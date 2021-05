Nedavno provedena studija u Velikoj Britaniji pokazala je kako je čak 62% ispitanika doživjelo neku vrstu fizičke ozljede tijekom seksa.

Kao najčešći uzrok ozljede navodi se grubi seks, a kao najčešće poze u kojima je došlo do ozljede su misionarska za muškarce i pseća poza za žene.

Ipak, smatra se kako ljudi rjeđe pokušavaju akrobatske poze pa ih je zato i bilo manje među odgovorima.

Donosimo osam najčešćih nezgoda u seksu i kako se nositi s njima:

Igračka je 'nestala'

Ukoliko ste malo preentuzijastični prilikom igre s vibratorom ili dildom, može se dogoditi da oni jednostavno skliznu izvan dosega.

Manji je problem ako nešto 'nestane' u vagini, jer ona ima 'kraj', ali puno je problematičnije ako se nešto izgubi u rektumu.

Problem je u tome što objekt može 'putovati' sve do debelog crijeva. Teško je ne paničariti ako se to dogodi, ali najbolje što možete napraviti je čekati veliku nuždu i vidjeti hoće li se igračka opet pojaviti.

Ukoliko se to ne dogodi ili dobijete temperaturu, bolove u trbuhu ili počnete krvariti, odmah otiđite u bolnicu.

Puknuti penis

To se može dogoditi i to se događa. Penis može puknuti ako ga svinete previše dok je ukrućen ili njime udarite u tvrdu površinu.

Penis obično puca uz karakterističan zvuk pucanja, dolazi do masnice, otekline i jake boli.

Jedino rješenje je odmah poći u bolnicu.

Kako penisi redovito pucaju jer usred žestoke akcije ispadnu iz vagine, osigurajte se da ne koristite previše lubrikanta i pokušavajte kontrolirati svoje ubode.

Alergija na partnera

Alergični možete biti na lubrikante, kondome, parfem, a nešto rjeđe, i na svog partnera. Naime, neki su alergični na sjeme partnera ili na neki protein koji je njihov partner konzumirao.

Također, stavljanje hrane u vaginu nije dobra ideja.

Uz to, pazite i da ne jedete preljutu hranu prije nego ćete nekome pružati oralni seks, to može dovesti do opeklina. Ukoliko se to ipak dogodi, upaljenu kožu pokušajte umiriti jogurtom.

Istegnuta leđa

Ukoliko ste skloni tome, do istegnuća leđa može doći ako podižete partnericu, prebrzo se pomaknete, odaberete čudnu pozu ili se okrenete pod krivim kutom.

Istegnuta leđa možete izbjeći tako što ćete se kretati nešto sporije, a najčešće poze u kojima prijeti opasnost da se ukočite su poza žlice i seks dok stojite.

Ukoliko ipak istegnete leđa, tretirajte to kao i obično.

Razderana vagina

Posebno treba biti pažljiv na donjem dijelu vagine jer je tamo koža najtanja i sklona pucanju.

Glavni krivac za puknuće vagine je seks 'na suho' i prije nego se partnerica dovoljno uzbudila. Prejako nabijanje također može uzrokovati ozljede, a i uistinu veliki penisi.

Ako ste zabrinuti, svakako otiđite liječniku.

Sindrom postorgazmičke bolesti (POIS)

Češći je kod muškaraca nego kod žena, a simptomi, koji se javljaju nekoliko sekundi do nekoliko sati nakon orgazma, uključuju vrućicu, curenje nosa, izraziti umor i peckanje očiju.

Liječnici još ne znaju koji je točno uzrok ovog sindroma, ali lijekovi za alergije znaju ublažiti simptome, piše Daily Mail.

Opekline

Ukoliko se mislite seksati na starom, grubom tepihu, možda je bolje da prije toga ispod sebe stavite barem ručnik. Naime, od trljanja mogu nastati gadne opekline i ogrebotine, a primijetit ćete ih tek nakon 'akcije'.

Ukoliko vam se tako nešto dogodi, operite oguljeno mjesto hladnom vodom i antibakterijskim sapunom.

Ako je koža sasvim oguljena, mjesto tretirajte antiseptičkom i antibakterijskom kremom te sve prekrijte gazom ili flasterom.

Tampon ili kondom su ostali unutra

Iako 'zagubljeni' tampon nije tehnički seksualna nezgoda, može se dogoditi da, u slučaju da se zaboravi kako je umetnut, partner penetracijom tampon pogura do nedostižnog mjesta.

Ukoliko se tako nešto dogodi, najbolje je pričekati 15-ak minuta pa ga pokušati izvući prstima. Isti je 'lijek' i ako se ista stvar dogodi i s kondomom.

Ukoliko ih ne možete dosegnuti, otiđite liječniku.