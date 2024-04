8 svakodnevnih navika kojima ćete značajno usporiti starenje

Popis dobrih navika 'Life's Essential 8' osmislila je Američka udruga za srce (AHA) kako bi pomogla ljudima da poboljšaju svoje kardiovaskularno zdravlje. Njegove preporuke uključuju najmanje 150 minuta umjerene ili 75 minuta intenzivne tjelesne aktivnosti tjedno, uravnoteženu prehranu punu povrća, orašastih plodova i nemasnih proteina te nepušenje.

Preporučuju i između sedam i devet sati noćnog sna, održavanje zdrave težine i kolesterola te držati krvni tlak i šećer pod kontrolom.

U studiji koja će biti predstavljena na AHA-inim znanstvenim kongresima u Philadelphiji 12. studenog, Nour Makarem sa Sveučilišta Columbia u New Yorku i njezini kolege otkrili su da pridržavanje ovog kontrolnog popisa ne samo da jača zdravlje srca, već ujedno može usporiti proces biološkog starenja.

Znanstvenici su procijenili koliko je od više od 6500 sudionika Nacionalnog ispitivanja zdravlja i prehrane (NHANES) slijedilo kontrolni popis. To se temeljilo na tome što su oni sami prijavili, odnosno potvrdili da se pridržavaju preporuka o prehrani, tjelovježbi, pušenju i spavanju, dok su im mjerena težina, kolesterol, šećer u krvi i krvni tlak.

Tim je također izračunao njihovu fenotipsku dob, indikaciju biološke starosti koja se utvrđuje mjerenjem razina kemikalija u tijelu koje su uključene u metabolizam, upalu i funkciju organa, kao što su glukoza i kreatinin.

- Fenotipska dob daje sveobuhvatniju sliku o tome kako osoba interno stari, dok se kronološka dob temelji isključivo na broju godina koje je osoba proživjela - kaže Emma Stanmore sa Sveučilišta u Manchesteru koja nije bila uključena u studiju.

Tim je otkrio da su oni koji su izjavili da se najbolje pridržavaju kontrolnog popisa imali biološku dob koja je u prosjeku bila šest godina mlađa od njihove kronološke dobi. Međutim, oni s najlošijim pridržavanjem savjeta imali su prosječnu biološku dob četiri godine veću od svoje kronološke dobi.

Pridržavanje popisa uistinu može usporiti proces starenja tijela, što ima mnogo prednosti, kaže Makarem, uključujući produljenje broja godina bez bolesti i smanjenje rizika od prerane smrti.

- Ljudi ne mogu promijeniti svoj stil života preko noći, no treba napredovati u tome. Čak i postupne promjene mogu imati značajan utjecaj na zdravlje srca i usporavanje biološkog procesa starenja - navela je.

S daljnjim istraživanjem, liječnici bi mogli nadzirati nečije pridržavanje ovog popisa, kako bi procijenili njihovu stopu biološkog starenja, ali i zdravlje njihovog srca, 'što bi potaknulo ranu intervenciju i prevenciju', kaže Stanmore.

Ona, međutim, dodaje da skup ovih podataka bilježi samo osnovnu snimku informacija o zdravlju ljudi.

- Naime, longitudinalni podaci, odnosno oni prikupljeni mjerenjem istih ljudi opetovano tijekom duljeg razdoblja, pružili bi više uvida u trendove i promjene tijekom vremena - kaže.

Na listi preporuka nalazi se 8 točaka.

1. Jedite bolje

Težite cjelokupnom zdravom načinu prehrane koji uključuje cjelovite namirnice, puno voća i povrća, nemasne proteine, orašaste plodove, sjemenke i kuhanje u uljima kao što su maslinovo i kanola.

2. Budite aktivniji

Odrasli bi trebali imati 2 i pol sata umjerene ili 75 minuta snažne tjelesne aktivnosti tjedno. Djeca bi trebala imati 60 minuta svaki dan, uključujući igru i planske aktivnosti.

3. Prestanite pušiti

Upotreba inhalacijskih proizvoda s nikotinom, što uključuje tradicionalne cigarete, e-cigarete i vaping, vodeći je uzrok smrti u SAD-u koji se može spriječiti, uključujući trećinu svih smrti od srčanih bolesti. Otprilike 40% djece u SAD-u u dobi od 3-11 godina izloženo je pasivnom pušenju.

4. Spavajte koliko treba

Većina odraslih treba 7 do 9 sati sna svake noći. Djeci je potrebno više: 10 do 16 sati za uzrast od 5 godina i mlađe, uključujući drijemanje; 9 do 12 sati za uzrast 6-12 godina; i 8 do 10 sati za uzrast od 13 do 18 godina. Adekvatan san potiče ozdravljenje, poboljšava rad mozga i smanjuje rizik od kroničnih bolesti.

5. Regulirajte tjelesnu težinu

Postizanje i održavanje zdrave težine ima mnoge prednosti. Indeks tjelesne mase, brojčana vrijednost vaše težine u odnosu na vašu visinu, korisna je mjera. Optimalni BMI je manji od 25, ali manji od 18,5 smatra se pothranjenim. Možete ga izračunati online ili se posavjetovati s liječnikom.

6. Kontrolirajte kolesterol

Visoke razine 'lošeg' kolesterola mogu dovesti do bolesti srca. Vaš liječnik može uzeti u obzir 'loš' kolesterol kao broj za praćenje stanja u organizmu, umjesto ukupnog kolesterola, jer se on može izmjeriti bez prethodnog posta i pouzdano se može izračunati za sve ljude.

7. Pazite na šećer u krvi

Većina hrane koju jedemo pretvara se u glukozu ili šećer u krvi, koju naše tijelo koristi kao energiju. S vremenom, visoke razine šećera u krvi mogu oštetiti vaše srce, bubrege, oči i živce. Kao dio testiranja, praćenje hemoglobina A1c može biti bolja mjera za dugoročnu kontrolu kod osoba s dijabetesom ili predijabetesom.

8. Mjerite krvni tlak

Održavanje krvnog tlaka unutar prihvatljivih granica može nas duže održati zdravijima. Optimalne su razine manje od 120/80 mm Hg. Visoki krvni tlak definira se kao sistolički tlak od 130-139 mm Hg (gornji broj u očitanju) ili 80-89 mm Hg dijastolički tlak (donji broj).