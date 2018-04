6 trikova uz koje ćete se lakše nositi s majkom svog dragog

Kad upoznate čovjeka s kojim želite provesti svoj život, činjenica je da dolazi s prtljagom, a vrlo često prtljaga sadrži i njegovu majku, koja će uvijek biti mama i koja, u nekim slučajevima, može postati kamen spoticanja između vas dvoje.

Kako biste spriječili svađe, nesporazume i eventualno veće probleme, isprobajte ovih šest savjeta kako biste izgradili ugodne obiteljske odnose koji se temelje na ljubavi i poštovanju.

1. Misli da je uvijek u pravu

Ako imate svekrvu koja je uvjerena da sve zna najbolje, od odgoja djece do trgovine u kojoj su najjeftiniji naresci, nije vam lako. Ali to ne znači da ne možete naći zajednički jezik s njom. Umjesto da se stalno s njom borite, izaberite bitke koje su vam bitne, piše britanski The Sun.

- Ako ne želite slušati njezino mišljenje ili savjet, zapitajte se zašto. Možda joj zamjerate nešto što vam je ranije rekla ili nešto što je napravila, ali takav stav vam neće pomoći. Velika je vjerojatnost da vaša svekrva želi najbolje vama i obitelji, ali ne zna kako to izraziti - objašnjava savjetnica za veze i seks Amanda Major.

- U redu je ne slagati se u mišljenjima, ali bitno je da se u svakoj raspravi postavite odraslo i da se potrudite naći neku sredinu. Umjesto da joj se otvoreno suprotstavljate, probajte ju saslušati i uvjeriti da ćete razmisliti o njezinom savjetu - savjetuje Major.

2. Stalno dolazi jer želi biti s unucima

Ako svekrva želi provoditi vrijeme s vašom djecom, nemojte na to gledati negativno. iskoristite to vrijeme za sebe i muža, bavite se svojim hobijima, riješite zaostale obveze.

U slučaju da se pojavljuje nenajavljeno i da voli vrijeme provoditi u vašem stanu, onda je bolja ideja unaprijed dogovoriti susrete kako biste bili sigurni da neće doći u vrijeme koje vam ne odgovara.

Foto: 24sata

- Umjesto da se ljutite i svađate, udahnite i sjednite sa svojim partnerom te se dogovorite oko stalnih termina. Razmislite kad vam najviše odgovara da vam svekrva odvede djecu u park ili dođe kod vas. Kad ste vi usklađeni postavite s njom temelje nekog plana kad može uzeti unuke k sebi ili vrijeme provoditi kod vas. Na ovaj način svi znaju što je dopušteno, a što ne. A vi ćete imati slobodno vrijeme koje možete iskoristiti kako želite - savjetuje Major.

3. Uspoređuje vas s bivšom

Samo zamislite situaciju u kojoj su vaši svekar i svekrva došli kod vas na ručak, a ona počne uspoređivati vaše kulinarske sposobnosti s bivšom djevojkom vašeg muža.

Foto: Allmoviephoto.com

- Uspoređivanje s bivšim partnerom nikad nema sretan završetak. Morate jasno dati do znanja vašoj svekrvi da to ne dolazi u obzir jer vas s takvim komentarima vrijeđa. Također, za rješavanje ovakvog problema trebat ćete potporu svojeg muža, mada oni nisu poznati po tome da se miješaju u svađe ili razmirice između svoje majke i žene. Zamolite ga da nasamo s njom popriča. On će joj najbolje dati do znanja da to što radi nije u redu prema vama, a u krajnosti, ni prema njemu, jer je on vas izabrao - savjetuje Major.

- Ako razgovor ne pomogne, a odnosi sa svekrvom su sve gori i gori, trebali bi razmisliti o zahlađenju odnosa. Makar bi to trebao biti zadnji korak. Ponekad je najbolje presjeći sve veze i prodisati - objašnjava Major.

4. Miješa se u svađe

Ako vam se ikad dogodilo da svekrva naleti na vas i muža u svađi i da ga nakon svađe pozove sa strane ili da za vrijeme svađe otvoreno stane na njegovu stranu, onda znate koliko to zna srozati obiteljske odnose. Ljuti ste na nju, ljuti ste na muža, a rješenje?

Foto: themoviedb.org

- Veza između majke i djeteta je jaka, stoga nije čudno da će vaša svekrva biti na strani vašeg muža. To ne znači da je to što radi u redu. Ako vam se to događa, onda trebate hladne glave razgovarati sa svojim mužem i postaviti granice - vaša veza je vaša veza i u nu se nitko neće petljati. Nakon što ste postavili granice, potrebno je da on razgovara sa svojom majkom i objasni joj da ne treba njezinu potporu i da su vaše svađe i rasprave vaše i da ćete ih riješiti - objašnjava Major.

5. Ne obazire se na pravila koje ste vi i vaš muž postavili

Kad su djeca kod svekrve sve im je dopušteno - jedu slatkiše za doručak, skaču po krevetima i nitko nema kontrolu nad pranjem zuba. Koliko god vas to ljutilo, popustite joj. Opustite se i uživajte u vremenu koje ste dobili.

- Popustite joj. Vrijeme koje provede sa svojim unucima joj je dragocjeno i vjerojatno si misli da ste vi tu za discipliniranje, a da s njom vrijeme treba biti zabavno, jer na kraju krajeva, ona želi da joj unuci dođu što češće - savjetuje Amanda.

- Ako je u pitanju nešto ozbiljnije, prvi korak je razgovarati s partnerom i objasniti mu što vas smeta te pronaći najbolji mogući način kako objasniti njegovoj mami što biste vas dvoje željeli da i ona provodi u odnosu s djecom. Bilo da je u pitanju vrijeme odlaska u krevet ili količina crtića koju su pogledali, bitan je način na koji rješavate problem. Čuda se mogu postići malim kompromisima - zaključuje Major.

6. Spušta vam

- Postoje situacije između svekrvi i snaha koje znaju prerasti u pravi rat, a jedna od njih definitivno nastaje nakon neprimjerenog kritiziranja ili sramoćenja. I to ide u oba smjera, mada se češće događa da majke muževa vole kritizirati snahe, a nekad im i otvoreno pred drugima spustiti - napominje Major.

- Iako vaša svekrva ima pravo na svoje viđenje stvari i mišljenje o svemu, jako bitan je način na koji ona svoje mišljenje dijeli s drugima. Ako vam se ne sviđa njezin pristup, sjednite se s njom i probajte joj objasniti da vas rastužuju ili vrijeđaju njezini negativni komentari i dajte joj do znanja da vam to smeta. Predložite joj da proba svoja mišljenja izraziti na pozitivan način. Ali, pod svaku cijenu izbjegnite sukob - završava Major.

