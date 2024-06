7 razloga za odmor u Bihaću! Zabava, povijest, adrenalin...

Ljeto je službeno počelo, a s njime i turistička sezona. Ako tražite inspiraciju za drugačiji godišnji odmor ili kvalitetan vikend bijeg, Bihać je savršen izbor! Smješten uz samu granicu s Hrvatskom (Donji Lapac, Slunj, Korenica), ovaj šarmantni grad glavni je grad Unsko-Sanskog kantona.

Bihać se ističe svojom jedinstvenom poviješću i prirodnim ljepotama koje nudi Nacionalni park Una. Grad nudi raznolike aktivnosti za sve – bilo da ste ljubitelj mirnog odmora ili tražite adrenalin i dobru zabavu.

Evo sedam razloga zašto ga posjetiti!

Spustite kofer na mjestu koje će vas u potpunosti odmoriti!

Putujete li puno znate da ćete dobro zapamtiti mjesto na kojem ste se odlično odmorili. Upravo zato sve je više hotela koji veliku pažnju posvećuju posebno dizajniranim interijerima koji suvremenim putnicima pružaju osjećaj 'kao kod kuće'.

Taj trend u Bihaću s posebnom pažnjom njeguje hotel Emporium koji se nalazi na samom ulazu u grad od kuda je idealno krenuti u istraživanje ovog grada. Ono što ovaj hotel čini posebnim je spoj tradicije i modernog, inovativnost koja se manifestira u pomno dizajniranim sobama čije ugodne krevete brojni turisti ocjenjuju najvišim ocjenama na društvenim mrežama.

Najbolje ocjene dobiva i restoran u ovom hotelu s posebno kreiranim 'tanjurima' na kojima se nalaze namirnice iz lokalnog uzgoja.

Istražite grad u društvu vodiča

Grad je uvijek poželjno u potpunosti istražiti, a u otkrivanju najboljeg od najboljeg svakako je u društvu vodiča. U centru Bihaća nalazi se turistički ured, zavirite u njega i potražite sve potrebne informacije. Nas je u razgled poveo Almir Kurtović koji je ispričao priču o tome kako je grad dobio ime, ali i pokazao nekoliko važnih točki koje morate vidjeti u Bihaću.

Grad čije ime u prijevodu znači 'kraljevsko dobro', nekad je bilo glavno središte Kraljevine Hrvatske pa je povijest vezana za Frankopane čiji se tragovi i danas vide po gradu. U razgledu grada svakako prođite šetnicom ukrašenom oslikanim klupama, skulpturama i koja završava hidroelektranom. Kružnom šetnjom vidjet ćete Kapetanovu kulu prekoputa koje se nalaze ostaci crkve Sv.Antuna Padovanskog sa zvonikom. Crkva se prostirala na 900 kvadrata s pravokutnim zvonikom visine 50 metara, koji je dominirao iznad gradskog urbanog jezgra. Crkva je stradala u Drugom svjetskom ratu i od tada, pa do danas nije obnovljena.

Na ovom mjestu će vas privući i Bihaćki sarkofag, poznat kao Grobnica hrvatskih velikaša odnosno Grobnica bihaćkog plemstva. Originalan sarkofag je podignut u drugoj polovici 19.stoljeća, na mjestu na kojem je izgrađena tada nova crkva Sv. Ante Padovanskog u Bihaću. Jedna od vrlo zanimljivih turističkih točaka Bihaćka svakako je džamija Fethija.

Povijest kaže kako je isprva bila crkva (svetog Antuna sagrađena sredinom 13 stoljeća u gotskom stilu). Nakon dolaska Osmanlija, po naredbi Hasan-paše Predojevića, crkvu su otkupili od bihaćkih katolika (dokumenti u bečkim i istanbulskim arhivima) nakon čega su je preuredili u džamiju (zidajući postojeće i otvarajući nove prozore) nazvanu po jednoj od Kur’anskih sura – Feth (Pobjeda). Danas se iznad velikih ulaznih vrata u džamiju nalazi gotička rozeta.

Znate li gdje je najljepši pogled na Bihać?

Koga god pitate u Bihaću uputit će vas prema starom gradu Sokolac do koje ćete stići jasno označenim putem. Možete krenuti automobilom, ali i pješice svakako 'hvatajući ' zalazak sunca. Utvrda Sokolac ima bogatu povijest, a danas je ova lokacija i pozornica za zanimljive kulturne i glazbene događaje posebno u ljetnim mjesecima.

