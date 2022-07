7 signala koje će dijete dati kad bude spremno skinuti pelenu

Za početak treba provjeriti je li dijete uopće spremno na micanje pelena i je li sposobno iskomunicirati svoju potrebu za vršenjem male i velike nužde.

Ljeto je idealno vrijeme

Generalno gledajući, vrijeme za skidanje pelena je jako individualno. Unatoč tome, pedijatri se slažu da je najbolje probati nakon to dijete navrši dvije godine i to ljeti. Tad su djeca laganije obučena i svjesnija obavljanja fizioloških potreba.

Ipak, važno je napomenuti da ako dijete odbija skinuti pelenu, da ga se ne treba siliti. Treba pokušati opet nakon kraćeg vremena jer pritisak samo stvara napetost i izaziva otpor kod djeteta. Jedan od problema koji se pojavio u modernim vremenima, zajedno s jednokratnim pelenama, je to što u njima dijete uopće ne osjeća da je mokro, za razliku od platnenih pelena u kojima dijete osjeća nelagodu ako je mokro.

I roditeljima je nekad bilo u interesu što ranije se riješiti pelena jer su ih morali prati, iskuhavati, peglati..., a sad to nije takav problem. S druge strane, ima roditelja koji počinju vrlo rano s odvikavanjem od pelena, a neki ih nikad ni ne koriste.

Čim dijete počne samostalno sjediti, može se hvatati trenutak kad ono počne obavljati nuždu i stavljati ga se na kahlicu ili WC, ali to je upravo to uočavanje pravog trenutka kad dijete obavlja nuždu i učiti ga gdje se ona obavlja.

Do četvrte najkasnije

Neke roditelje muči to što djeca znaju već skinuti pelene za mokrenje, ali za kakanje ih traže natrag, no to je potpuno normalno. Kao što je i normalno da se neka djeca prilikom vršenja nužde zavlače u skrivene kutke stana ili pod stol. To su uobičajene razvojne faze.

Najčešće se pelene skidaju do četvrte godine.

Prepoznajte znakove

Ono što je važno je da roditelji prate znakove kojima dijete pokazuje da je spremno za odvikavanje i da mu u prijelaznom razdoblju budu podrška te ga potiču da preuzme odgovornost za obavljanje svojih fizioloških potreba.

7 znakova da je dijete spremno su:

Cure se prije požele ostaviti pelena jer prije sazrijevaju

Sve do otprilike 15 mjeseci dijete veliku i malu nuždu obavlja automatski, ne zna kad će je obaviti niti da ju je obavilo. Fiziološka i neurološka spremnost djeteta za odvikavanje od pelena u prosjeku dolazi nakon što dijete prohoda. Živčani sustav djevojčica sazrijeva ranije pa će one prije osjetiti potrebu da se riješe pelena.

Mogu se razviti strahovi zbog neugodnog iskustva

U vremenu odbacivanja pelena djeca mogu razviti strahove. Možda ne razumiju način na koji WC radi pa se boje sjesti. Ako dijete samo jednom ima neugodno iskustvo (prepadne se mlaza vode ili mu je hladna daska), to ga može vratiti nekoliko koraka unatrag. Budite strpljivi i iznova im objašnjavajte, piše Frezy Derm.

