Trendovi dekoriranja u blagdansko doba mijenjaju se slično kao i oni modni, a proteklih par godina iznimno je popularan motiv Orašara. Ta drvena lutka povezana s njemačkom božićnom tradicijom, a poznata kao vojnik u istoimenom blatu postala je predmet kolekcionarske strasti. Stoga smo i mi odlučili proizvesti hrvatskog Orašara kada je već tako popularan, kaže Irena Frančišković voditeljica prodaje iz tvrtke Afilio.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ova tvrtka se bavi izradom i distribucijom ručno rađenih proizvoda, od vjerskih predmeta, pamučnih vrećica, keramike, zahvalnica za vjenčanje, personaliziranih poklon kutija te vrlo popularnih božićnih ukrasa. Osnivač te tvrtke je zadruga Pontes Salutis koja se prije bavila izradom keramike (ukrasnih predmeta, šalica, zahvalnica za vjenčanja). No, kako je prerasla svoju proizvodnju i kapacitete, odlučila je osnovati poduzeće koje će se isključivo baviti distribucijom i marketingom proizvoda, ali i kako bi uključila i druge hrvatske dobavljače u proizvodnju prema svojim potrebama i ciljevima.

- U moru raznih kineskih ukrasa koji su preplavili svjetsko tržište te stranih proizvoda, mislim da je dobro ponuditi ljudima nešto što je naše proizvodnje, a potiče zapošljavanje mladih i razvoj malih poduzetnika - tvrdi Irena i dodaje kako kupci mogu ove 'domaće' proizvode naručiti putem njihove web stranice, društvenih mreža (Facebook i Instagram), te e-mailom.

Orašari, lizalice i konjići rezani su iz drveta na koje se UV printom nanosi boja, a dizajn su također osmislili hrvatski dizajneri. Plosnate ukrase za bor izrađuju se i od pleksiglasa, a idealan su božićni dar koji dolazi s porukama 'Lijepo je što postojiš', 'Ti si moj anđeo' i slično. No, nisu zaboravljeni ni tradicionalni ukrasi poput ručno rađenih keramičkih kuglica koje je modernizirala mat boja te zanimljivi natpisi.

- Još smo prošle godine imali ideju izrade božićnih kuglica koje bismo napunili ginom, no zbog situacije s Covidom i problemima nabavke materijala za ambalažu kuglice, snašli smo se tako da smo u kuglice 'ugradili' samu bočicu - objašnjava Irena, koja kaže da je to vrlo popularan poklon.

Kada ne rade stvari vlastite proizvodnje, ovi mladi hrvatski kreativci oslanjaju se na isključivo druge hrvatske mlade poduzetnike.

- Tako smo osmislili i ideju izrade vlastitih poklon kutija koje nudimo tvrtkama kao darove za poslovne suradnike, ali su zanimljivi i svakome tko u njima prepoznaje zanimljiv dar za svoje bližnje - kaže Irena, objašnjavajući da imaju bogatu ponudu darova u obliku gastro paketa s hrvatskim pekmezima, ljutim umacima, neobičnim grickalicama, drvenim daskama ukrašenim epoksi smolom, hrvatskim craft ginovima i votkom, rakijama i likerom, čokoladama i pralinama iz hrvatske proizvodnje, kavom, keramičkim šalicama, rokovnicima...

Tako surađuju s brojnim hrvatskim proizvođačima i OPG-ovima, primjerice Old Pilots, Towar rakije, Vrsna čokolade, razni vinari, Bellus design podmetači za čaše i epoksi daske, Chocho za praline i ostalima. Sa svima njima se dogovara dizajn i osmišljava konačni izgled proizvoda.

Također, Afilio je nedavno osmislio i liniju dekorativnog umjetnog cvijeća i keramičkih teglica u suradnji s 'Viktoria Dizajnom', čiju su kvalitetu te dizajn prepoznali i razni trgovački lanci. 'Više volim teglu nego peglu', 'Nemoj uvenuti', 'Misli zeleno' natpisi su kojima su ukrašene tegle, a mnogi su ih doživjeli kao moderan dodatak svom interijeru. Natpise je osmislio grafički i kreativni tim Afilija kojeg čini pet zaposlenih osoba koje prate strane trendove i trude se inkorporirati ih u ono što bi se svidjelo našem tržištu.

- Sigurno bi nam bilo jeftinije naručivati jeftiniju robu izvana, no mi inzistiramo na korištenju isključivo hrvatskih proizvoda, a osobito one malih proizvođača. Vjerujemo da, kad bi se svi mali proizvođači na neki način organizirali i tako funkcionirali, da bi i hrvatsko tržište to dobro prihvatilo. Ljudi vjeruju našoj proizvodnji i većinom će radije kupiti hrvatski proizvod, pa makar i bio par kuna skuplji od onog uvoznog - zaključila je Irena.