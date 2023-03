8 lekcija o stilu koje možemo naučiti od divne Cate Blanchett

Malo je događaja koji zaokupe toliko pažnje medija kao dodjela Oscara, koja se održava 13. ožujka. I ovog puta fotografije s crvenog tepiha zasigurno će se još danima komentirati u medijima, te pružiti 'materijala' za komentare o stilu pojedinih zvijezda, ili o tome kako ga nemaju. Glumica Cate Blanchett je jedna od zvijezda koje se nesumnjivo ističu prema stilu kojim je uvijek na korak ispred ostalih, oko koje se dizajneri doslovno nadmeću za priliku da budu autori njenog outfita za Oscara, piše Stuff.

POGLEDAJTE VIDEO: Istupi koji su obilježili dodjele Oscara

Ne samo da je uvijek sigurna u svoj modni izbor, nego 53-godišnja zvijezda, inače majka četvero djece, nego je i ove godine među nominiranima za najbolju glumicu. Dok je outfit u kojem će se pojaviti na dodjeli Oscara obavijen tajnom, vrijedi se podsjetiti na kreacije u kojima smo ju dosad viđali i 'iščitati' koje poruke nose.

Dakle, evo što nam slavna glumica poručuje svojom garderobom:

1. Ne morate baš 'upasti u oko' da biste zablistali

Foto: Hubert Boesl/DPA

Ni jedan prorez, niti noga koja viri, samo prekrižene naramenice na leđima, koje otkrivaju malo kože, osvojile su ljubitelje jedinstvenog ženstvenog stila na dodjeli Oscara 2011. godine. Ova Givenchy haljina blago ljubičastog tona izdvojila se futurističkom linijom na ramenima. Malo glamura dodale su žute perle oko vrata, koje su izazvale različite komentare.

2. Odjeća koja vam odgovara čini da se osjećate dobro

Pogledajte haljinu Jean Paul Gaultiera, boje modrih oblaka, koju je Cate nosila na dodjeli Zlatnog globusa 2005. godine - majstorski ocrtava njezinu savršenu liniju i činjenicu da je u tom trenutku izgledala sjajno. I ona sama tad je kazala: Kad se osjećate dobro u svojoj odjeći, tada i vaše samopouzdanje postaje očito.

3. 'Odoh svojim putem', ne za glamurom

Odijelo u tamnoj boji, sa bezbroj mjehurića, kao da je riječ o boci pjenušca, koje potpisuje Missoni, bilo je pun pogodak za premijeru 'Oceanovih 8'. Uz nježno podignute rukave i zlatne cipele izgledala je poprilično moderno.

4. Ti nosiš odjeću, ne odjeća tebe

Alexander McQueen osmislio je asimetrični top sa cvjetnim motivom i suknju dužine do poda od crne kože što uopće nije jednostavno nositi izvan uskog modnog kruga koji voli ovakav izričaj. No, Cate je tu haljinu ponijela smjelo, a uz nježni make up na usnama, izgledala je doslovno fantastično.

5. Možeš se odjenuti kao princeza, ali ipak - moderno

Odaberite strogu siluetu, mrvicu prozirniju tkaninu, ili oštar dekolte - bilo što od navedenog pomoći će da haljina koju bi ponijela svaka princeza, izgleda previše sladunjavo.

6. Stil nadmašuje sjaj

Blanchettina blijeda, bež košulja i suknja, koju je ponijela na nedavnoj dodjeli nagrada možda i nisu tako ležerne kao što se na prvi pogled čine: Košulja ima pojačane jastučiće na ramenima, a suknja joj pristaje kao salivena i podsjeća pomalo na izgled sirene. To je podsjetnik na to da ne morate uvijek odjenuti nešto fascinantno da biste zablistali.

7. Ne podcjenjujte dašak holivudske stare škole

Za lekciju o klasičnim kombinacijama dovoljno je iskombinirati besprijekornu crnu haljinu Maison Margiela koja prati tijelo s ogromnom tirkiznom ogrlicom Tiffany & Co. Crna pozadina i nakit koji se na njoj ističe djeluju nevjerojatno damski.

8. Nemojte se bojati ponovnog nošenja i recikliranja

Kao što je Blanchett rekla stilistici Elizabeth Stewart, veliki dizajn je sjajan dizajn, čiji sjaj se ne gubi nakon što se odjeća pokaže na modnoj pisti. Tako je nedavno ponovo ponijela crnu haljinu Margiele, ovaj put uz tirkiznu vrpcu i kaskadu bisera Louis Vuitton, s ogromnim turmalinom.



