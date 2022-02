Postoji mnogo načina za odgoj djeteta, ali mnogi roditelji teže odgojiti dijete tako da izraste u osobu na koju su oni ponosni. Međutim, ono što mnogi roditelji također moraju shvatiti je da je svako dijete drugačije, a metode jednog odgoja roditelja možda neće biti od koristi drugom roditelju.

Upoznajete svoje dijete, shvatite što voli raditi, a što ne, a ponekad učite i od drugih roditelja.

Kathy Hirsh-Pasek, profesorica na Sveučilištu Temple, i njezina koautorica Roberta Golinkoff sa Sveučilišta Delaware napisali su 'Becoming Brilliant: What Science Tells Us About Raising Successful Children', knjigu o roditeljstvu osmišljenu da pomogne roditeljima da razviju vještine učenja svog djeteta koristeći znanost učenja i razvoja.

U intervjuu za NPR, Hirsh-Pasek je rekla da će za dvadeset godina biti važno kako roditelji danas odgajaju djecu.

- Ako to ne shvatite kako treba, imat ćete okruženje koje nije pogodno za život. To je kriza koju vidim - rekla je.

Rješenje, prema autoricama, leži u ovih 6 stavki na kojima roditelji moraju raditi sa svojom djecom:

1. Suradnja

- Suradnja je sve. Sa svojim djetetom morate surađivati. Kontrolirajte svoje impulse, nemojte se izderavati i prebacivati krivnju na dijete - kaže Hirsch-Pasek.

Izgradite raznoliku i multikulturalnu zajednicu. Odgoj kod kuće odražavat će njihov stav vani.

2. Komunikacija

Govor, pisanje, čitanje i slušanje svi su oblici komunikacije koje djeca moraju naučiti.

3. Sadržaj

- Sadržaj je izgrađen na komunikaciji - kaže Hirsh-Pasek. Kako bi surađivala i komunicirala, djeca moraju naučiti osnovne jezične vještine.

4. Kritičko razmišljanje

Kritičko razmišljanje oslanja se na sadržaj i zahtijeva od roditelja da djeci ne daju samo informacije, već im dopuštaju da sami razmišljaju o tim informacijama.

- Ako vaše dijete kritički razmišlja nemojte ga isključivati iz komunikacije kada vam postavlja pitanja. Djecu trebate potaknuti da vas ispituju kako bi više stvari saznali - kaže Hirsh-Pasek.

5. Budite kreativni i inovativni

- Ne možete biti samo majmun koji baca boju na platno - kaže ona.

Na primjer, kada stvarate glazbu, nije dovoljno samo znati pjevati ili naučiti nekoliko nota. Naučite svirati instrument, proučavati različite glazbene stilove i sastavljati tekstove. Što više naučite, to će glazba koju stvarate biti ljepša.

6. Samopouzdanje

Potrebno vam je samopouzdanje kako biste riskirali i uspjeli, a to možete dati svom djetetu ohrabrujući ga i dopuštajući mu da riskira u ranoj dobi.

Sve to omogućuje roditelju ne samo da podučava svoje dijete, već i da ostane u trenutku s njim, piše Your Tango.