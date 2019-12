7 tipova koji nikako ne mogu uspjeti u poslu: Kakvi ste vi?

Neki ljudi zbog svojih mana ne mogu napredovati, koliko god se trudili. Nadređeni ne vole taj tip osobnosti na poslu, a donosimo sedam najčešćih.

1. Tračeri

Oni neprestano traže informacije o osobnom i profesionalnom životu svojih kolega pa ih dijele s drugima. Oni većinu svog vremena provode pričajući, a ne radeći. Kolege im ne vjeruju i skeptični su prema njima pa ih rijetko promaknu.

2. 'Da, da, može' - zaposlenik

Oni su vrhunski ljudi i radnici. Nikad ne kažu ne i ne bune se. Ljubazni su ali ne govore svoje mišljenje previše. Nedostaje im menadžerskih vještina pa se vodeći ljudi na njih ne mogu osloniti.

3. Ukočeni

Suprotno od prethodnog, ovaj tip ljudi odbija nove zadatke. Sviđa im se ono što rade i žele da to tako ostane. Ne vole nove ideje i inovacije te inzistiraju da se svi drže ustaljenih pravila.

Teško stječu povjerenje u svom timu i ne vjeruju ljudima, a to ih sprječava da proizvode najbolji mogući posao.

4. Žrtva

Bez obzira na ulogu žrtve, oni za sve što im se događa na poslu smatraju da apsolutno nisu oni krivi. Teško preuzimaju odgovornost za propuštene rokove ili pogreške te često prebacuju ​​krivnju na ostale članove ureda. Misle da se pravila na njih ne odnose i obično gube povjerenje svog tima.

5. Pametnjakovići

Misle naravno, da su najpametniji i slijepo se drže svojih uvjerenja. Ako se nešto nije napravilo kako treba, to je, uvjereni su, jer se nisu držali svog plana. Mogu biti arogantni na sastancima i međuljudskim odnosima. No, oni to ne shvaćaju nego misle da su šarmantni.

6. Ljutilice

Oni se nikako ne znaju kontrolirati. Skloni su nestabilnom ponašanju u uredu i imaju problema s upravljanjem međuljudskih odnosa. Njihove emocije stalno izlaze na površinu, a mnoge to živcira.

7. Političar

Iako su ambicija (i plan za manifestiranje te ambicije) važni za svaku karijeru, političar tu ambiciju preuzima na drugu razinu. Za njih se cijela karijera odnosi na dolazak do vrha, a oni će to učiniti na bilo koji način koji je potreban. Pripisuju si zasluge koje nisu njihove i ponavljaju informacija na sastancima kako bi izgledali pametnije.

