat ćete sve intenzivniju potrebu za napretkom i isticanjem u javnom životu. Radom ćete širiti krug prijatelja, utjecajnih poznanstava i obogaćivati svoje znanje i iskustvo. Neki stari poslovi počet će vam donositi financijsku dobit, što će vas ohrabriti. Bit ćete sigurni u sebe, pa ćete i u očima suprotnog spola djelovati privlačnima.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Planetarni položaji nagovješćuju rad u domu - ono što ne stignete obaviti na poslu, dovršit ćete kod kuće. Bit ćete prilično mrzovoljni, jer morate rješavati neke stare probleme i baviti se tuđim nedovršenim poslovima. Ljubavni problemi koji se danas pojave prolazne su prirode, pa im ne trebate pridavati velik značaj.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Telefon će vam neprestano zvoniti, a prijatelji vas pozivati na različite zabave. Ne treba vas gristi savjest ako sebi dopustite malo razonode – koristit će vam opuštanje u veselom društvu. Ako ste u braku, pokazat ćete veliku privrženost prema partneru, a sate provedene bez njega kratiti brojnim pozivima i SMS porukama.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Na sve što budete radili, trošit ćete više vremena od planiranog. Svako malo činit će vam se da neka sitnica nije na svom mjestu ili da ste nešto mogli napraviti temeljitije. Opustite se, sklonost savršenstvu samo vas iscrpljuje. Uhvatit će vas potreba za ekonomičnošću pa ćete analizirati stavke potrošnje u nastojanju da uštedite.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Širite ćete svjetonazore i znanje te pronalaziti dublje uzroke nekim događajima. Najviše uspjeha imat će oni koji uče, spremaju ispite ili se bave radom u kojem treba upotrijebiti maštu i kreativnost. Večer je povoljnija za opuštanje i druženje u poznatom okruženju. Kako sati budu odmicali, sve će vam više trebati bliski ljudi.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Posla ćete imati preko glave, no rezerve snage bit će vam dovoljne. Nemojte zapostavljati razbibrigu i odmaranje, čak i ako zbog toga budete morali otkazati neku od obaveza. Navečer se nastojte odmoriti i skupiti snagu za sutra. Nemojte ustrajati na izlascima, ako nemate dovoljno energije i dobrog raspoloženja.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Bit ćete vrckavi i znatiželjni, pa biste mogli sklopiti zanimljivo poznanstvo i prepustiti se dugim razgovorima. Novo prijateljstvo obogatit će vas kao osobu. Uživat ćete u sportskim i drugim rekreativnim aktivnostima. Mogli biste postati novi član neke grupe ili organizacije. Proširit ćete svoje obzore i pritom se dobro zabaviti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Kao bitno pitanje u poslovnom životu nametnut će se odnos s kolegama i pretpostavljenima. Uspijete li strogo odvojiti posao od prijateljstva, imat ćete bolji uvid i shvatiti da stvari nisu onakve kakvima ih doživljavate. Budite oprezni u komunikaciji s osobama koje ne poznajte dovoljno, jer biste mogli doživjeti neugodnosti.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Telefonski razgovori ili sklapanje novih poznanstava putem interneta, obogatit će vam dan zanimljivim sadržajima. Mlađi i studenti bit će izloženi pritisku roditelja, koji će od njih imati prevelika očekivanja. Očekujte povoljno rješenje molbe, zahtjeva ili sudskog spora. Imat ćete razloga za veselje, a možda i nešto proslaviti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bezrazložno ćete strahovati, odbijati tuđu potporu ili odbiti osobu koja vam je spremna pružiti ruku pomirenja. U ljubavnoj vezi najviše problema zadavat će vam znatiželja okoline i loša komunikacija s partnerom. Odjednom će vam se sve učiniti besmisleno, no ne smijete se prepuštati takvim raspoloženjima jer su prolazni.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Novi poslovi ili promjena planova zahtijevat će veću pozornost i koncentraciju, a poslovnim će zahtjevima nerijetko biti suprotstavljeni ljubavni ili društveni život. Bit ćete oštri na riječima i previše nestrpljivi da druge saslušate. Stoga neće biti čudno ako se s nekim posvađate ili poljuljate prijateljski odnos.