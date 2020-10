Sami s djetetom: Izgradite svoj vlastiti život i potrudite se da i dijete to učini

Samohrani roditelji s djetetom mogu razviti odnos u kojem je ono centar njihovog svijeta, ili onaj u kojem se u domaćinstvu smjenjuju drugi partneri. U oba slučaja, treba paziti na dijete

<p>Teorija stilova vezanosti kaže da će emocionalna briga i sigurnost koju je dijete dobivalo tijekom odrastanja često utjecati na način na koji se ponaša i reagira na odnose koje ima u životu kao odrasla osoba. Djeca s emocionalno dostupnim, prisutnim i pažljivim roditeljima (njegovateljima) odrastaju u osobe sa sigurnim stilom privrženosti, dok djeca s nedostupnim ili nedosljednim roditeljima mogu odrasti u osobe kod kojih postoji nesigurni stil privrženosti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Val dobrote naših roditelja</p><h2>Što je s djecom samohranih roditelja? </h2><p>Jedno istraživanje iz 2012. kaže da samohrano roditeljstvo samo po sebi ne mora nužno dovesti do razlika u predodžbama o dječjoj privrženosti. U tome sudjeluje i nekoliko drugih čimbenika, kaže klinička psihologinja dr. Ayanni Abrams. Na to, između ostaloga, više ili manje u različitim kombinacijama utječu: </p><p>- Psihičko zdravlje roditelja<br/> - Socioekonomski status<br/> - Pristup roditelja socijalnoj podršci i zajednici <br/> - Koliko je roditelj djetetu emocionalno dostupan <br/> - Učinci razvoda ili gubitka drugog roditelja na roditelja i / ili dijete<br/> - Spolne razlike između roditelja i djeteta</p><p>Međutim, psihologinja kaže da postoje dvije uobičajene dinamike koje se mogu stvoriti u jednoroditeljskom kućanstvu: </p><h2>1. Samohrani roditelj koji je pretjerano uključen u djetetov život</h2><p>Kad dijete ima samohranog roditelja, među njima postoji veza koja se razvija, kaže dr. David Greenan, profesor psihologije na Teachers Collegeu sa Sveučilišta Columbia. </p><p>Ako samohrani roditelj istodobno odgaja dijete i radi, može im biti teško razviti vlastiti društveni život. To se pogotovo događa ako tetke, ujaci, bake i djedovi, kao i bliski prijatelji ne žive u blizini. Kad se dijete osjeća kao da je jedini izvor koji roditelj ima za socijalizaciju, to može stvoriti osjećaj zabrinutosti i tjeskobe, objašnjava Greenan. </p><p>- Kao roditelji, opasno je previše ovisiti o svom djetetu i živjeti tako da ono postane središte vašeg svijeta, ili zahtijevati da vi budete središte njihovog svijeta - kaže psihoterapeut dr. Daryl Appleton. Takav roditelj ne dopušta djetetu da raste i razvija zdrave stilove privrženosti kao neovisno i kao budući partneri i drugim ljudima. </p><p>To se može početi manifestirati rano, kad djeca počnu pokazivati da ne žele u školu, ili otići prespavati kod prijatelja. Dijete zapravo može postati toliko zabrinuto za roditelja, da se želi što više zadržavati po kući, kaže Greenan. Naravno, sve će zavisiti od nastavka odgoja i načina života, no iz tog se iskustva može razviti osobnost s nesigurnim stilom vezanosti, koji se naziva tjeskobna vezanost. Taj je oblik vezanosti ukorijenjen u strahu od napuštanja i nesigurnosti da će biti podcijenjen.</p><p>- Kad dijete odraste, može žudjeti za emocionalnom bliskošću jer je to bilo njihovo najranije iskustvo vezivanja - objašnjava Greenan. To je ono što može oblikovati strah od napuštanja. Istodobno, možda će se htjeti obraniti od te blizine, budući da su odrastali uz osjećaj odgovornosti za dobrobit roditelja - dodaje. Ako više naginju potonjem ponašanju, to bi moglo ukazivati ​​na privrženost koja se izbjegava .</p><p><strong>Kako to izbjeći?</strong></p><p>Unošenje više resursa u obiteljski sustav može pomoći roditelju da više vremena posveti vlastitom životu, kaže Greenan. Posvetite vrijeme izgradnji zajednice i pokušajte biti društveno aktivniji, čime i djetetu pokazujete da treba razvijati takvo ponašanje. To može ukloniti puno stresa u odnosu roditelj-dijete, kaže. </p><h2>2. Samohrani roditelj koji djetetu nudi svoj izbor drugih partnera</h2><p>Iako Greenan kaže da ne treba obeshrabrivati samohrane roditelje da izlaze, ili da se emocionalno vežu za nove partnere, no treba biti pažljiv u komunikaciji s djetetom. </p><p>- Naime, ako u djetetov život uklopite partnere za povremene spojeve, postoji rizik da se djeca vežu i osjećaju napušteno kad ih više ne bude u vašem životu - kaže dječja psihologinja dr. Nicole Beurkens. To može dovesti i do općenite zbunjenosti djeteta oko uloga pojedinih osoba u njegovom životu. </p><p>Ako partneri ulaze i izlaze kao na traci, dijete može razviti neorganiziran stil vezanosti. Ovaj stil privrženosti karakterizira strah, nepovjerenje i unutarnji sukob.</p><p><strong>Kako to izbjeći?</strong></p><p>Obavezno usporite s postupkom upoznavanja djeteta s partnerima i objasnite mu ulogu partnera u vašem životu prije nego što ga predstavite.</p><p>- Dopustite djetetu da se osjeća uključenim u proces tako što će moći postavljati pitanja, dopustite mu da iskaže emocije i postavi vam neke granice - kaže Appleton. </p>