Čišćenje, organizacija i odbacivanje svari koje vam ne trebaju, prilikom čišćenja doma, jednostavno je obavezna komponenta koju s vremena na vrijeme morate napraviti. Iako je nekima mrsko krenuti prebirati po stvarima i baciti ono što bi trebali bacati, odnosno ono što im samo skuplja prašinu, koliko god im to bilo teško, moraju to napraviti.

Šest dizajnera i profesionalnih organizatora za Apartment Therapy su podijelila svoje savjete o tome kako se već danas možete riješiti stvari koje više nisu korisne i relevantne.

1. Sve što niste koristili u posljednjih godinu dana

Na primjer, ako imate toster ili aparat za vafle koji zauzimaju prostor, a niste ga koristili godinu dana, ili ga bacite ili ga nekome dajte. Ako imate par cipela koje nikada niste nosili, a oni zauzimaju mjesto u vašem ormaru, riješite ih se.

2. Neželjeni pokloni

Bilo koja stvar koja vam je poklonjena, a niste je posebno željeli, ali osjećate se krivom jer je se želite riješiti, nemojte se kriviti već je poklonite nekom drugom, prodajte ili bacite. Nitko se neće ljutiti na vas bez brige.

3. Sve što je isteklo

Koliko često pregledavate namirnice u svojoj smočnici i gledate rok trajanja? To je najbolji dio organizacije, točno vidite što imate i što vam treba. Nemojte prekomjerno kupovati namirnice jer mislite da vam trebaju jer se često zna dogoditi da vam istekne rok trajanja, a da vi to niste niti primijetili jer tu namirnicu niste niti koristili.

4. Stare ili neusklađene stvari

Staro donje rublje i neusklađene čarape možete odmah baciti jer vam bez veze zauzima prostor, a skroz vam je nepotrebno.

5. Neiskorištene stvari

Sve što ne koristite redovno odnosno niste skoro pa nikad koristili bacite, poklonite ili prodajte.

6. Riješite se uvjerenja da vi to ne možete

Nisu svi rođeni organizirani i to je sasvim u redu. Nije stvar u stvarima. Vanjski nered je unutarnji nered. Vaš je dom pretrpan jer je vaš život takav. Organizacija je briga o sebi. Znači da ne živite usklađen život, ne stavljate sebe na prvo mjesto i svi smo to činili s vremena na vrijeme. Ali to možete promijeniti. Svatko može naučiti biti uredan, promijeniti navike i promijeniti način razmišljanja te shvatiti da stavljanje sebe na prvo mjesto nije sebično, već vas ispunjava.