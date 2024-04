8 razloga zašto vas djeca ne slušaju: 'Naučila su da moraju poslušati tek kad roditelj viče'

Klinička psihologinja dr. Laura Markham otkrila je osam razloga zašto djeca ne žele poslušati, objasnila njihovu perspektivu te pokazala s kojim pristupom privoljeti djecu na rješenje.

1. Djeca imaju drugačije prioritete

Djeca uglavnom ne razumiju zašto je, na primjer, kupanje tako važno. Ali, bitno im je ono što ona u tom trenutku rade - igranje, crtanje, gledanje crtića... Gradi li dijete nešto i baš se fokusiralo na to, ono to doživljava kao svoje djelo, kao nešto važno. Gledajte na to s pozitivne strane - bolje je da mališan zna kako sam sebe zabaviti umjesto očekivanja da ga stalno vi motivirate i zabavljate.

Rješenje: Želite li da vas posluša i ode na kupanje, prvo se povežite s njim tako da primijetite na čemu radi. Na primjer, možete mu reći nešto tipa: 'Wow, vidi samo kako to dobro izgleda!! Možeš li mi pokazati kako to radi?'.

Potom mu dajte do znanja da njegove planove mijenjate svojima, na ovakav način: 'Liam, vrijeme je za kupanje. Želiš li se okupati sada ili za pet minuta? Pet minuta? Ok, dogovorili smo se. Idemo se sad rukovati'.

Foto: 123RF

2. Naučila su da moraju poslušati tek kad roditelj viče

Djeca su jako pametna i dobro znaju iskoristiti trenutak. Recimo, ono zna da vas samo treba ignorirati kad mu spomenete kupanje i dobit će malo dodatnog vremena za igru. Ali, kad dreknete, tad zna da je igri došao kraj, jer vas do tad nije shvaćalo ozbiljno. Dijete je zapravo naučilo da to tako funkcionira, vi ste ga tako naučili, kaže dr. Laura Markham.

Rješenje: Umjesto da mališanu dajete upute s drugog dijela sobe, približite mu se, dodirnite ga i povežite se pokazivanjem interesa za ono što dijete radi. Potom recite: 'Isabel, oprosti... moram ti nešto reći'. Tu zastanite i pričekajte da vas dijete pogleda u oči.

Ukoliko gleda u ekran, upozorite da ćete stisnuti pauzu. Nemojte davati uputstva dok vas ne pogleda u oči, kako bi znalo da mislite ozbiljno.

Potom recite da se za pet minuta treba ići kupati i zamolite da ponovi što ste rekli. Kasnije je možete jednom upozoriti da je vrijeme isteklo i dalje se držati svojeg plana - kupanja. Na taj način će dijete shvatiti da mislite ozbiljno kad mu nešto kažete.

3. Ponekad dijete treba pomoć da se 'odlijepi' od ekrana

Djeca konstantno prigovaranje svojih roditelja doživljavaju onako kako roditelji doživljavanju njihovo cviljenje i prenemaganje.

Ukoliko ste se dogovorili da može gledati u ekran još pet minuta, a onda ide na kupanje, po isteku vremena odite do njega, prokomentirajte to što gleda: 'Baš su brzi ti autići', pa ga podsjetite na vaš dogovor, na primjer: 'Hej, prošlo je pet minuta. Sjećaš se našeg dogovora od još pet minuta? Vrijeme za kupanje je sad'.

Potom odlazak na kupanje učinite zanimljivim: 'Želiš li da se kao dva autića utrkujemo do kupaonice, da vidimo tko je brži?'.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

4. Njihov se frontalni korteks još uvijek razvija

To znači da taj dio mozga još uvijek razvija sposobnost prebacivanja s onoga što oni žele na ono što vi želite. Svaki put kad tražite od vašeg djeteta odricanje od onoga što želi kako bi radilo ono što vi želite, dijete mora odabrati.

Kad ono odluči da je odnos s roditeljem u tom trenutku važniji od onoga što ono želi, poslušat će vas. Svaki put kad dijete to napravi, jača neuronske putove u svojem mozgu koji mu pomažu u preusmjeravanju prema višem cilju. Tako djeca razvijaju samodisciplinu.

Ali to djeluje samo ako se to odvija smireno. Ukoliko dijete vrišti i lupa nogama dok se vi natežete s njim, ono se tad opire umjesto da izabere, a tako se ne gradi samodisciplina.

