7 čestih večernjih navika koje vam uništavaju seksualni život

1. Pričate u krevetu o dnevnim obvezama

Dosadne razgovore o dnevnim obvezama ostavite za neko drugo vrijeme, savjetuje Danielle Kepler, psihologinja iz Chicaga.

- Očito, parovi trebaju raspravljati o strategiji rješavanja svakodnevnih obveza, uvijek netko mora pokupiti djecu iz vrtića ili otići u trgovinu po hranu, ali to se može obaviti u neko drugo vrijeme, a ne kad se spremaju na spavanje, ili nešto drugo... Nešto vezano za ovakve razgovore potpuno ubija želju za intimnosti i seksom - upozorava Kepler.

2. 'Buljite' u mobitel prije spavanja

Većina ljudi u današnje vrijeme ima običaj nositi mobitel sa sobom u krevet. Čak 35 posto ispitanika u nedavno provedenom istraživanju je navelo da je običaj nošenja mobitela u krevet definitivno umanjio količinu seksa u njihovim životima.

- Osim u slučaju da puštate neku seksi pjesmu, nemojte to raditi. Kad na telefonu surfate ili igrate igrice, toliko utonete u taj svoj online svijet da osoba koja leži pored vas u krevetu kao da nije tamo. Kad vaš partner nešto kaže ili traži vašu pažnju, velika je šansa da ih uopće nećete doživjeti zato jer ste prezaposleni 'buljeći' u mobitel. To definitivno ne potiče intimnost - objašnjava Alena Gest, psihoterapeutkinja iz New Yorka.

3. Dopuštate djeci i ljubimcima da spavaju u bračnom krevetu

- Ako imate malu djecu, neizbježno je da ćete tu i tamo zbog ružnog sna ili zbog lošeg raspoloženja provesti noć zajedno. I to im treba dopustiti. Ali, ne navikavajte ih na svoj krevet - rekao je Kurt Smith, terapeut koji se specijalizirao za savjetovanje muškaraca.

- Često sam od pacijenata čuo o problemu koji jako utječe na osjećaj intimnosti koji imaju s partnerom. Problem je kad navečer muškarac dolazi u krevet u kojem su uspavani partner i dijete. To jako utječe na razinu intimnosti koju partneri osjećaju jedan prema drugome. To može lako postati izvor ogorčenosti, sukoba i isključivanja među partnerima - upozorava Smith.

- A muškarci se isto tako žale i na uspavane ljubimce u bračnom krevetu. Treće tijelo u krevetu često znači da se nitko neće dobro naspavati - nedostatak mjesta i borba za poplune mogu svakog izbaciti iz takta, a da ne pričamo o seksu, koji u ovoj situaciji postaje nemoguć, što izaziva dodatne frustracije - objašnjava Smith za MSN.

4. Ne čistite spavaću sobu

Znate onu 'nakupinu' prljave odjeće, smrdljivih čarapa i odbačenih torbica koja je odjednom oživjela i zavladala vašom spavaćom sobom? Puno su veće šanse za dobar seks ako biste tu sobu pospremili.

- Nered ubija intimnost. Prošli tjedan mi je jedan muškarac rekao da mu je u spavaćoj sobi toliki nered da mu to potpuno ubija želju za seksom. Priznao je da je i sam dogovoran za dio nereda, i da je toga svjestan - prepričava Smith.

5. Radite u spavaćoj sobi

- Znate li prvo pravilo održavanje zdrave ravnoteže između posla i privatnog života? Držite zahtjeve posla van vaše spavaće sobe. Ako je baš sila da morate dogovoriti na mail ili se javiti na poziv svojeg šefa, obavite to u nekoj drugoj sobi - savjetuje Kepler.

- Krevet i spavaća soba bi vas trebala asocirati na mir i odmor, a ne na svakodnevni stres koji proživljavate na poslu. Učinite si uslugu, a i svojem partneru, i ostavite spavaću sobu vam dometa svojeg posla - savjetuje Kepler.

6. Vaša spavaća sobi služi i kao dnevni boravak

Često se dogodi da spavaća soba roditelja postane druga prostorija u kući u kojoj se gleda televizija. To je zabavno, često zabranjeno mjesto, i shodno tome najzanimljivije maloj djeci koja će na sve moguće načine pokušati 'zavladati' i u njoj.

- Puno roditelja mi je reklo da vole svoju djecu, ali da mrze činjenicu da su izgubili svoj privatni kutak u domu. Glavna spavaća soba lako može postati odmaralište za djecu ili igraonica, ali ako vam je stalo da vaše intimnosti i seksualnog života s partnerom, postavite jasne granice svojoj djeci i zabranite im ulazak u vašu spavaću sobu - rekao je Kepler.

7. Gledate ili čitate vijesti

Vijesti su neumoljive, stalno ima masa novosti koje još brže izguraju još novije stvari. I to je zatvoren krug. Za dobrobit vaše veze, odolite želji da čitate vijesti u krevetu prije spavanja.

- Normalno je da kad legnete u krevet da poželite znati što se sad događa u svijetu ili što ste možda propustili, ali to ne znači da je to dobro za vas i za vašu vezu. U ovom trenutku, kad se smirujete i pripremate na spavanje, svoju pozornost trebate usmjeriti na smirivanje i opuštanje - objašnjava Gerst.

