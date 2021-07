1. Drevni pod

Podovi od tvrdog drveta obično izgledaju privlačno i lijepo. Međutim, oni su također izvrstan način privlačenja termita u vaš dom. To je zato što njih obično već napadnu suhi drveni termiti dok pod postavljate u svoj dom. Zbog toga, prije postavljanja, pobrinite se da ga u potpunosti pregledate.

2. Drveni ormarići

Također, i njih trebate pregledati prije nego što ih postavite u dom jer u suprotnom možete unijeti termite, a da to ni ne znate. Poput termita koji se nalaze u podovima od tvrdog drveta, oni također mogu preživjeti u drvenim ormarima i bilo kojim drugim drvenim proizvodima.

3. Stari namještaj

Starinski namještaj nekim je ljudima hobi. On može dom učiniti jedinstvenim, ali također je savršen način kako termiti pronalaze put do vašeg doma. Zbog toga ih, baš kao i ostale drvene predmete, morate pomno pregledati prije nego ih unesete u kuću. Ako čujete šuplji zvuk to znači da su termiti već pojeli taj dio namještaja.

4. Peć na drva

Kad složite ogrjevno drvo na jednom mjestu, ono postaje jedno od najboljih mjesta za skrivanje termita. Termiti će gomilu drva za ogrjev koristiti kao hranu i sklonište, reproducirajući se i razmnožavajući se tijekom vremena.

5. Malč

Uređenje vrta također je savršeno mjesto za život termita. Kombinacija malča i vlage djeluje na privlačenje termita u vaš dom. Međutim, ovaj problem možete izbjeći tako da držite sve malčeve dalje od vanjskih zidova vašeg doma.

6. Propusne cijevi

Termiti opstaju tamo gdje ima vlage, a propusne cijevi su savršeno mjesto za ove male insekte. To znači da će područja s puno vlage koristiti kao mjesto za život.

7. Grane drveća

Ako ste okruženi drvećem, termiti su u kontaktu s vašim domom i to je vrlo vjerojatan razlog zašto imate termite u domu. Osim toga, kad je uz vaš dom mnogo stabala, zemlja je vlažna jer grane onemogućavaju sušenje tla.

Budući da termiti opstaju tamo gdje ima vlage, termiti sa stabla će se umnožiti i s vremenom pronaći put u vaš dom, piše HealthiGuide.