8 boja koje uvijek izgledaju fantastično na kratkim noktima

- Kratki nokti dominiraju jer prate promjene u poimanju ljepote - kaže Olha Shtanhei, profesionalna nail artistica.

- Današnja estetika naglašava preciznost, suzdržanost i promišljenost, a kraće duljine to savršeno ističu. Fokus je sada na urednom obliku, njegovanom području oko nokta, intenzivnoj boji i besprijekornom finišu - dodaje.

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Bez obzira jeste li već fan kratkih noktiju ili ste ih tek odlučili skratiti i tražite idealnu nijansu za prvi dojam, ove boje garantirano neće proći nezapaženo.

1. Zagasito bordo

Zagasita bordo je crvena koja naginje vinskoj, s blagim smeđim podtonovima. Bogata je i zasićena, ali ne djeluje prenapadno ili kostimirano. - Volim je jer djeluje moćno bez prevelikog truda - kaže Shtanhei. Na kraćim noktima tamna bordo izgleda koncentrirano i profinjeno. Ograničena površina čini boju gušćom i namjernijom te naglašava oblik nokta.

2. Puder roza

Na suprotnoj strani spektra, puderasti pasteli izgledaju nevjerojatno na kratkim noktima. Puderasto ružičasta savršen je primjer, kaže Olivia Van Iderstine, stručnjakinja za trendove manikure iz Olive & June.

- Dašak ružičaste s puno bijelog pigmenta na kratkim noktima daje manikuri izgled poput slatkiša. Podsjeća na žele bombone ili kandirane bademe. Tako slatko - dodaje.

3. Sivo-lavanda

Općenito, pasteli su posebno laskavi na kratkim noktima, uključujući vrlo trendovsku sivo-lavanda nijansu koju sada viđamo posvuda. Daje pastelnu, proljetnu mekoću, ali hladniji podton čini je svježom.

- Prigušeni pasteli izgledaju sofisticiranije na kraćim noktima - kaže Shtanhei. Nježnost lavande lijepo kontrastira čistom, kvadratnom ili blago zaobljenom obliku. Manikura ostaje lagana, ali vizualno zanimljiva.

4. Prozirno bež

Sve što daje efekt “vaši nokti, ali bolji” odličan je izbor za kratke nokte, uključujući prozirne bijele, bež i krem nijanse. - Super prozirna nijansa na kratkim noktima daje ultimativni nenametljiv, minimalistički dojam - kaže Van Iderstine. Dodaje da sloj boje prikriva nepravilnosti i daje glađi, ujednačen izgled koji djeluje dotjerano.

5. Sjajna crna

Bez obzira na sezonu, visoko sjajni pravi crni lak izgleda odlično na kratkim noktima. Zahtijeva precizno nanošenje, a kada je dobro izveden, djeluje vrlo editorialno.

Foto: DREAMSTIME

- Kratki crni nokti djeluju modno napredno - kaže Shtanhei. Na dugim noktima crna može biti dramatična, dok na kratkima postaje oštra, minimalistička i neosporno cool. Naglašava oblik i simetriju na upečatljiv način.

6. Milky nijansa

Na suprotnoj strani spektra, bijela manikura donosi dozu dramatičnosti, ali na svjež i svijetao način. Na maloj površini kratkih noktiju izgleda posebno elegantno i chic. Ovaj minimalistički stil funkcionira tijekom cijele godine.

7. Mandarina

Svaka nijansa koja donosi snažan nalet boje izgleda sjajno na kratkim noktima. Inspiraciju možete pronaći u cvijeću, voću ili modi, s jarkim bojama ne možete pogriješiti. Jedna od omiljenih nijansi Van Iderstine je jarka mandarina. - Kratki nokti savršeni su za ultra jarke, glasne nijanse jer imaju manju površinu. Boja tada djeluje kao modni dodatak, a ne dominantan element - objašnjava.

8. Jarko ružičasta

Slično tome, jarka i upečatljiva hot pink nijansa jedna je od najboljih za kratke nokte. Posebno dobro izgleda ljeti kada svi žudimo za bojama, a riječ je o nijansi koja nikada ne izlazi iz mode. Ljudi uvijek vole hot pink, a Van Iderstine kaže da takva manikura postaje pravi statement.