8 malih navika koje otkrivaju pravu emocionalnu inteligenciju

Emocionalna inteligencija često je tiha, a pokazuje se u tome kako netko rješava napetost, sprječava eskalaciju i čini da se drugi osjećaju sigurno, bez ikakve predstave. Suptilna ponašanja često govore više od riječi
U nastavku pogledajte 8 navika emocionalno inteligentnih osoba.
| Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock
1. ZASTANU PRIJE NEGO ŠTO REAGIRAJU Svi ponekad osjetimo snažan impuls da odmah odgovorimo, osobito kada smo povrijeđeni ili ljuti. Emocionalno inteligentni ljudi taj impuls prepoznaju, ali mu ne popuštaju odmah. Daju si kratku pauzu, makar trajala samo trenutak. Ta pauza im omogućuje da razmisle i odaberu odgovor koji neće pogoršati situaciju. Ne potiskuju emocije, već njima svjesno upravljaju.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. DOPUŠTAJU DRUGIMA DA SE OSJEĆAJU VAŽNO Dok neki slušaju samo kako bi dočekali svoj red za govor, emocionalno inteligentni ljudi slušaju s namjerom da razumiju. Oni su prisutni u razgovoru i usmjereni na osobu ispred sebe. Ne prekidaju, ne skreću temu na sebe i ne pokušavaju nadmašiti tuđe iskustvo. Njihova pažnja je nenametljiva, ali iskrena. Zbog toga se ljudi u njihovoj blizini osjećaju viđeno i shvaćeno.
| Foto: fizkes
3. KONTROLIRAJU NEVERBALNE REAKCIJE Izrazi lica često govore više od riječi, osobito u osjetljivim razgovorima. Podsmijeh, kolutanje očima ili izraz prezira mogu u trenu narušiti odnos. Emocionalno inteligentni ljudi toga su svjesni i paze što šalju bez riječi. Čak i kada se ne slažu, ne pokazuju omalovažavanje. Time stvaraju siguran prostor za razgovor.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
4. NE ŽURE POPRAVITI TUĐE EMOCIJE Kada netko podijeli problem, često se javi potreba da se odmah ponudi rješenje. Iako dobronamjerno, to može umanjiti nečije osjećaje. Emocionalno inteligentni ljudi znaju da emocije nisu zadaci koje treba riješiti. Oni dopuštaju da osoba osjeti ono što osjeća, ponekad nudeći samo tišinu ili prisutnost. Takav pristup daje osjećaj prihvaćenosti i sigurnosti.
5. OSTAJU SMIRENI KADA SU DRUGI EMOCIONALNI Kada se netko uzruja, mnogi uzvrate istom energijom ili se povuku. Ljudi s visokom emocionalnom inteligencijom ostaju prizemljeni i postojani. Govore sporije, ne paničare i zadržavaju kontrolu nad svojim reakcijama. Njihova smirenost često utječe i na druge, smirujući situaciju. To ne znači da nisu emocionalni, već da ne dopuštaju da emocije preplave svaki razgovor.
| Foto: Fotolia
6. NE BOJE SE TIŠINE Mnogi osjećaju nelagodu u tišini i pokušavaju je ispuniti riječima ili šalama. Emocionalno inteligentni ljudi dopuštaju tišini da postoji i razumiju njezino značenje. Tišina često znači da osoba razmišlja ili obrađuje osjećaje. Dopuštanjem tišine pokazuju poštovanje i strpljenje. To stvara osjećaj sigurnosti i slobode izražavanja.
| Foto: Dreamstime
7. PRIMJEĆUJU ONE KOJI SU IZOSTAVLJENI Ljudi s razvijenom emocionalnom inteligencijom uočavaju tko se ne uključuje u razgovor ili tko je prekinut. Umjesto da to ignoriraju, reagiraju suptilno i s pažnjom. Mogu postaviti pitanje ili stvoriti prostor za tu osobu. Time grade uključiviju i sigurniju atmosferu. Takva pažnja jača povjerenje i međusobno poštovanje.
| Foto: AntonioGuillem
8. POSTAVLJAJU GRANICE MIRNO I JASNO Postavljanje granica ne mora biti agresivno niti dramatično. Emocionalno inteligentni ljudi izražavaju svoje granice smireno, jasno i bez opravdavanja. Ne napadaju, ne manipuliraju i ne izazivaju krivnju. Jednostavno kažu što im odgovara, a što ne. Takav pristup smanjuje nesporazume i čuva međusobno poštovanje.
| Foto: Fotolia
ZAKLJUČAK Emocionalna inteligencija često se vidi u onome što osoba ne radi. Oni ne reagiraju impulzivno, ne ponižavaju druge i ne dramatično eskaliraju situacije. Umjesto toga, biraju stabilnost i razumijevanje. Dobre vijesti su da se te vještine mogu razvijati kroz praksu i promišljanje. Ponekad je najmudrija reakcija tišina i trenutak strpljenja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA