7 savjeta kako prestati kasniti

Kašnjenje se može objasniti nizom čimbenika, uključujući specifične osobine ličnosti i nedostatak vještina upravljanja vremenom, kažu stručnjaci. Često je uzrokovan poremećajem pažnje i hiperaktivnošću, koji karakteriziraju osobine poput nepažnje i impulzivnosti.

Srećom, postoje načini za prevladavanje kroničnog kašnjenja, bilo da imate ADHD ili se bezuspješno trudite biti točni. Ovo su omiljene strategije stručnjaka:

1. Izračunajte točno koliko će vremena trebati da negdje stignete, a zatim dodajte malo vremena

Ljudi često podcjenjuju količinu vremena koja će im trebati da stignu do odredišta, kaže Ellen Hendriksen, klinička psihologinja iz Massachusettsa. Možete pretpostaviti da će vam trebati 20 minuta vožnje do kina – ali to ne uključuje promet, pronalaženje parkirnog mjesta, hodanje do ulaza, stajanje u redu za kupnju karte (ili grickalice), pronalaženje pravog ekrana i zatim traženja sjedala.

Provjerite Google karte za procjenu vremena putovanja, ali nemojte zanemariti sve one prijelazne aktivnosti.

I nemojte planirati doći točno na vrijeme - recimo u 19 sati ako tada počinje predstava.

Dodajte tome još 10 minuta kako biste bili sigurni da ćete sve stići.

2. Okružite se satovima

- Svi smo upoznati s digitalnim satovima, ali analogni vam daju drugačiji vizualni znak i zapravo možete vidjeti kako vrijeme prolazi - kaže Rashelle Isip, trenerica upravljanja vremenom iz New Yorka.

Izložite satove na vidljivo mjesto svugdje gdje provodite vrijeme, predlaže ona, uključujući vašu dnevnu sobu i ured. Pa čak i ako uvijek imate vrijeme u džepu - na telefonu, nemojte odbaciti 'dobri staromodni ručni sat'.

Nošenje klasičnog sata može vam pomoći da steknete naviku provjeravanja vremena i osigurate da vaš dan teče prema rasporedu, kaže Isip.

3. Postavite puno alarma

Odredite jedan za vrijeme kada se morate početi spremati za odlazak i jedan za vrijeme kada zapravo morate izaći iz kuće.

Postavite drugi alarm za vrijeme početka vašeg sastanka. Ovi česti zvučni podsjetnici mogu vam pomoći privući pozornost ako ste izgubili pojam o vremenu.

4. Stvorite umjetne rokove

Ako ste 'kreator krize', odnosno žudite za uzbuđenjem kratkog roka, odredite si dodatni rani rok. Ako morate izaći iz kuće u 19 sati, planirajte krenuti do 18:30, kako biste došli na vrijeme.

5. Ne krećite s nekim hitnim poslom prije odlaska

Ne započinjite važnu aktivnost prije hitnog događaja. Ne krećite s nekim hobijem, igranjem igre ili započinjanjem nekog važnog zadatka prije odlaska.

Naime, to bi vas moglo usporiti, stoga ostavite te stvari za nakon što se vratite kući.

6. Planirajte što ćete učiniti ako uranite

Mnogi koji često kasne to rade zato da na kraju nemaju višak vremena. Zato ponesite nešto u čemu ćete uživati, poput časopisa koji ne čitate često ili posebne igrice koju imate na mobitelu.

To vrijeme čekanja može tako učiniti ugodnijim.

7. Zamislite kako ćete se osjećati ako zakasnite

Kad se oglasi alarm koji označava da je vrijeme za spremanje, zamislite kako će biti ako zakasnite na dogovoreni termin.

- A kako će se tek druga osoba osjećati? Kako će se osjećati poslodavac ili učitelj? Kako ćeš se osjećati ušetati do kasno, pogotovo kad je u pitanju grupa? - zamišljanje tog trenutka za neke je motivirajuće.

Dodatni savjet: ako ste točni, ali imate posla s osobom koja kronično kasni, pozabavite se kašnjenjem u razgovoru jedan na jedan.

- Pokušajte razumjeti odakle dolaze i s kakvim se izazovima mogu suočiti - kaže Isip, i razgovarajte o tome kako najbolje možete pružiti podršku. Na primjer, ako idete zajedno na izlet i morate krenuti u 10:30 ujutro, planirajte doći oko 10, piše Independent.