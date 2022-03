6 super savjeta kako ljubavnu vezu održati zdravom i svježom

1. Odvojite vrijeme za sebe svaki dan

Radi se o tome da baš svaki dan provodite kvalitetno vrijeme sami sa sobom, da radite nešto što volite, možda čitate knjigu, kupate se u kadi, provodite vrijeme u prirodi, meditirate, pišete dnevnik... Napravite popis stvari koje vas usrećuju i obožavate ih raditi, a zatim svaki dan svjesno i planski odvojite vrijeme za sebe. Zapišite sve to u kalendar i držite se plana koliko možete.

POGLEDAJTE VIDEO:

To vrijeme provedeno u aktivnostima koje volite raditi sami napunit će vas pozitivnom energijom i osjećajem zadovoljstva, a to je odlično za sretnu ljubavnu vezu, jer, ako ste vi sretni, bit će i vaš partner.

Partneru unaprijed dajte do znanja da vam je povremeno potrebno 30 do 60 minuta vremena u danu koje želite provesti sami u svojim aktivnostima. Tako će partner znati da ga ne izbjegavate iz nekog razloga i podržat će vas u tome. Shvatit će vašu potrebu. Također, dajte mu dp znanja da i on slobodno odvoji vrijeme za sebe, ako ima potrebu za tim.

Odvajanje vremena samo za sebe jedan je od najzdravijih načina na koji možete održati ljubavnu vezu stabilnom i sretnom, koliko god se to činilo kontradiktorno.

2. Prakticirajte aktivno slušanje

Aktivno slušanje znači da ste i vi i vaš partner svjesni jedno drugoga i slušate što druga strana govori bez ometanja. Odvojite vrijeme u danu za to. To može biti ujutro uz kavu ili predvečer dok šećete po parku. Važno je da vas tada ništa ne ometa - nema mobitela, televizije, upaljenog radija...

Također, pobrinite se da tijekom tog razgovora češće imate kontakt očima kontakt očima je pojačan. Aktivno slušanje je najbolji dar koji možete dati i primiti. Svaki čovjek voli znati da ga netko pažljivo, suosjećajno sluša.

Osnovna pravila za aktivno slušanje:

3. Njegujte prijateljstvo

Prijateljstvo s partnerom trebao bi vam biti prioritet, jer ćete tako puno lakše i uspješnije prebroditi izazovna vremena. Nije važno samo voljeti nekoga, važno je i to da se jedno drugom nastavite sviđati kao kao na početku veze. Naime, svi smo mi različiti, svi smo jedinke za sebe. Normalno je da i partner i vi imate drugačije interese.

Jedan od načina na koji možete ojačati prijateljski dio vaše veze je to da svatko od vas odabere aktivnost koju voli, a zatim tu aktivnost radite zajedno. Na primjer, možete se okušati u planinarenju, u izradi nečega ili u igranju biljara, pikada, kartanju... Nije važno o kojoj se aktivnosti radi dokle god svaka strana izabere svoju, a druga pristane sudjelovati u njoj.

4. Pričajte o svemu i svačemu

Neka vam teme razgovora bude više od samog planiranja kupovine namirnica i toga što ćete skuhati za večeru. Lako je zaokupiti se površnom komunikacijom i početi se osjećati kao da ste cimeri, a ne ljubavni partneri, no to ne želite.

Kako biste održali svoju vezu živom, razgovarajte o svemu i svačemu. Od zanimljivosti svijetu u kojemu živimo i duhovnosti do stvari zbog kojih se osjećate ranjivo. Budite iskreni jedno s drugim i opušteni tijekom razgovora.

Primjeri iskrene komunikacije:

Takva pitanja potaknut će dubokoumne rasprave, a to je dobro za zdravu vezu i povezanost među partnerima. Smatrate li da bi moglo biti malo nezgodno započeti takav razgovor 'iz vedra neba' partneru unaprijed recite kako želite odvojiti vrijeme za razgovor o važnim temama. Recite mu da želite s njim podijeliti svoje misli, osjećaje i strahove, ali želite čuti i njihove. Ovakvi razgovori otvaraju srca i stvaraju osjećaj sigurnosti.

