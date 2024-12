9 najčešćih razloga zbog kojih se zimi većina ljudi udeblja

Naša tijela trebaju održavati temperaturu oko 36°C, a boravak u hladnom okruženju povećava potrošnju kalorija kako bi proizveli dovoljnu količinu topline. Zbog toga ljudi na hladnim područjima, poput Arktika, konzumiraju visokokaloričnu hranu, poput kitovog loja, kako bi osigurali dodatnu energiju potrebnu za održavanje tjelesne temperature.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:06 Specijal o pićima koja debljaju. Litra piva ima kalorija kao prosječni ručak. Najviše kalorija ima u koktelima. | Video: 24sata/pixsell

Iako bi hladno doba godine teoretski moglo potaknuti mršavljenje zbog ubrzanog metabolizma, to nije baš tako u praksi. Naime, ljudi koji žive u hladnijim područjima zapravo imaju tendenciju debljanja zimi, jer su manje aktivni. Da bi zimsko izlaganje hladnoći dovelo do mršavljenja, trebalo bi puno vremena provoditi na otvorenom, što je teško zamisliti kao željenu aktivnost. Uz to, ubrzani metabolizam povećava apetit, zbog čega je ključno pripaziti na unos kalorija i birati nutritivno bogate namirnice.

Evo još nekoliko razloga zašto se ljudi često udebljaju zimi:

Previše sna

Zimi, zbog kraćih dana i dužih noći, mnogi ljudi imaju tendenciju više spavati. Iako se to može činiti kao odmor, zimska pospanost može negativno utjecati na produktivnost i zdravlje. Isabel Smith, dijetetičarka, savjetuje da investiramo u odgovarajuću zimsku odjeću kako bismo se motivirali za izlazak van i raniji početak dana.

Hladnije vrijeme

Sniženje temperature često tjera ljude da smanje vanjske aktivnosti. Smith ističe da se mnogi ljudi odriču svojih ljetnih aktivnosti poput trčanja ili tenisa, što može dovesti do smanjenja fizičke aktivnosti i povećanja tjelesne težine.

Foto: pexels

Ubrzani metabolizam

Iako se može činiti da ubrzan metabolizam sagorijeva više kalorija, zapravo može rezultirati povećanjem apetita. Prema istraživanjima Sveučilišta Maastricht, naš metabolizam se ubrzava kako bi održao tjelesnu temperaturu, što znači da trebamo više hrane kako bismo zadovoljili te povećane energetske potrebe.

Sezonski afektivni poremećaj

Nedostatak sunčeve svjetlosti zimi može uzrokovati sezonski afektivni poremećaj (SAD), oblik depresije koji negativno utječe na raspoloženje i zdravlje. Smith savjetuje da se probudimo ranije ujutro i budemo fizički aktivni kako bismo smanjili učinke ovog poremećaja.

Obilniji obroci

Blagdani često donose obilje hrane, što može dovesti do prejedanja. Iako početak blagdanskog razdoblja može biti zabavan, do kraja prosinca mnogi ljudi osjećaju posljedice prekomjernog unosa hrane. Studije pokazuju da ljudi u blagdanskoj sezoni obično dobiju oko pola kilograma, što može biti osjetno na vagi.

Manja dostupnost svježeg voća i povrća

Zimi je manja ponuda svježeg voća i povrća, što mnoge ljude tjera na konzumaciju nezdrave, prerađene hrane, bogate kalorijama i mastima.

Preskakanje obroka

Mnogi ljudi tijekom blagdana preskaču obroke u nadi da će moći uživati u obilnim obrocima kasnije. No, ovo može negativno utjecati na zdravlje i dovesti do debljanja. Smith savjetuje da nastavimo s redovitim obrocima, umjesto da svaki obrok pretvaramo u specijalnu priliku.

Foto: Dreamstime

Evolucijski faktori

Prema istraživanju Sveučilišta u Exeteru, ljudska biologija prirodno uključuje veću potrebu za hranom zimi, jer je hrana u prošlim vremenima bila oskudnija, pa su ljudi razvili sklonost prejedanju u hladnijim mjesecima.

Veća početna težina

Osobe koje već imaju prekomjernu tjelesnu težinu ili se bore s kilogramima, vjerojatno će debljati zimi. Prema studiji Sveučilišta Tufts, ljudi s prekomjernom težinom obično dobiju oko dva i pol kilograma tijekom zimskih mjeseci, dok prosječna osoba dobije oko pola kilograma.