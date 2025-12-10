FOTO Svi se pitaju tko je ova njemačka ljepotica? Instagram gori, a ona je pravi misterij...

Na Instagramu se svakodnevno pojave novi trendovi, ali rijetko tko privuče pažnju brzinom kojom je to uspjelo Bianki Wieland. Ova njemačka influencerica posljednjih mjeseci postala je pravi fenomen, njezine fotografije šire se društvenim mrežama brže nego algoritam može pratiti
Iako djeluje kao još jedna Instagram ljepotica u nizu, iza nje stoji priča koja intrigira tisuće pratitelja diljem svijeta.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Bianka, rođena u Njemačkoj, danas kombinirano na nekoliko Instagram profila broji stotine tisuća pratitelja, a njezin glavni profil prelazi i preko milijun.
| Foto: Instagram
Na @biankaslink, profilu koji posljednjih mjeseci bilježi veliki rast, objavljuje atraktivne i stilizirane fotografije, najčešće u bikinijima ili beachwearu, zbog čega je mnogi nazivaju “europskim odgovorom na američke fit-influencerice”.
| Foto: Instagram
Ono što posebno privlači pažnju jest to što se o Bianki ne zna mnogo izvan društvenih mreža. Informacije o njoj svode se na kratke biografske zapise fan stranica i Instagram estetiku koju gradi godinama.
| Foto: Instagram
Upravo ta doza misterioznosti dodatno potiče zanimanje javnosti, tko je zapravo žena iza upečatljivih fotografija?
| Foto: Instagram
Obožavatelji je hvale zbog autentične estetike, dok kritičari ističu da je riječ o još jednom proizvodu Instagram kulture koja pretvara privatnost u brend.
| Foto: Instagram
