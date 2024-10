6 super savjeta: Evo kako si možete olakšati pomicanje sata

Pomicanje sata kod većine ljudi prolazi bez većih tegoba, neki će prva dva, tri dana možda osjetiti da im bioritam nije usklađen sa satom, no ima ljudi koji bi zbog prelaska na zimsko računanje vremena, nakon početnog veselja zbog toga što smo u nedjelju dobili jedan sat više sna, ipak mogli osjetiti pojačani umor, nervozu, manjak koncentracije i energije, pa možda čak i depresiju.

To ne mora biti toliko povezano samo s pomicanjem sata, već vjerojatno ima veze i s činjenicom da se sa zimskim računanjem vremena dan dodatno skraćuje, tako da možemo iskoristiti manje prirodnog svjetla koje je zaslužno za proizvodnju serotonina, hormona koji je odgovoran za dobro raspoloženje.

Iako su jedva dočekali jedan sat sna više, mnogi su se u nedjelju probudili prerano, jer tijelo se ne vodi satom, već unutarnjim ritmom

No, pomicanje sata može utjecati i na naš cirkadijalni ritam, odnosno obrasce odlaska u krevet i buđenja narednih pet do sedam dana, pa ako se niste pripremali na to postupnim ranijim odlascima u krevet, evo nekoliko savjeta da si olakšate ovo razdoblje.

1. Postupno pomičite odlazak u krevet

U noći kad pomičemo sat na zimsko računanje vremena, mnogi se vesele tome što će spavati jedan sat duže. No, često to i ne iskoristimo, jer se tijelo ne vodi satom, nego unutarnjim ritmom. Zato je važno voditi računa da se i sami ne vodimo satom kod odlaska u krevet na večer, jer ćemo lako 'izgubiti' taj sat koji smo dobili. Točnije, vodite računa da spavate barem sedam sati noću, prije i poslije prijelaza na novo računanje vremena. Pomičite vrijeme spavanja za 15 do 20 minuta ranije svaku večer, dok ne uskladite odlazak u krevet i buđenje tako da odspavate preporučenih sedam sati.

2. Vježbajte dobre navike prije spavanja

Šalica toplog biljnog čaja pomoći će da se opustite i lakše utonete u san

Poradite na tome da pripremate svoje tijelo za to da se na večer umiri, kako biste lakše zaspali. Izbacite kofeinske napitke iza 16 sati, kao i alkohol, jer oboje na umjetan način 'podiže' organizam. Izbjegavajte pretjerivanje u slatkišima, što vodi porastu šećera i hiperaktivnosti, a onda i brzom padu energije. I nemojte vježbati barem 4 sata prije spavanja, jer vježbanje povećava unutarnju temperaturu tijela, što može otežati prepuštanje snu.

3. Ugasite sve što remeti san

Barem pola sata prije spavanja pogasite elektroničke uređaje, kako biste ukinuli izloženost plavom svjetlu koje isijavaju ekrani, te zvonjavi poruka koja izaziva stres, jer to zaustavlja proizvodnju melatonina, hormona koji izaziva pospanost. Istuširajte se toplom vodom, prigušite svjetla i opustite uz šalicu čaja ili nekoliko stranica knjige koja vas opušta.

4. Večerajte više proteina i manje ugljikohidrata.

U dane oko pomicanja sata večeru pomičite za 15-ak minuta ranije dan po dan, kako biste došli do vremena koje vam najbolje odgovara. Ne prejedajte se na večer i pojedite obrok koji je bogat proteinima umjesto ugljikohidratima. Dobar izbor su riba, piletina, jaja, sir. Kombinirajte ih sa zdravim mastima (primjerice maslinovim uljem, orašastim plodovima i slično) uz salatu s dosta povrća. Salata će vam osigurati vlakna, koja su važna za dobro probavu noću.

5. Iskoristite danje svjetlo

Izađite u šetnju prijepodne, kako biste se 'naoružali' serotoninom i - dobrim raspoloženjem

Nastojte izlaziti van u jutarnjim satima, kako biste iskoristili danje svjetlo za podizanje raspoloženja i energije. Odvojite vrijeme za jutarnju ili ranu poslijepodnevnu šetnju dok još ima danjeg svjetla. Razmislite o uvođenju sportskih aktivnosti na otvorenom za vrijeme danjeg svjetla, čak i ako je hladnije. Svjež zrak i svjetlo doprinijet će tome da se osjećate bolje.

6. Odrijemajte kratko poslijepodne

Ako imate problema s prepuštanjem snu navečer, pa se osjećate neispavano, priuštite si barem pola sata odmora poslije podne. Prepustiti se kratkom drijemanju, ne dulje od 20 minuta, kako biste obnovili energiju. Ako inače imate problema s nesanicom i patite od manjka sna i bez pomicanja sata, svakako se javite liječniku.