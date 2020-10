7 razloga zašto je razvod bolji nego ostajanje u lošem braku...

Ako vidite da zbog ostanka u lošem braku pati vaše fizičko i psihičko zdravlje, djeca su izložena svakodnevnim svađama i lošim odnosima te vas razmišljanje o vašem odnosu dovodi do očaja - razvod je bolja opcija

Kad se vjenčamo, apsolutno smo sigurni da smo napokon uspjeli pronaći 'onog/onu pravu'. No, nažalost, statistika pokazuje puno drugačije rezultate - otprilike svaki četvrti brak završi razvodom. Pa čak i ako je ponekad zaista teško priznati da vaše 'sretno do kraja života' jednostavno ne ide, ne biste trebali očajavati, jer puno dobrih stvari koje razvod može unijeti u vaš život.

Evo sedan razloga zašto je bolje otići, nego ostati u lošem braku:

1. Imat ćete priliku upoznati nekog kompatibilnijeg

Kada ste u braku, nesvjesno se pokušavate kloniti suprotnog spola, kako ne biste partnera učinili ljubomornim. Na ovaj način propuštate puno prilika i sjajne ljude s kojima se možete sprijateljiti. To nije loše kad ste u sretnom braku. Ali ako osjećate da vam je brak gotov razvod vam može pomoći da u budućnosti oslobodite put ka pravom partneru.</p><p>Nakon neuspješnog braka, imate puno iskustva koje vam mogu otvoriti vrata da se ponovno zaljubite i pronađete pravu osobu s kojom ćete provesti ostatak života. Zapravo, neke studije pokazuju da je za ljude koji se ponovno vjenčavaju manje vjerojatnost da će se razvesti jer ovaj put bolje poznajete sebe i sigurni ste u ono što tražite u partneru.</p><h2>2. Energiju možete posvetiti sebi</h2><p>Ako dugo ostanete u nezdravom braku, vaše je emocionalno blagostanje uvijek na kocki. Ova otupljujuća bol može vam dati osjećaj da ste se počeli gubiti. Sjećate li se svojih starih hobija ili stvari koje su vam nekada davno donosile zadovoljstvo? Podržava li vaš supružnik vaše odluke i svjetonazor? Uživate li trenutno u svom životu? Ako su vaši odgovori 'ne', možda je vrijeme da napravite neke promjene u svom osobnom životu.<br/> <br/> Ispostavilo se da vas loš brak može spriječiti da u životu radite stvari koje želite raditi ili imate stvari u životu koje zaslužujete. Dakle, nakon razvoda napokon možete prestati stavljati svu svoju energiju u vezu koja više ne funkcionira i koristiti je za druga važna područja u životu.</p><h2>3. Osjećat ćete se sretnije</h2><p>Kad izađete iz lošeg braka, možete izgubiti supružnika, ali umjesto toga zapravo steći sreću. Život je prekratak da bi ga se trošilo na proturječne ljude i nezdrave veze. A ako osjećate da se zbog vašeg braka osjećate samo neispunjenima i nesretnima, definitivno je vrijeme da krenete dalje.</p><p>Naravno, razvod bi vam u početku mogao biti šok, no kasnije ćete moći okrenuti ovu stranicu i otvoriti novo poglavlje u svom životu koje bi moglo biti puno nevjerojatnije od prethodnog. Zapravo, neka istraživanja pokazuju da se i muškarci i žene osjećaju sretnijima i do 5 godina nakon završetka braka jer se osjećaju zadovoljnijim svojim životima.</p><h2>4. I vaša će djeca biti sretnija</h2><p>Mnogi parovi shvate da su nesretni i još uvijek odluče ostati u braku 'zbog djece'. Ali ovo je stvarno loša ideja. Vaša djeca mogu čuti vaš sarkazam i prepirke i mogu se stalno osjećati pod stresom zbog napetosti u vašem nesretnom braku.</p><p>Čak i više od svega toga, mogli bi se zbuniti oko toga što zdrava veza jest, a što nije, što može dovesti do ogromnih problema u njihovom budućem osobnom životu. Dakle, ako ne želite upropastiti djetetovo psihološko stanje, trebali biste mu pokazati kako se partneri međusobno poštuju i pronađu kompromis. I ne zaboravite na zlatno pravilo - sretan roditelj znači sretno dijete.</p><h2>5. Zdravlje će vam se poboljšati </h2><p>Većina ljudi vjeruje da vam brak može poboljšati zdravlje, ali u slučaju lošeg braka to uopće ne djeluje. Naprotiv, nesretni brak s konfliktima može biti gori za vas po zdravlje, nego biti samac. Studije potvrđuju da život u neprijateljskom domu može biti fizički štetan kao i previše alkohola ili kroničan poslovni stres. </p><p>Dakle, ako još uvijek niste prekinuli vezu sa suprugom ili suprugom koji nisu vaša 'bolja polovica', sjetite se da imate povećani rizik od bolesti srca, raka, artritisa, dijabetesa i slabijeg imunološkog sustava. Štoviše, čak i male posjekotine i rane na koži zacijelit će 40 posto sporije.</p><h2>6. Izgledat ćete bolje</h2><p>Čak i ako ne mislite ići na dijetu ili mijenjati svoj stil odijevanja, frizuru i ostalo, još uvijek možete primijetiti neke neočekivane promjene u svom izgledu. Mnogi ljudi priznaju da su se snažno transformirali iznutra jer su se počeli osjećati bolje i življe. A kako je njihovo unutarnje 'ja' cvjetalo, tako se i njihov vanjski izgled polako transformirao na bolje.</p><p>Štoviše, nakon velike životne tranzicije poput razvoda, većina ljudi ima tendenciju da se promijeni - počnu vježbati, kupuju novu odjeću, šminku i tako dalje. Te promjene također pomažu u poboljšanju njihovog samopouzdanja i osjećaja blagostanja.</p><h2>7. Bit će vam bolje u mirovini</h2><p>Iako podjela imovine na prvu djeluje kao nešto što uništava vaše financijsko stanje, razvod za vaš može biti dugoročno koristan. Naime, čak i ako ostanete sami, možete bolje raspolagati vlastitim troškovima i planirati. Osim toga, nakon razvoda ljudi se obično više fokusiraju na karijeru te razne načine zarade da bi se 'osigurali', a studije pokazuju da više radnih sati i truda rezultira i većom zaradom te stabilnijom financijskom situacijom u starijoj dobi, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-relationships/7-reasons-why-divorce-is-better-than-a-bad-marriage-764160/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside">Bright Side</a>. </p><p> </p>