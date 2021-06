Mnoge žene s ravnom kosom muči to što jednostavno ne mogu održati kovrče postojanima, bez obzira na to koliko truda uložile ili koliko proizvoda koristile. Međutim, nije sve do gena - postoji nekoliko razloga zašto ravne vlasi olabave u roku od nekoliko sati (ili minuta).

Bez obzira na vaš tip kose ili teksturu, kosu možete uviti i učiniti kovrče postojanima. Nekolicina stručnjaka i frizera otkrila je sedam ključnih razloga zašto vaša kosa jednostavno ne želi zadržati kovrče, pa ćete znati što učiniti sljedeći put kad poželite hollywoodske valove.

1. Temperatura figara nije odgovarajuća

- Nikako nemojte koristiti toplinu iznad 175 Celzijevih stupnjeva. To bi moglo dovesti do toga da kosa zatvori svoju kutikulu i samim time se vlas izravna te ne može zadržati kovrču dugo vremena. Ipak, temperatura ne smije biti ni preniska jer neće biti dovoljno jaka da zagrije količinu kose koju pokupite - kaže Aleasha Rivers, edukatorica brenda za kosu - Davines.

Ciljajte na toplinu koja će napraviti dobre kovrče na vašoj kosi, a da ne bude preko 175 stupnjeva. Ta će toplina varirati ovisno o teksturi vaše kose i stilu uvijanja koji pokušavate postići.

2. Na kosi su ostaci preparata

- Pazite da ne koristite šampone i regeneratore koji stvaraju nakupine voska na kosi te na taj način prekrivaju kutikulu do točke da se ona jednostavno ne može otvoriti koliko bi to željela - kaže Rivers.

Silikoni, koji se često nalaze u proizvodima za kosu radi sjaja i glatkoće, najčešći su krivac za loše kovrče. Isprobajte ispiranje s jabučnim octom jednom tjedno kako biste očistili sve ostatke od proizvoda na kosi.

3. Trebate bolje isprati kosu

Čak i ako već koristite kvalitetne proizvode, temeljito ispirite kosu pod tušem.

- Neispiranjem regeneratora stvara se masni ostatak koji ne reagira dobro s toplinom, a stvara i barijeru koja sprječava da toplina aktivira uvijanje kose - kaže Laura Courtie, stručnjakinja iz salona Laure Courtie Hair.

4. Koristite pogrešan lak za kosu

Iako je poželjno nakon kovrčanja kosu poprskati lakom za kosu, bitno je kakvu formulu laka za kosu koristite.

- Lak za kosu je odličan proizvod, ali njegova formula mora biti suha - svaki mokri lak za kosu brzo će opustiti kovrče - kaže Valerie Maine, frizerka iz salona Live True iz Londona.

5. Dodirujete kovrče prije nego što su se ohladile

Ako četkate ili dodirujete kovrče dok su još tople, brže će splasnuti.

- Morate pustiti da se kosa potpuno ohladi prije nego što je dodirnete. Ne dodirujte kosu dok je još topla jer će vam to uništiti kovrče. Preporučujem da gotove kovrče pričvrstite pribadačama ili štipaljkama dok se potpuno ne ohlade - kaže Stéphane Ferreira, frizerka u Live True Londonu.

6. Možda vam ne odgovaraju neki proizvodi za oblikovanje

- Ponekad proizvodi za njegu mogu otežati stvaranje kovrča zbog težine koje ostavljaju u kosi - kaže Steph Stevenson, frizer i vlasnik HNB Salona.

Isprobavanje je u ovom slučaju metoda pokušaja i pogreški, pa pokušajte raditi kovrče s nekim proizvodom, a zatim bez njega i tako ćete vidjeti na što vaša kosa najbolje reagira. Nije uobičajeno, ali neka kosa zapravo najbolje reagira bez ikakvog proizvoda, kaže Steph.

7. Trebate se ošišati

Ako je vaša kosa prirodno kovrčava, ali nije kovrčava kao nekada - to možete riješiti odlaskom u frizerski salon.

- Ako u kosi imate previše težine, ona će teško zadržati uvojke, zato je šišanje najbolja metoda jer će se kosa tako osloboditi težine i kovrče će ponovno biti postojane - kaže Philip Downing, direktor edukacije iz brenda za kosu - TIGI, piše Real Simple.