5. Orijentirajte se na pozitivne misli

Obratite pažnju na dijalog koji vodite u svojoj glavi vezan za partnera. Moguće je da ste se navikli usredotočiti na stvari koje vas živciraju, a ako to ne počnete kontrolirati i misli preusmjerite na ono pozitivno, moglo bi vam se dogoditi da se polako počnete udaljavati jedno od drugog.

Sjetite se da smo svi mi ljudi, svi griješimo i nitko nije savršen. Teško je pronaći sreću kada hranite negativne emocije. Zamijenite loše misli dobrima tako što ćete svjesno odlučiti usredotočiti se na ono što vam se sviđa kod partnera, što vas veseli, ispunjava... Tako ćete lošu energiju u domu brzo promijeniti u dobru, prenosi canadianliving.com.

Budite suosjećajni i spremni oprostiti kad pogriješi. Imajte na umu da i vi griješite i tko zna koliko puta je partner oprostio vama, a da možda to nije ni spomenuo.

6. Vratite romansu u vezu

Zašto bi romantični trenuci trebali biti rezervirani samo na početak veze? Romantika je itekako važna za sretnu, ispunjenu i strastvenu vezu. Priuštite si ponekad pokoji romantičan trenutak. To može biti večera na balkonu uz svijeće i laganu muziku, masaža, zajednička kupka, sitni darovi poput omiljene čokolade ili cvijeća...

Napravite zajedno plan i u kalendaru označite datume za posebne romantične doživljaje.

Ideje kako ponovno rasplamsati romantiku u vezi:

Tracey Cox, seksualna terapeutkinja iz Velike Britanije, otkrila je razloge zašto strast u vezi nestaje i kako ju razbuktati. Napominje kako se zavaravaju svi koji vjeruju da je početnu strast u vezi moguće održati jednako jakom kao na početku veze, a ali moguće je ne dopustiti da se posve ugasi, a seksualni život zbog toga zamre.

Ovo su česti razlozi zašto požuda u vezi nestane:

Partneri se previše opuste

- Jednostavna psihološka formula kaže da uvijek želimo ono što ne možemo imati i ukoliko je nešto sto posto sigurno, to gubi na privlačnosti. Jednom kada se uselite sa svojim partnerom, seks je na dohvat ruke 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Ne morate ništa planirati, gdje i kako ćete se prepustiti strastima, već sve što trebate je okrenuti se i toplo tijelo je na dohvat ruke - objašnjava Cox.

Prisnost je, kaže, prigušivač želje za oba spola jer odmah uklanja tri mogućnosti za osjećaj uzbuđenja, a to su nedostupnost, avantura i misterija.

- Predanost se, također, temelji na primitivnom uvjerenju da, jednom kada potjera završi i plijen je osvojen, to više nije vrijedno posjedovanja. Sa predanošću nestaju stvari koje pokreću seks pred obvezama, a to su nešto novo, rizik i pomicanje granica. I ne samo to, većina parova se toliko opusti da sjede jedno pored drugoga na kauču sa masnom kosom dok grickaju nešto. On nju vidi bez šminke, sa maskom na licu, ona njega promatra dok podrezuje nokte. Sve to je teško za stvaranje požude, ali sve to je i dio ljudskog bića koje se ne može cijelo vrijeme ponašati savršeno ili savršeno izgledati - pojasnila je Cox.

Hormoni 'medenog mjeseca' ne traju vječno

- Studija jednog od vodećih neurologa u svijetu trajala je 30 godina i otkrila kako postoji razlog zašto se ti moćni, opijajući hormoni ljubavi i seksa prestanu nagomilavati u našem mozgu nakon oko devet mjeseci od početka veze. Završava se 'razdoblje medenog mjeseca', taj vrtoglavi, požudni oblik kada smo poput zečeva. To se događa kako bismo dobili priliku napraviti logičnu i razumnu procjenu partnera te vidjeli jesu li dobar izbor za dugoročnog partnera - kaže ova seksualna terapeutkinja.

Potrebna nam je bistra glava kako bismo mogli zaključiti je li partner podoban za potencijalnog roditelja naše djece. Znanstvenici vjeruju da je naš mozak unaprijed programiran tako da zaustavlja opskrbu hormonima požude kako bismo dobili priliku kritički promotriti partnera i procijeniti njegovu snagu, ali i slabosti.

