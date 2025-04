'Bila sam prezgodna da budem čuvarica u zatvoru, sve žene zatvorenika su me mrzile'

Australka Alicia Davis (32) nekada je radila kao zatvorska čuvarica – ali njezin izgled izazivao je toliko pažnje i problema da je na kraju morala napustiti posao. Iza stroge uniforme krila se žena čija je pojava redovito remetila red, i među zatvorenicima, i među njihovim partnericama koje su dolazile u posjet.

- Zatvorenici su me svakodnevno pozdravljali – to nisu radili ni s jednom drugom ženom koja je radila tamo. Bila sam izdvojena - prisjetila se. Tijekom svake smjene, pitali bi je stotinu puta kada završava s poslom, kako joj ide dan ili bi komentirali sitne detalje na njezinu izgledu – poput drugačije frizure.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 Spavala je s tatinim prijateljem | Video: 24sata Video

Iako su neki komentari bili "slatki", Alicia je znala da mora jasno postaviti granice.

- Naravno da je lijepo čuti kompliment, ali stalno sam ih morala odbijati - kaže. No koliko god bila profesionalna, posao joj je postao emocionalno iscrpljujuć – osjećala se kao meta, ne samo od zatvorenika, već i njihovih partnerica.

Žene u posjetu nisu bile njezine obožavateljice. Tijekom obiteljskih posjeta, mnoge bi je gledale ispod oka, a Alicia je često morala intervenirati kako bi prekinula pokušaje kršenja pravila – poput zabranjenih poljubaca. Neke su je supruge i djevojke zatvorenika doživljavale kao prijetnju.

- Znala sam da su ljutite na mene, ali nisam mogla ništa učiniti osim ostati profesionalna - kaže.

Osim toga, i nakon radnog vremena osjećala je posljedice tog posla – zatvorenici bi je pokušavali pronaći preko društvenih mreža nakon izlaska iz zatvora. Neki su joj čak slali poruke na dan puštanja, predlažući susret.

- Sve je to testiranje granica. Možda zvuči bezazleno, ali vrlo brzo to postaje igra manipulacije - rekla je.

Unatoč svemu, voljela je svoj posao. Kaže da joj je izazov bio uspostaviti povjerenje sa zatvorenicima, a istovremeno ne razviti emocionalnu povezanost. Često su joj nudili sitne darove – rukotvorine iz radionica, simbolične geste zahvalnosti ili flerta. Hranu nije smjela primati – iako je priznala da je jednom pojela domaće 'dumplingse' koje joj je zatvorenik pripremio.

- Nisam mogla odoljeti. Na sreću, sve je bilo u redu – i bili su ukusni - nasmijala se.

No, sve je to imalo cijenu. Osjećaj stalne napetosti, zabrana i pravila, sve zbog toga što je "izgledala previše lijepo" – postali su preteški teret. Danas kao model zarađuje višestruko više i sama određuje pravila, piše The Daily Mail.