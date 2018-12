7 razloga zašto su najljepše i najpametnije žene često same

Možda imate prijateljicu koja izgleda predivno i koju ste više puta pitali zašto je još sama i kako to da se njoj ne žuri pronaći nekoga i osnovati obitelj. Pa ako se i ona šali s tim, neki misle da postoje razlozi za to što su najljepše žene često najduže same, a portal Brightside.me piše i koji su. Samo u SAD-u polovica žena odabire ne biti u vezi, što je 124,6 milijuna žena, a više je žena slobodno nego što ih je u braku.

1. Moderna žena je neovisna

Žene se već dugo bore za svoja prava i mijenjaju svijet na više načina. Sve više žena pronalazi poslove koji su na istom ili višem nivou od onih što rade njihovi muževi i tako postaju neovisne. Muškarce više ne moraju tražiti pomoć ni u radnjama koje zahtijevaju fizičku snagu jer mogu jednostavno nazvati neku službu i platiti da im se pomogne. Što je ponekad i brže nego čekati da suprug riješi problem.

2. Žene sve više poštuju svoju slobodu i slobodno vrijeme

Danas mnoge žene, umjesto da vrijeme provedu kuhajući za muža i djecu, svoje slobodno vrijeme odlučuju iskoristiti za sebe. Privlačnije je, naravno, otići u toplice, salon ljepote, shopping, ili neki tečaj usavršavanja vještina, nego čistiti i pospremati za mužem i djecom.

3. Žene su emotivno sve stabilnije

Kad muškarac ispriča šalu o 'snažnoj samostalnoj ženi koja živi s mačkama', to više nije smiješno. Žene su stvarno postale snažnije, emotivno stabilnije, neovisnije i obrazovanije. Na njihovu psihu pozitivno utječe i činjenica da im moderan svijet pruža iste mogućnosti kakve pruža i muškom rodu pa se više ni ne boje ostati same, bez muške podrške. Znaju da je za njih bolje čekati muškarca kakvog žele, nego dijeliti krevet s nekim kog ne vole ili ne poštuju.

4. Modernim ženama se sviđaju 'alternativne veze'

U današnje vrijeme nije problem pokazati što zaista želimo u vezi. Možemo biti s kim god se dobro osjećamo, a nitko nas neće osuđivati ni ako odaberemo istospolnu zajednicu ili slobodnu vezu. Što očito vodi prema tome da se ljudi više neće ni ženiti već će samo skupa živjeti.

5. Moderne žene imaju više standarde

Kad žena zaradi svoj novac, diplomira ili magistrira, kad je sigurna u svoj izgled i razvija se na raznim poljima, očekuje muškarca koji je neće više vući prema dolje, prema gorem životu i životnom stilu. Dapače, teško će prihvatiti muškarca koji ne cijeni njen uložen trud i više joj nije moguće tolerirati 'niži standard' od onog koji je postigla. Zato joj je lakše ostati sama i brinuti za sebe.

6. Muškarci se više nego ikad boje lijepih i pametnih žena

Kad muškarac vidi lijepu, pametnu i neovisnu ženu, više nije tako nestrpljiv oko koketiranja s njom jer misli da 'nema šanse da je takva žena slobodna'. A i ne želi biti odbijen. A mnoge žene jednostavno neće same napraviti prvi korak jer smatraju da već previše toga u životu same rade.

7. Moderne žene više ne vjeruju u bajke

Nivo povjerenja koje žene imaju u muškarce je možda najniži ikad zbog standarda koje ima moderni svijet, ali i zbog tzv. 'ere prolaznosti' u kojoj smo se našli. Nitko ne želi da mu se slomi srce a, hvala Bogu, dovoljno je priča o prevarenim ženama da bi druge žene mislile da se to njima ne može dogoditi. Od djetinjstva gledamo filmove u kojima žena ima svoj posao koji je sama izgradila ili je barem jako uspješna u onome što radi. Moderan svijet nam pruža i modernije prioritete, a mi ih prihvaćamo.