- Obrazac za prijavu je stvarno dug. Fokusira se uglavnom na va\u0161e pe\u010denje - rekla je dobitnica 2017. Sophie Faldo za Radio Times.

Ako su potencijalni sudionici uspje\u0161ni u telefonskom razgovoru, pozvati \u0107e ih na sastanak\u00a0s producentima i voditeljima kastinga.

Nakon toga moraju prikazati jedno slatko i jedno slano jelo.

Paul Hollywood i Prue Leith su jako dobri u jedenju pe\u010denih kola\u010da, ali ne rade ih uvijek.

Gledatelji \u010desto vjeruju da suci satima rade isti izazov 'Potpisivanja' kao i sudionici. No \u010desto i sucima mo\u017ee biti prvi put da ih zapravo i vide.

Jednom kad sudionici u\u0111u, stvari postaju stvarno ozbiljne jer se pripremaju za gotovo 12 sati snimanja dnevno.

Sve pe\u0107nice u \u0161atoru za pe\u010denje testiraju se na po\u010detku svakog novog dana snimanja kako bi bili sigurni da nitko nije u nepovoljnom polo\u017eaju.

Pe\u0107 svakog natjecatelja prvo se zapali ujutro i u njoj se pe\u010de kako bi se osiguralo da svaka radi po istom standardu.

Stoga se ne treba brinuti zbog neispravnih ure\u0111aja, iako neki sudionici u pro\u0161losti nisu mogli pravilno upravljati pe\u0107nicama.

Zvijezde ove britanske emisije ne dobivaju pla\u0107u za svoje fantasti\u010dne kola\u010de.

Uz to, natjecatelji trebaju vlastito rezervno tijesto jer od svojih tro\u0161kova pokrivaju sastojke za audiciju.\u00a0

Sudionici dobiju kratko vrijeme za pripremu svojih peciva - a svoje recepte moraju poslati \u0161est tjedana prije snimanja.

Proizvodni tim dobiva tone osnovnih sastojaka za pe\u010denje, poput jaja, bra\u0161na i \u0161e\u0107era.

Samo tre\u0107ina vremena u \u0161atoru zapravo se potro\u0161i na pe\u010denje, a ve\u0107ina se tro\u0161i na lijepe fotografije pe\u010denja i natjecatelja.

Dok radite snima vas \u0161est kamera koje se kre\u0107u oko \u0161atora, a ako ne\u0161to bitno ne uhvate morat\u00a0\u0107ete to ponoviti.

Kako bi osigurali da se ne propusti ni jedan klju\u010dni trenutak, proizvo\u0111a\u010di emisije inzistiraju na tome da kamera mora biti prisutna kad god se pe\u010denje stavlja ili vadi iz pe\u0107nice.

Sudionici tako\u0111er moraju biti u istoj odje\u0107i cijeli vikend zbog kontinuiteta. Iako je ovo op\u0107enito u redu ako ste uredni, za neke ljude drugi dan snimanja \u010desto mo\u017ee biti neuredna no\u0107na mora, iako im svaki dan daju svje\u017eu prega\u010du.

Bake Off snima se ljeti kada temperature po\u010dnu rasti, \u0161to zna\u010di da u\u017earena vru\u0107ina mo\u017ee uzrokovati kaos u tom \u0161atoru.

Davne 2018. dogodila se katastrofa kada je\u00a0Rahul Mandalu\u00a0\u010da\u0161a eksplodirala zbog velike vru\u0107ine.

Diana Beard je iz zamrziva\u010da izvadila suparni\u010dku tortu koja se po\u010dela topiti na njezinom stolu, ali bilo je prekasno, pa ju je bacila u kantu.

Kad zavr\u0161i sve, ostaje puno kola\u010da i jo\u0161 vi\u0161e pranja. Sudionici me\u0111usobno probavaju kola\u010de, a svi ostaci idu organizacijskoj ekipi, pi\u0161e Mirror.

7 najvećih tajni popularnog showa 'Dobar, bolji, najbolji...'

