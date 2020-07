7 znakova da vam je dijete emocionalno vrlo inteligentno

Mnogi se roditelji više fokusiraju na akademske uspjehe svoje djece nego na njihovu emocionalnu inteligenciju. Dobra vijest je da se zahvalnost i empatija mogu naučiti

<p>Emocionalna inteligencija sastoji se od pet sastavnica: svijesti o sebi, samoregulaciji, empatiji, društvenim vještinama i unutrašnjoj motivaciji, piše <a href="https://www.huffpost.com/entry/habits-emotionally-intelligent-kids_l_5f049f4fc5b6e97b568abeb2">HuffPost.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Novo istraživanje pokazalo da ljudska inteligencija raste</p><p>Koncept emocionalne inteligencije popularizirao je psiholog i novinar Daniel Goleman 1995. godine u knjizi 'Emocionalna inteligencija: Zašto je važnija od IQ-a'. Pojedina istraživanja pokazala su da su djeca s visokom emocionalnom inteligencijom više angažirana u školi, imaju bolje odnose s drugima i bolje ocjene. U odrasloj dobi ljudi s visokom emocionalnom inteligencijom imaju kvalitetnije međuljudske odnose, bolje mentalno zdravlje i pozitivnije osjećaje prema svojim poslovima.</p><p>- Odlična vijest je što emocionalna inteligencija nije samo dar nego vještina kojoj možete naučiti svoju djecu još od malih nogu, iako je način na koji se odnosio prema svojoj djeci proizašao iz sjemena koje je davno zasađeno - priča psihologinja <strong>Michele Borba</strong>, autorica knjige “UnSelfie: Why Empathetic Kids Succeed in Our All-About-Me World".</p><h2>Roditelji mogu potaknuti razvoj emocionalne inteligencije.</h2><p>- Dijete treba okružje u kojem se osjeća ugodno kad izražava osjećaje. Roditelji imaju predivan posao da budu znatiželjni i omoguće im prostor za izražavanje. To postavlja temelje - kaže dječji psiholog <strong>Dustin Plattner</strong>.</p><p>Stoga stručnjaci otkrivaju koje navike imaju djeca s visokom emocionalnom inteligencijom.</p><h2>1. Koriste riječi da opišu osjećaje</h2><p>Djeca s visokom emocionalnom inteligencijom prepoznaju i verbalno određuju svoje emocije s daleko više riječi od "dobro" ili "loše".<br/> - Primjerice, osjećam se tužno što se ne mogu družiti s prijateljima, ili vrlo sam uzbuđen što sam dobio novi bicikl, ljut sam na učitelja, bojim se kad tata otputuje noću - objašnjava Plattner.</p><h2>2. Prepoznaju tuđe emocije</h2><p>Emocionalno inteligentna djeca mogu precizno prepoznati tuđe osjećaje iz neverbalnih znakova komunikacije.</p><p>- Prije nego što možete suosjećati, morate biti u stanju pročitati kako se drugi osjećaju. Primjerice, ona se smije, sigurno je sretna. Tijelo joj je pogrbljeno, možda je umorna. On plače, možda mu trebam pomoći. U takvim situacijama djeca prilagođavaju vlastite emocije - objašnjava Borba.</p><h2>3. Vide stvari iz tuđe perspektive</h2><p>Djeca i mladi s visokom inteligencijom mogu pretpostaviti kako se osjećaju drugi ljudi i mogu vidjeti svijet iz tuđe perspektive.</p><p>- Ovladavanje tuđom perspektivom je vrlo važan zadatak koji omogućuje duboku i značajnu vezu s ljudima. To je i dio navike koja je djetetu potrebna za svakodnevni život, od toga da može riješiti svađu na igralištu do ozbiljnih debata u budućnosti - kaže psihologinja.</p><p>- Kad dijete može osjetiti tuđu perspektivu, vjerojatnije će biti empatično, lakše i na miran način rješavati sukobe, manje će osuđivati druge i cijenit će različitosti te biti glasnogovornik za žrtve i obespravljene. Imat će želju pomoći drugima i utješiti ih - dodala je Borba.</p><h2>4. Brzo pomažu drugima</h2><p>Djeca s visokom emocionalnom inteligencijom sklona su biti obzirnija prema drugim ljudima i tražiti načine kako da im pomognu bez obzira znači li to da će pomoći oko kućanskih poslova ili se sprijateljiti s novim učenikom, volontirati u školskim i društvenim projektima. Više se fokusiraju na "mi" nego na "ja".</p><p>- Naravno da postoje djeca koja se prirodno tako ponašaju, no mnogo djece, osobito onih koji dolaze iz privilegiranih obitelji, mogu naučiti nešto iz društvenih projekata. Bez obzira je li riječ o humanitarnim akcijama za siromašne ili pripremi kolača za stariju susjedu, možda igri s nekim kome invaliditet utječe na život - sve su to načini da se pomogne drugima. Navika pomaganje uključuje i kućanske poslove kao i to da dijete bude član obiteljskog tima, a ne individualac - kazala je edukatorica <strong>Maureen Healy,</strong> autorica knjige “The Emotionally Healthy Child.”</p><h2>5. Koriste alate za upravljanje emocijama</h2><p>Čak i odrasli imaju problema nositi se sa stresnim i frustrirajućim situacijama. No djeca s visokom emocionalnom inteligencijom bolje će regulirati svoje osjećaje na produktivniji način kako ne bi izgubila kontrolu.</p><p>- Djeca su obično visoko reaktivna, no uz vodstvo, instrukcije i vježbu, dječaci i djevojčice mogu naučiti koristiti alate pozitivnog emocionalnog zdravlja. Neki od tih alata mogu se sastojati u dubokom disanju, odlasku od svađe kad su uzrujani, koristiti riječi poput "trebam pauzu" radije od vikanja i ljutnje - pojašnjava Healy.</p><p>Djeca s visokom emocionalnom inteligencijom su manje impulzivna i reaktivna. Mogu pričekati s reakcijom unatoč emocijama.</p><p>- Oni mogu prepoznati svoje osjećaje i znaju jesu li tužni, ljuti, sretni, usamljeni ili preplašeni i razumiju što im u tim trenucima treba. Slijedi akcija koja proizlazi iz razumijevanja emocija radije nego akcija koja se bazira na impulzivnosti - kaže Plattner.</p><h2>6. Znaju reći "ne"</h2><p>Djeca s visokom emocionalnom inteligencijom sposobnija su odrediti i provoditi osobne granice. Ako se ne žele igrati s prijateljem znaju na odlučan ali pristojan način to obrazložiti.</p><p>- Obično takva djeca zadržavaju razumne granice i pokazuju poštovanje prema drugima, asertivna su i slušaju njihove emocije - kaže psihoterapeut Brandon Jones.</p><h2>7. Zahvalni su</h2><p>Emocionalno inteligentna djeca uče biti zahvalna na onome što imaju. Ne zahvaljuju drugima refleksno i samo zato što je to pristojno, nego su vrlo specifična u tome na čemu su zahvalni i zašto,</p><p>- Mnoge obitelji se uvečer okupe oko stola na objedu i kažu na čemu su tog dana bili zahvalni, od pizze za ručak do mogućnosti da se poigraju sa susjedovim ljubimcem - kaže Healy.</p>