Dok krećete u istraživanje ovog lokaliteta evo i nekoliko zanimljivosti. Za Sokolac se vezuju mnoge priče ali i legende. Jedna od njih govori kako je jednom davno živio bogat čovjek Dobriša koji je imao tri kćeri: Biku, Soku i Vranu. Kao sjećanje na prerano preminulog oca, kako kažu povijesni izvori, 1380.godine kćeri su sagradile tri grada.

Bika je odabrala mjesto na lijevoj obali Une i tu podigla grad koji je po njoj dobio naziv Bikće (danas Bihać). Soka je odabrala istočnu stranu i na visokom brdu prepunom stijena sagradila Sokolac, a najmlađa sestra Vrana je nadomak današnjeg naselja Ćukovi sagradila gradić koji je po njoj dobio ime Vrnograč. Sokolac je danas jedan od simbola Bihaća, atrakcija koju brojni turisti rado istražuju, kulisa na kojoj se snimaju filmovi, tv spotovi.

Otkrijte ljepote NP Une

Jedna, jedina, jedinstvena - mistično je porijeklo imena rijeke Una još od vremena Rimljana,. Legenda kaže da su Rimljani toliko ostali očarani prirodom koja okružuje Unu, te njezinom smaragdnom bojom pa su je pretvorili u posebno mjesto za odmor. Od tada, pa sve do danas Una magično privlači brojne ljubitelje prirode znajući da svojom jačinom određuje Bihać i njegovu okolicu. Moćna i elegantna protječe središtem ovog grada vodeći vas, poželite li to do nacionalnog parka. Ljepote NP Una možete istražiti u laganoj šetnji koja kreće od Štrbačkog buka visokog 24,5 metara koji je ujedno i najviši vodopad na Uni.

Vidikovci s kojih 'puca' pogled na moć rijeke ujedno su najfotografiranije točke ovog prirodnog fenomena i krenete li u istraživanje Une pješice znajte da će vas oduševiti netaknuta priroda, riječne plaže, brojni slapovi. Ovaj NP dostupan je svima- cijena ulaznice je 8 KM (4 eura).

Za one željne adrenalina, NP Una možete istražiti i s veslom u ruci. Priča o organiziranom spuštanju Unom počinje 1972.godine kad je prvi put organizirana 'Una regatta' koja od tada pa sve do današnjeg vremena u špici ljetne sezone okuplja stotine sudionika koji se spuštaju kajacima i čamcima.

Za one koji žele poseban doživljaj Une tu su vođene ture raftinga s iskusnim vodičima u kojem možete uživati u ljetnim mjesecima. Dovoljno je odabrati jednu od ruta rafting programa kojeg će za vas organizirati jedan od prvih rafting centara na ovom području Una RC - Kiro Rafting. U njihovoj se ponudi nalaze različiti programi - ovisno o tome hoćete li odabrati lakšu ili težu rutu a uz umeće svladavanja brzaca i vodopada Une organizirat će vam i kupanje na ovoj rijeci, piknik u prirodi i puno dobre zabave.

Uživajte u raftingu - ovdje je on prilagođen svima!

I upravo zbog toga rafting trebaju probati svi! Kad je o Una RC- Kiro Rafting centru riječ na izbor su vam ponuđene tri različite rute kroz koje prolazite gumenim čamcem koji se naziva raft. U njega može sjesti osam osoba i svaka avantura počinje uz naputke kajakaša-skipera.

Edin Redžić jedan je od najpopularnijih, licenciranih skipera koji će vas navigirati u svladavanju rute od starta do cilja. Slušate li njegove naputke svladavanje brzaca je jednostavno i lako, a doživljaj raftinga na Uni iskustvo koje ćete pamtiti cijeli život i poželjeti ponoviti prvom prilikom. Kad je o raftingu na Uni riječ, ovaj turistički sadržaj je potrebno bez predrasude doživjeti ne brinući zbog ničega osim toga da ćete se smijati, vrištati i uživati u vlastitom pomicanju granica. I da- za razliku od brojnih rafting ponuda u Hrvatskoj i regiji, rafting na Uni je najpovoljniji.

Bihaćko ljeto ne smijete propustiti!

Ljeti Bihać jednostavno ne spava. Na ulicama grada čuje se žamor kojeg kreiraju različiti jezici, brojni turisti uživaju u njegovoj ljepoti, a domaćini se trude grad pretvoriti u pozornicu za brojne glazbene i kulturne sadržaje.