Rješenje: Empatijom postavljajte ograničenja tako da dijete želi surađivati s vama.

5. Uvijek im dajte mogućnost izbora

Na primjer: 'Želiš se kupati ili istuširati?', 'Koje igračke želiš staviti u kadu?'. Djeca vole kad ih roditelji poslušaju i uvažavaju njihove izbore i želje. Na vama je samo da tu mogućnost izbora usmjerite u pravom smjeru.

Također, budite otvorenog uma, dobro saslušajte dijete kad vam pokušava objasniti zašto nešto ne želi, možda vas uvjeri dobrim argumentima da malo promijenite stav, i tu nema ništa loše. Tako će ono naučiti da je promijenilo vaše mišljenje dobrim argumentima, a ne time što je tvrdoglavo.

6. Ne osjećaju se povezano s roditeljima

Kad ne osjećaju bliskost i povezanost s vama, veće su šanse da vas neće poslušati. To može biti zbog toga što vas nisu vidjela cijeli dan, ili ste možda ujutro izgubili živce nad njim.

Možda se ljuti na vas jer mlađe dijete uvijek imate u krilu ili ste možda previše orijentirani na vojnički način discipline umjesto na dobro povezivanje s djetetom. Puno je razloga zašto se mališani mogu osjećati otuđeno od roditelja.

Rješenje: Trudite se stalno obnavljati vezu s vašim djetetom tako da suosjećate s njegovim iskustvima, osjećat će se sigurnije. Dopustite mu da pokaže uzrujanost jer mu se nešto u vrtiću dogodilo i suosjećajte s njim, saslušajte ga pažljivo i utješite.

Na taj način će se puno bolje povezati s vama i češće će vas bez problema poslušati upravo zato što mu je dobar odnos roditeljima važan.

7. 'Odustala su' od roditelja

Djeca prirodno od roditelja očekuju da im budu oslonac i vodstvo, da ih odgajaju i usmjeravaju. Kad dijete zna da je roditelj na njihovoj strani, željet će mu se svidjeti. Znači, ako je vaš mališan prkosan, tvrdoglav i sa njime se morate natezati oko svega, razmislite kakav odnos imate - lako je moguće da se morate bolje povezati i ojačati odnos koji imate.

Rješenje: Odvojite pola sata svaki dan za svoje dijete. Neka to bude 'posebno' vrijeme samo za vas dvoje. Iako se to čini toliko jednostavnim, ova metoda je itekako moćna u povezivanju s mališanima. Nakon takvog, kvalitetnog povezivanja, dijete će željeti više surađivati u svemu što od njega tražite.

Osim toga, dijete će tako biti sretnije, sigurnije i emocionalno zdravije. Smijte se što više dok ste zajedno, smijte se ujutro i navečer - to će opustiti i vas i dijete, i dodatno vas povezati.

8. Shvatite, djeca su mali ljudi

Svi ljudi se opiru kontroli pa zašto bi djeca bila iznimka. Strogo nametanje kontrole ne donosi baš ništa dobro. Djeca snažnije volje će se odupirati i buniti, a ona popustljivija će izgubiti interes za inicijativu i sposobnost da se zauzmu sami za sebe.

Rješenje: Pobrinite se da vaše dijete zna kako ste na njegovoj strani te da ima neke mogućnosti izbora. Učite svoje dijete umjesto da ga pokušavate kontrolirati i zauzdavati. Saslušajte dijete jer tako ga odgajate da izraste u osobu koja može razmišljati svojom glavom, zauzeti se za ono što je ispravno i ne dopustiti drugima da je iskorištavaju.

Imajte na umu da stroga djetetova poslušnost nije sveti gral kojemu bi kao roditelj trebali težiti. Odgajajte dijete tako da bude samodisciplinirano i želi s vama surađivati - to se uvelike razlikuje od puke poslušnosti gdje, kako bi rekao H.L. Mencken, 'disciplina dolazi izvana, a ne iz djetetove nutrine'.

- Moralnost čini ono što je ispravno bez obzira na to što vam se kaže. Pokornost čini ono što vam se kaže bez obzira je li to ispravno ili nije - znao je govoriti ovaj kontroverzni američki novinar, prenosi ahaparenting.com.