Obavijesti

Lifestyle

Komentari 40
DETALJAN VODIČ

Evo kako rade dućani na Božić, Badnjak i blagdan sv. Stjepana

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Evo kako rade dućani na Božić, Badnjak i blagdan sv. Stjepana
Foto: ilustracija/Canva

Provjerite radno vrijeme trgovina na Božić, Badnjak i blagdan svetog Stjepana. Dobar dio trgovina i šoping centara neće raditi ili će raditi skraćeno

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara na Badnjak, Božić i blagdan svetog Stjepana pogledajte u našem detaljnom vodiču. 

AKO PLANIRATE U KUPOVINU Evo kako rade dućani u nedjelju
Evo kako rade dućani u nedjelju

Pekarnice:

Mlinar - Popis radnog vremena poslovnica pogledajte OVDJE.

Dubravica - Radi samo poslovnica na Autobusnom kolodvoru. 

PAN-PEK - Popis poslovnica koje rade pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 40
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Veliki tjedni horoskop: Ovan mora biti diskretan, Djevici su se napokon svi planeti posložili
od 21. do 27. prosinca

Veliki tjedni horoskop: Ovan mora biti diskretan, Djevici su se napokon svi planeti posložili

Zvijezde nam ovog tjedna donose zanimljive obrate, dok će neki znakovi napokon uhvatiti dobar poslovni ritam, drugi će se suočiti s emotivnim previranjima i potrebom za promjenama
Novi kviz: Odgovorite točno na svih 25 pitanja i dokažite se!
AJMO KVIZAŠI!

Novi kviz: Odgovorite točno na svih 25 pitanja i dokažite se!

Samo za čitatelje 24sata donosimo zabavan i izazovan kviz od 25 pitanja u kojem se testira vaše znanje iz filma, zemljopisa, povijesti, glazbe...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025