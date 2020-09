Smislile su kako će im klinci pomoći u kućanskim poslovima

Zauzete mame podijelile su odlične savjete o tome kako skratiti vrijeme za obavljanje kućanskih poslova te napraviti nešto skoro nemoguće - nagovoriti djecu da im pritom pomognu

<p>Imajući na umu činjenicu da većina mama ima cijeli dan ispunjen obavezama, nema druge nego dovijati se oko toga kako da budu što efikasnije te kako da uključe klince u neke svakodnevne zadatke, bez puno nagovaranja i rasprave.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Evo koji su kućanski poslovi primjereni prema dobi djeteta</p><p>Kako bi uključili djecu i stvorili manje posla za sebe, neki su roditelji smislili pametne igre ili sustave nagrađivanja zbog kojih djeca zapravo jedva čekaju da im pomognu. Evo nekih savjeta: </p><h2>Kreirajte sustav nagrađivanja</h2><p>Umjesto da djetetu daju džeparac, roditelji ih nerijetko podmite tako mogu 'zaraditi' određeni iznos obavljajući određene kućanske poslove.Tako je jedna mama na Facebooku napisala kako je podmitila svoje dvoje djece tako da im je obećala poseban događaj koji za njih ostaje tajna, dok ne obave sve poslove koje su trebali obaviti da bi to zaradili. </p><p>Za svaki posao 'propisan' je iznos novčane nagrade. Na primjer, dijete može zaraditi 20 penija, odnosno oko kunu i pol za namještanje kreveta, 50 penija, ili otprilike 4 kune ako operu barem 5 stvari koje stoje u sudoperu, a još 50 ako obrišu pod. Na taj način mogu zaraditi džeparac, koji mogu - potrošiti kod nje.</p><p>Naime, jedna od nagrada je filmska večer u njenoj organizaciji, za koju ona pripremi grickalice i sokove, koje djeca mogu 'kupiti' na ulazu u prostoriju u kojoj gledaju film zajedno. </p><p>Jedna je mama 'otvorila' trgovinu s nagradama. U njoj su stvari koje je njena kći poželjela i cijena koju je mama odredila, pa djevojčica može birati koje će kućanske poslove odraditi da bi zaradila ono što želi. </p><p> </p><p>Druga mama, Rachel Riley, osmislila je impresivnu ploču s oznakama, na kojima su zadaci koje njeni sinovi trebaju obaviti. Pločice sa zadacima su u različitoj boji, a svaka boja nosi određeni broj bodova. Svako dijete tako prikupi određeni broj bodova koji se na kraju tjedna zbraja i isplaćuje u novcu, ali u kasicu, iz koje su novac mogli uzeti tek krajem mjeseca. </p><p>Da bi spriječila klince da ostavljaju svoje stvari po cijeloj kući, jedna je mama primijenila novo pravilo, prema kojem oduzima svakom djetetu predmet koji nije na svom mjestu i vraća ga tek kad ono obavi neki kućanski posao.</p><p>Na Facebooku se pohvalila kantom u kojoj su završavali 'zaplijenjeni' predmeti, što se, kako kaže, pokazalo kao odličan plan. Klinci biraju posao koji će obaviti da bi stvar koju im je oduzela dobili natrag, iz zdjele s papirićima na koje je napisala što trebaju obaviti. </p><h2>Rublje označite bojama</h2><p>Pranje rublja je obaveza koju se ne može preskočiti, a ako imate djecu, može vam se činiti da perilica rublja i nema praznog hoda. Da ne spominjemo koliko je vremena potrebno da bi se rublje objesilo na sušenje i poslije pospremilo po ormarima. No, jedna je mama otkrila jednostavan i učinkovit trik za jednostavnije sušenje. Potrebne su vam vješalice u boji, različite za svakog člana obitelji, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12614119/busy-mums-easy-ways-housework-quickly-trick-kids-helping/">The Sun.</a> </p><p>- Svatko ima vješalicu za odjeću u 'svojoj' boji. Kad operem odjeću, objesim je po vješalicama i na stalak za odjeću, da se osuši. Čim je suha, može odmah u ormar. A kako je odjeća grupirana, tako svatko zna što je čije i gdje stoji i može pospremiti, ili barem odnijeti svoju odjeću u svoj ormar - pojasnila je ta mama. Dodala je kako je i sama jako pojednostavila stvari, jer ništa od odjeće ne slaže, osim donjeg rublja i čarapa. Sve ostalo vješa na vješalice. Tako se odjeće iz pranja nakon što je suha riješi za manje od 15 minuta. </p><p>Još jedna mama organizirala je prikupljanje rublja tako da za svaku vrstu ima posebnu kutiju, pa se tako posebno bacaju crvene i ružičaste stvari, posebno odjeća tamnih boja, ručnici i donje rublje. Kako bi izbjegla miješanje dječje odjeće, na opranu odjeću koju stavlja na sušenje stavlja i oznake u određenim bojama. Tako kad je odjeća suha svatko zna što je čije i može to odnijeti u svoj ormar. </p><p>Amerikanka Katie Beanstok otkrila je kako postavlja zaštitu za madrac preko čistih plahti na dječjem krevetu, na što opet stavlja plahtu. Ako njezin mališan mokri u krevet tijekom noći, tako jednostavno samo pokupi prvu plahtu i makne zaštitu, a da ne mora usred noći tražiti čiste i presvlačiti cijeli krevet. </p><p>- Jednostavno, stavite zaštitnu plahtu, pa običnu, pa na to još jednom takvu kombinaciju i ako djetetu procuri pelena, ili se pomokri usred noći, dovoljno je samo odgrnuti ono što je mokro - pojašnjava. </p><h2>Triput po 5 minuta</h2><p>Prema riječima Kraljice čistoće i mame troje mališana Lynsey, dovoljno je samo 15-ak minuta da biste održavali red u stanu. Prema savjetu iz videa koji je objavila na Tik Toku i objavila na Instagramu, trebate izabrati tri prostorije u kući i za svaku postaviti timer na 5 minuta. Kad uđete u jednu prostoriju, napravite ono što stignete za pet minuta i kad timer označi da je to vrijeme završilo, idete dalje. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako u 5 minuta riješiti nered u sobi</p><p>- Ako to radite dovoljno redovito, iznenadit ćete se što sve možete učiniti za pet minuta te kako je jednostavno održati red uz samo 15 minuta vremena - napisala je. Dodala je i da nošenje košare za prljavo rublje pomaže da ste prije gotovi, tako što ćete sve što se ne nalazi na svom mjestu u prostorijama u kojima zavodite red skupiti u tu košaru.</p><p>Ukućani kojima te stvari nedostaju mogu ih jednostavno pokupiti u košari, no svatko pritom mora odraditi neki kućanski posao da bi mogao uzeti ono što je njegovo. </p>