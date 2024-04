Evo koji je najnezdraviji način pripreme jaja, a koji najzdraviji

'DONIO MI JE I UGOVOR' Odbio sam prijatelja koji je želio da budem krsni kum njegovom djetetu - zahtjevi su mu suludi Bio je oduševljen, no onda je od prijatelja dobio obvezujući ugovor i popis zahtjeva - među kojima je stajalo i to da se on mora krstiti i postati katolik, te djetetu dati 150.000 kuna na dar