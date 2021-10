1. Dopuštate da vam raspoloženje utječe na odnos s djetetom.

To ne znači da trebate skrivati emocije od djece, ali morate znati kako njima upravljati i kako se bolje nositi sa stresnim vremenima. Iako možda mislite da su djeca premlada da bi prepoznala kako se osjećate, oni mogu biti vrlo osjetljivi na raspoloženje roditelja.

2. Radite nešto drugo dok vam pokušavaju reći nešto važno

Djeca nisu uvijek raspoložena za razgovor. Ali kad vam priđu, potrebna im je vaša potpuna pozornost. Inače će misliti da nisu prioritet i da vam nisu važni, što ih može dovesti do toga da ubuduće čuvaju svoje emocije. Zato, kad vam dijete dođe s nečim važnim što želi reći, prestanite s tim što radite, uspostavite kontakt očima i u potpunosti se uključite u razgovor.

3. Ustrajno ih ispitujete o njihovim problemima

Ovo ih može iznervirati i natjerati da sami žele riješiti svoje probleme. Svi se na različite načine nosimo sa stresom, a djeca nisu iznimka. Zato, umjesto da ih tjerate da vam kažu nešto što ne žele, pokušajte im postavljati manje izravna, nenametljiva pitanja.

4. Ne shvaćate ozbiljno njihove probleme

Shvatite dijete ozbiljno, čak i kad vam se njihovi osjećaji ili reakcije čine glupima.

5. Govorite drugima nešto što vam je dijete u povjerenju priznalo

Ako svojim prijateljima ili obitelji kažete nešto što vam je dijete u povjerenju reklo, može ih natjerati da u buduće kriju svoje tajne. Također, to može povrijediti njihove osjećaje i učiniti ih tjeskobnima.

6. Odmah ih pitate kako su proveli dan

Kad su mala djeca preopterećena, ne mogu pokazati zrelost. Najbolji način da otkrijete kako im je prošao dan, je dati im trenutak za relaksaciju i oni će sami doći k vama. Drugi način da ih natjerate na razgovor je da im prvo ispričate svoj dan.

7. Ne reagirate dobro kada pokažu znakove neovisnosti

Normalno je i zdravo da djeca traže više slobode. Kad se to dogodi, roditelji to obično doživljavaju kao nedostatak poštovanja ili kao gubitak kontrole nad djecom, što može dovesti do još veće kontrole. Umjesto da postavljate stroža pravila, dopustite im da donesu neka pravila i gledajte kako se nose s odgovornošću, piše Bright Side.