Prijava za ovaj megapopularni slastičarski show poprilično je rigorozna, snima se ljeti kada su temperature dosta visoke, pa je i u šatoru poprilično vruće, a bilo je i par nezgoda

<p>Veliki šator za britansku seriju Dobar, bolji, najbolji... britanski slastičar mjesto je mnogih misterija. Mnogo se toga događa iza kulisa, a mi ponekad nešto i saznamo. Ipak, puno je pitanja koja gledatelji imaju za suce i za one koji sudjeluju.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ne smiju svi sudjelovati u seriji Bake Off - a oni koji uđu u šator suočeni su s brojnim izazovima koje ne vidimo dok ih gledamo.</p><h2>Evo nekoliko najvećih tajni emisije:</h2><h2>1. Proces prijave</h2><p>Oni koji sudjeluju u emisiji prolaze kroz temeljit i rigorozan postupak prijave. Prijave nisu otvorene za sve jer oni koji sudjeluju podliježu strogim odredbama.</p><p>Natjecatelji moraju biti stariji od 16 godina, moraju biti stanovnici Ujedinjenog Kraljevstva i ne smiju biti kuhar ili pekar niti u povijesti svog radnog vijeka imati takvo iskustvo. </p><p>Ne smiju imati nikakve kvalifikacije u pečenju, kuhanju ili proizvodnji hrane, osim ako su stečene prije više od 10 godina.</p><p>Samo obrazac za prijavu dug je sedam stranica, a nakon toga oni koji se prijave moraju riješiti kviz o vještinama prije nego ih se pozove na telefonski razgovor. </p><p>- Obrazac za prijavu je stvarno dug. Fokusira se uglavnom na vaše pečenje - rekla je dobitnica 2017. <strong>Sophie Faldo</strong> za Radio Times.</p><p>Ako su potencijalni sudionici uspješni u telefonskom razgovoru, pozvati će ih na sastanak s producentima i voditeljima kastinga.</p><p>Nakon toga moraju prikazati jedno slatko i jedno slano jelo.</p><h2>2. Tko stvarno peče?</h2><p><strong>Paul Hollywood i</strong> <strong>Prue Leith</strong> su jako dobri u jedenju pečenih kolača, ali ne rade ih uvijek.</p><p>Gledatelji često vjeruju da suci satima rade isti izazov 'Potpisivanja' kao i sudionici. No često i sucima može biti prvi put da ih zapravo i vide.</p><h2>3. Ispitivanje pećnice</h2><p>Jednom kad sudionici uđu, stvari postaju stvarno ozbiljne jer se pripremaju za gotovo 12 sati snimanja dnevno.</p><p>Sve pećnice u šatoru za pečenje testiraju se na početku svakog novog dana snimanja kako bi bili sigurni da nitko nije u nepovoljnom položaju.</p><p>Peć svakog natjecatelja prvo se zapali ujutro i u njoj se peče kako bi se osiguralo da svaka radi po istom standardu.</p><p>Stoga se ne treba brinuti zbog neispravnih uređaja, iako neki sudionici u prošlosti nisu mogli pravilno upravljati pećnicama.</p><h2>4. Plaćanje</h2><p>Zvijezde ove britanske emisije ne dobivaju plaću za svoje fantastične kolače.</p><p>Uz to, natjecatelji trebaju vlastito rezervno tijesto jer od svojih troškova pokrivaju sastojke za audiciju. </p><p>Sudionici dobiju kratko vrijeme za pripremu svojih peciva - a svoje recepte moraju poslati šest tjedana prije snimanja.</p><p>Proizvodni tim dobiva tone osnovnih sastojaka za pečenje, poput jaja, brašna i šećera.</p><h2>5. Snimanje u šatoru</h2><p>Samo trećina vremena u šatoru zapravo se potroši na pečenje, a većina se troši na lijepe fotografije pečenja i natjecatelja.</p><p>Dok radite snima vas šest kamera koje se kreću oko šatora, a ako nešto bitno ne uhvate morat ćete to ponoviti.</p><p>Kako bi osigurali da se ne propusti ni jedan ključni trenutak, proizvođači emisije inzistiraju na tome da kamera mora biti prisutna kad god se pečenje stavlja ili vadi iz pećnice.</p><p>Sudionici također moraju biti u istoj odjeći cijeli vikend zbog kontinuiteta. Iako je ovo općenito u redu ako ste uredni, za neke ljude drugi dan snimanja često može biti neuredna noćna mora, iako im svaki dan daju svježu pregaču.</p><h2>6. Katastrofalne temperature</h2><p>Bake Off snima se ljeti kada temperature počnu rasti, što znači da užarena vrućina može uzrokovati kaos u tom šatoru.</p><p>Davne 2018. dogodila se katastrofa kada je Rahul Mandalu čaša eksplodirala zbog velike vrućine.</p><p>Diana Beard je iz zamrzivača izvadila suparničku tortu koja se počela topiti na njezinom stolu, ali bilo je prekasno, pa ju je bacila u kantu.</p><h2>7. Tko pere?</h2><p>Kad završi sve, ostaje puno kolača i još više pranja. Sudionici međusobno probavaju kolače, a svi ostaci idu organizacijskoj ekipi, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/tv/tv-news/bake-hidden-secrets-washing-up-22952090" target="_blank">Mirror.</a></p>