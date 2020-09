8 navika ljudi na koje se nećete moći osloniti: Nepouzdani su

Većina nepouzdanih ljudi često nije svjesna svog ponašanja. Važno ih je prepoznati kako ne bi negativno utjecali na vas, a prepoznati ih možete po navikama uobičajenima za njih

<p>Iako nije uvijek lako utvrditi je li netko nepouzdan, govor tijela i ono što govore kao i njihova cjelokupna energija s vremenom vam mogu puno toga reći. </p><h2>1. Ignoriraju vaše fizičke granice</h2><p>Ako netko ignorira vaše granice, smatrajte to upozorenjem. To može biti stajanje preblizu vašeg lica, ne prihvaćanje negacije ili čak škakljanje iako ste već više puta tražili da prestane, objasnila je Amica Graber, stručnjakinja za ljubavne odnose.</p><h2>2. Ne prekidaju kontakt s očima</h2><p>Kad je riječ o manipulativnim ljudima mnogi imaju naviku intenzivno zuriti u druge.</p><p>- Na svoju metu gledaju usredotočenim, intenzivnim pogledom. Mogu učiniti ili reći nešto neugodno neposredno prije ili nakon hipnotičkog pogleda kako bi testirali kako meta reagira - rekla je Patti Wood, stručnjakinja za govor tijela.</p><p>Da bi otkrili je li situacija zaista nesigurna, kaže Wood, pokušajte prekinuti kontakt očima ili se odmaknuti kako biste vidjeli kako ta osoba reagira.</p><h2>3. Dominiraju razgovorom</h2><p>Iako neki ljudi samo vole razgovarati, manipulatori će pokušati dominirati čitavim razgovorom.</p><h2>4. Njihovo se raspoloženje brzo mijenja</h2><p>Oni se jako uznemire kad stvari ne idu svojim tijekom, pa pripazite na šokantne promjene raspoloženja u interakciji s drugima.</p><p>- Sva svoja neverbalna ponašanja mogu promijeniti u tren oka - kaže Wood.</p><h2>5. Prebrzo se otvaraju</h2><p>Ako ste tek nekoga upoznali, a taj netko vam je već sve ispričao o sebi, postoji vjerojatnost da nisu pouzdani ili stabilni, kaže psihoterapeutkinja dr. Laura Dabney.</p><p>U osnovi, ako je netko spreman sve otkriti u prvih nekoliko minuta to može značiti da nema potpunu kontrolu nad sobom ili svojim postupcima.</p><h2>6. Nedostaje im empatije</h2><p>Jeste li ikad imali osjećaj da razgovarate s nekim tko je hladan u srcu? Sociopati i psihopati definiraju se nedostatkom empatije, kaže Graber i mogu se smijati tuđoj nesreći i patnji ili odavati vibraciju koja ih jednostavno ne zanima. Slično je i s nepouzdanim osobama.</p><h2>7. Previše znaju</h2><p>Ako se pojavite na spoju, a druga osoba već zna gdje radite, gdje ste išli u školu itd., nemojte to shvaćati olako - čak i ako se pokušaju ponašati kao da je normalno što znaju.</p><h2>8. Ne žele se ispričati</h2><p>- Kada učinite nešto loše, normalno je osjećati krivnju. Ali, osoba koja je manje empatična i manje pouzdana vjerojatno će izbjegavati prihvaćanje bilo koje vrste odgovornosti kako bi izbjegla doživljavanje krivnje - rekao je dr. Clinton Moore, klinički psiholog, a piše <a href="https://www.bustle.com/life/17-creepy-habits-untrustworthy-people-have-in-common-16172440">Bustle</a>.</p>