Istraživač dr. Fred Nour vjeruje da svaka faza ljubavi ima temeljnu evolucijsku svrhu. Požuda nas povezuje, a objektivnost je potrebna da bi nas usmjerila prema dugoročnom opredjeljenju.

- Većina ljudi pretpostavlja kako 'presušivanje tih hormona' znači da se odljubljujemo od partnera. U stvarnosti je sasvim suprotno, majka priroda nas priprema za to da se smjestimo negdje zajedno i imamo bebe. Seksualni hormoni se s razlogom zamjenjuju 'hormonima maženja', poput oksitocina - objasnila je Cox.

Požuda ljude s vremenom istroši

- U početku razmišljamo kao o pravoj ljubavi, ali zapravo je čin zaljubljivanja privremeno, glupavo stanje koje ne možemo održati niti iz fizioloških razloga ni iz praktičnih. Sve je tada u drugom planu, posao, održavanje prijateljstava, briga o biljkama i kućnim ljubimcima... Kada se prvi put sretnete, dugo želite biti zajedno. Želite provesti jedno uz drugoga svaku milisekundu vremena i ništa drugo nije važno - kaže Cox.

Dodaje da je ta euforija stvorena koktelom moždanih hormona slična onoj koji stvara kokain. Visoke doze dopamina i serotonina znače da se osjećate kao da vam san nije potreban, ne trebate jesti i imate neograničenu energiju. Ali, ostati dugo u toj fazi bi istrošilo naše tijelo.

Svaki čovjek dugoročno treba mir i rutinu kako bi mogao funkcionirati. Trebamo vrijeme provedeno s prijateljima i obitelji, a trebamo i svojem poslu posvetiti nešto pažnje. Moramo moći kvalitetno spavati i jesti da bismo bili zdravi.

- Osjećaj požude je sjajan, ali nije toliko sjajan za naše zdravlje, karijeru i odnose sa drugim ljudima - naglašava stručnjakinja.

Partneri prestanu planirati seks

- Uvijek me dobro nasmiju izjave tipa: 'Mrzim noćne izlaske jer mrzim planiranje seksa. Seks bi trebao biti spontan'. Tada ih pitam jesu li u početku uživali u seksu s partnerom, a oni odgovaraju da itekako jesu te da je to bilo najbolje od svega. Ljudi nikada ne planiraju seks više nego kada su početku veze. Većina nas razmišlja intenzivno o tome kako seks učiniti sjajnim kada prvi put upoznamo nekoga tko nam se sviđa - kaže Cox.

Tada se bavimo mislima kako ostaviti najbolji mogući dojam - što obući, kakvo donje rublje izabrati, spavaća soba je sva blistava i čista, osvjetljenje prigušeno...

- Budući da u tom razdoblju pokušavamo zavarati partnera i natjerati ga da se zaljubi u nas, trudimo se poticati seks čak i kada nam nije do toga, što naš libido drži na visokom nivou. Kako vrijeme prolazi, razina našeg napora opada. Opet sve postaje normalno, ali požuda voli puno pažnje. Prestanete li je hraniti, ona propada i umire - upozorila je.

'Seks vođen požudom nije pravi seks'

- Spontana požuda koju iskusimo u početku veze, je u potpunosti bez napora, dovoljno je da mislimo na partnera ili ga vidimo, i uzbudimo se. Problem je u tome što to nije pravi seks. Većinu erotskog uzbuđenja proizvode hormoni mozga, a ne ono što je zaista pred vama. Niski seksualni nagon, užasna tehnika ili naginjanje prema sebičnosti je ono što taj intenzivan početni poticaj lukavo prikriva - smatra Cox.

Jednom kada se taj početni seksualni poticaj istroši, suočavamo se sa realnošću, često drugačijom od onoga što se prvotno činilo. Na primjer, morate voditi neugodne rasprave o tome što vam je sada potrebno da biste doživjeli vrhunac ili kakvom se 'vilinskom prašinom morate poprskati' da biste uživali u seksu.

- U to nema apsolutno nikakve sumnje, seks u dugoročnim vezama postaje manje vođen požudom. Ali, ne očajavajte, mnogi parovi pronalaze manje intenzivnu fazu koja je jednako ugodna, samo da drugačiji način - zaključila je Cox.

Savjeti za oživljavanje strasti i bolji seks

Najčitaniji članci