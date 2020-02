9 neobičnih znakova koje imaju samo visoko inteligentni ljudi

Zasigurno ste već pročitali da su znanstvenici utvrdili da su ljudi koji s vremena na vrijeme opsuju u govoru pametniji od onih koji to ne čine. Slično vrijedi i za ljubitelje mačaka, puno se piše o tome da su oni zapravo pametniji od onih koji ne vole mačke. No, postoje i još neke, pomalo neočekivane osobine koje ukazuju na to da netko ima viši kvocijent inteligencije od prosjeka.

Evo što o tome kažu neke nedavno provedene studije, pa se pokušajte pronaći među elitom:

Pametniji brzo hodaju

Postoji direktna veza između razine inteligencije i brzine hodanja. Brzina općenito pozitivno utječe na kognitivne sposobnosti. U istraživanjima se pokazalo da ljudi koji brzo hodaju imaju u prosjeku 16 bodova viši rezultat na testu inteligencije u odnosu na one koji hodaju sporije.

Štoviše, oni koji hodaju brže stare sporije. To se odnosi i na vanjske i na unutarnje znakove starenja. Što brže hodate, to dulje će vaš mozak ostati aktivan, tvrde stručnjaci.

Tuširaju se hladnijom vodom

U redu je leći u toplu, opuštajuću kupku u kadi, no efikasnije je za mozak otuširati se na brzinu, i to prohladnom vodom. Redovno tuširanje s vodom temperature koja je malo u kontrastu s tijelom može potaknuti memoriju i poboljšati funkcioniranje mozga. Osim toga, popravlja raspoloženje, te daje dodatnu energiju da lakše izguramo dan.

Često su bipolarni

Samo 2,5 posto svjetske populacije ima taj poremećaj. Iako bipolarni poremećaj negativno utječe na funkcioniranje mozga, ljudi koji pate od njega imaju viši IQ. Na primjer, Vincent van Gogh i Ernest Hemingway su bili bipolarni, no to ih nikad nije spriječilo da postanu veliki stvaraoci. Djeca koja imaju bipolarni poremećaj i zanimaju se za glazbu, slikanje i strane jezike, obično su jako uspješna u tim područjima.

Jako su empatični

Inteligenciju ne određuje samo visoki IQ, vrlo je važna i emocionalna inteligencija (EQ). Dobro razvijena EQ ljudima omogućava da se lakše nose sa stresom i bolje razumiju druge ljude i bez da razgovaraju s njima. Kako god, visoka razina EQ ima i negativan efekt, jer možete 'osjetiti' tuđe emocije gotovo na fizičkoj razini, i možete imati vrlo snažne reakcije na nečiji bijes i ljutnju. Ljudi koji su otvoreni za razgovor s novim ljudima i učenje iz tog iskustva u životu skupe više informacija od ostalih.

Nervira vas nečije srkanje

Nedavno provedena studija pokazala je da neki ljudi ne mogu podnijeti neugodne zvukove i imaju vrlo negativne reakcije na njih. Među ostalim, to se može odnositi na glasno disanje, pušenje jointa, ili igranje s olovkom.Ta čudna reakcija na zvukove naziva se mizofonija i zapravo je riječ o psihološkom poremećaju koji ukazuje na visoku emocionalnu inteligenciju i vrlo čudno razvijene kreativne sposobnosti.

Znanstvenici su utvrdili da pisanje i slanje e-mailova i sms poruka može umanjiti razinu IQ-a za 10 bodova. Stvar je u tome da negativni utjecaj teksta može biti veći od utjecaja nekih droga. Ljudi koji ne mogu živjeti bez sms ili e-mail poruka teško se fokusiraju na posebne zadatke jer mozak je stalno u stanju spremnosti za odgovor na poruku, umjesto da je uključen u ono što čovjek radi.

Osim toga, pisanje poruka ima i negativne posljedice: dok razvijamo literarne vještine, vokabular počinje patiti jer svi moderni uređaji na kojima pišemo poruke imaju AutoCorrect funkciju, tako da nam nude riječi koje ćemo upotrijebiti, ili ih ispravljaju, pa ne trebamo koristiti memoriju da bismo pratili ono što pišemo.

Ne možete živjeti bez čokolade

Čokolada od visokog udjela kakaa nema samo utjecaj na poboljšanje raspoloženja nego je važna i za zdravlje kardiovaskularnog sustava. Prirodna čokolada može imati pozitivan utjecaj i na brzinu procesuiranja informacija, jer poboljšava memoriju i povećava pažnju.

Redovita konzumacija čokolade usporava starenje mozga te smanjuje rizik od demencije u starijoj dobi. Ipak, nemojte jesti previše slatkog jer višak kilograma ima negativan utjecaj na kognitivne sposobnosti. No, ako jedete normalne količine fine čokolade, to može pomoći da postanete pametniji i - efikasniji.

Osjećate da vas nitko ne voli

Način na koji vas drugi ljudi vide direktno je povezan s razinom njihove inteligencije. Ljudima je puno lakše komunicirati s onima s kojima su na jednakom stupnju razvoja kad je u pitanju inteligencija. Drugim riječima, želimo biti okruženi ljudima iste razine inteligencije, tako da razlika između razine inteligencije nije veća od 15 bodova.

Prosječna razina inteligencije je 100 bodova - 85 posto ljudi na svijetu je na toj razini. Ispunite test inteligencije, ako je vaša razina iznad 115 bodova, jasno je zašto vas većina ljudi ne razumije i zašto vam je teško komunicirati s njima.

Stalno razmišljate o velikim idejama

Ne odnosi se to samo na razmišljanja o smislu života, nego i na misli o nekim nedostižnim stvarima, poput veličine Svemira i onog što nas okružuje, na primjer. To ukazuje na to da imate visoki IQ. Inteligentni ljudi jednostavno ne mogu zaustaviti proces razmišljanja i stvarno žele odgovore na 'najvažnija' pitanja.

Za razliku od onih s prosječnom inteligencijom, pametniji ljudi stalno brinu o nečemu, uključujući i vlastitu budućnost i budućnost planete, dok druge više brinu svakodnevni problemi, piše Bright Side.