Posjetite li Bihać ljeti svakako krenite u istraživanje unskih plaža, u vožnju biciklom prekrasnim krajolikom uz rijeku, uživajte u starom gradu u kojem ljeti traje Bihaćko ljeto. Ono nudi pregršt kulturnih sadržaja za sve generacije. Ove godine se po 50.put organizira i Una regata koja je ove godine zbog jubileja besplatna. Kako ljeti Bihać ne stigne spavati uživajte i vi u njegovoj ljepoti. Kad zađe sunce sjednite na neku od gradskih terasa i uživajte u odličnoj zabavi.

Većina terasa i restorana ima odličnu glazbu koja vas potiče na ples. Boravite li u Bihaću nekoliko dana svakako napravite izlet u Martin Brod - jedno od najljepših sela u Bosni i Hercegovini, gdje se nalazi Milančev buk, ali i prirodna ekološka perilica rublja zvana bučnica koja smještena samo 200 m od vodopada. Martin Brod nije samo prekrasno prirodno okruženje; to je i mjesto gdje se može doživjeti i učiti o tradicionalnom načinu života koji je obilježio ovaj kraj.

Od starih mlinova koji su nekad bili vitalni za svakodnevni život, do očuvanih tradicionalnih kuća i objekata, svaki kutak ovog mjesta nosi divnu priču. ne stignete li u Bihać ljeti, nećete pogriješiti ako to učinite na jesen, koja je sama po sebi u ovom gradu punom prirode i zelenila prelijepa. Uz sve to održava se zanimljiva manifestacija "Jesen na gelenderima" gdje se u centru grad u gradskom parku održavaju brojne radionice, navečer koncerti sjajnih bendova, kao i interesantno takmičenje "Trahanijada" - tradicionalna gastro-manifestacija namijenjena promociji domaćoj krajiškoj trahani, tradicionalnoj bosanskoj juhi.

Jedu li se u Bihaću samo ćevapi? Naravno da ne!

Bihać je turistički biser Bosne i jedan od sinonima za odličnu hranu. Već dok ulazite u grad prolazeći njegovim uskim uličicama zamirisat će tradicionalni ćevapi i pite, ali i steak, tjestenina... Bihać je eno gastro destinacija koja priča priču o okusima koji na poseban način spajaju tradicionalno i moderno. Što pojesti kad ste u Bihaću?

Odsjednete li u hotelu Emporium svakako na ovom mjestu uživajte u večeri. Poslužit će vam specijalitet kuće - Emporium tavu koja je kombinacija luka, paprike, tikvice, krumpira, teletine, piletine i domaćeg kajmaka, sve to posebno začinjeno, za one koji žele nešto lagano tu su salate, a zasladiti danu možete posebno dizajniranim kolačima koji se svakodnevno rade na ovom mjestu. U hotelu Emporium zavirite u vinsku kartu. Ponuda je velika, a posebno se izdvajaju vina Hercegovine, posebno manjih vinarija kao što je vinarija Domano.

U pauzi dok istražujete ljepote Bihaća svako rezervirajte svoje mjesto u restoranu River Dock. Riječ je o restoranu na samoj obali rijeke Une i uz Ripački slap u čijem doživljaju možete uživati na dva načina. Sjesti i u miru s pogledom na divnu prirodu uživati u odabranom obroku ili jednostavno ući na lađu, sjesti na postavljen stol i krenuti na ugodnu vožnju od River Dock pristaništa do Ripačkog slapa i natrag.

Vožnja traje do 60 minuta a tijekom vožnje prekrasnom prirodom možete uživati u specijalitetima ovog restorana - platama s različitim kombinacijama tradicionalnih i modernih okusa. Na platama će se tako naći i ćevapi i steak, u košaricama poseban kruh ali i lepinja, različite pite, fini kolači...

River Dock je ovih dana otvorio i Bosanski kutak kuću u kojoj možete odabrati tradicionalno pripremljenu hranu po receptima starijim od 100 godina. Postoji li u Bihaću fast food? O da - i to kakav! Mr. Burger nalikuje fast foodovima svjetski poznatih metropola, a svi hvale ponudu jer se hamburgeri, pommes i sve ostalo priprema lokalnih namirnica i sve po vlastitoj recepturi od peciva do mesa. Kakve su cijene hrane u Bihaću? Pogledate li meni vidjet ćete uz hranu iste brojeve kao i u Hrvatskoj. Sve što vidite, podijelite s 2 i dobiti ćete odgovor na pitanja. U Bihaću je sve što jedete i pijete (barem) duplo jeftinije nego u Hrvatskoj!