Prema Forbesu, kraljičino osoblje uključuje više od 1000 ljudi. Većina njih ima obične poslove - domaćinstvo, osiguranje i slično. No, postoje i ljudi čiji posao može iznenaditi i zadiviti obične ljude.

Donosimo vam popis najneobičnijih poslova u kraljevskoj obitelji.

1. Čuvar i obilježivač labudova

U početku je postojao samo jedan čovjek koji se brinuo o kraljičinim labudovima, a zvao se Čuvar labudova. Međutim, kasnije je ova pozicija podijeljena na dvije - Čuvar labudova i Obilježivač labudova (Warden of the Swans i Marker of the Swans).

Zadaci čuvara i obilježivača su redovito obavljati zdravstvene preglede ptica i provoditi godišnji popis labudova na Temzi koji se naziva labudov uspon. Osim toga, ti ljudi se bave i zadacima spašavanja i očuvanja.

2. Kraljevska razgaziteljica cipela

Većina ljudi vjerojatno je iskusila bol noseći nove cipele. No, za razliku od običnih ljudi, Njezino Veličanstvo ima savršeno rješenje za ovaj problem - ona ima zaposlenicu čiji jedini zadatak je razgaziti nove cipele prije nego što ih kraljica nosi na događaje.

Razgaziteljica cipela odgovorna je osigurati da se kraljica osjeća ugodno u svojim novim cipelama i da će cipele biti spremne kad joj zatrebaju.

3. Majstor kraljičine glazbe

Majstor kraljičine glazbe (Master of the Queen’s Music) odgovoran je za skladanje glazbe za važne kraljevske događaje. To može uključivati ​​krunidbe, rođendane, godišnjice, brakove, pa čak i pogrebe.

U početku su ljudi koji su bili na ovoj poziciji radili kao kraljevski glazbenici cijeloga života, ali danas skladatelji mogu raditi maksimalno 10 godina u kraljičinoj službi kako bi dopustili drugim talentiranim glazbenicima da preuzmu tu ulogu.

4. Kraljevski astronom

U kraljevskom kućanstvu postoji i osoba koja doslovno preuzima 'zvjezdanu' ulogu. Ovo je kraljevski astronom koji je odgovoran za savjetovanje kraljice o astronomskim i srodnim znanstvenim pitanjima.

Ova pozicija je nastala u 17. stoljeću kad je došlo do mnogih znanstvenih otkrića. No, danas je ta uloga uglavnom počasna.

5. Kraljevski horološki konzervator

Nije lako promijeniti vrijeme tijekom proljeća i jeseni kada u svojoj kraljevskoj kolekciji imate oko 400 satova. Stoga Njezino Veličanstvo ima posebnu osobu koja mijenja vrijeme na kraljevskim satovima - konzervatora za satove. S nekoliko stotina satova u kolekciji, uključujući i tornjeve, potrebno je oko 16 sati da se svi podese.

No, ovaj posao nije samo pomaknuti kazaljke na satu, već zahtijeva znanje i stručnost jer je konzervator odgovoran i za brigu o satovima, od kojih su mnogi puno stariji od same kraljice.

6. Veliki rezač

Jedna od stvari koje kraljica ne radi je rezanje mesa. Ovaj posao obavlja posebna osoba Veliki rezač (Grand Carver). Ova tradicija datira iz starijih stoljeća - kraljevi nikada nisu sami rezali meso.

Ono što je također zanimljivo u vezi s ovim poslom je da se ne može svatko prijaviti na ovu poziciju. Ovaj posao je nasljedan jer se vjeruje da je dar ravnomjernog rezanja peradi genetski.

7. Čuvar kraljičinih markica

Britanska monarhija ima jednu od najimpresivnijih kolekcija markica iz cijele Europe. A postoji i posebna osoba koja putuje diljem svijeta kako bi dodala jedinstvene marke ovoj kolekciji.

Položaj se zove Čuvar kraljičinih maraka. Iako kraljica nije velika ljubiteljica maraka, smatra da zbirku koju je dobila od oca treba sačuvati.

8. Konzervator okvira

U Buckinghamskoj palači ne postoji samo ogromna zbirka satova i maraka nego i neprocjenjiva umjetnička djela s okvirima. Kraljevska zbirka ima oko 8000 slika, od kojih mnoge imaju odgovarajuće okvire, o kojima se treba brinuti.

Dakle, kao što ste već pretpostavili, postoji posebna osoba koja se zove Konzervator okvira koja stalno procjenjuje stanje okvira i koja se bavi njihovom konzervacijom i restauracijom.