9 psiholoških pokazatelja da ste zapravo dobar čovjek, u duši

Biti dobra osoba je više od pukog činjenja dobrih djela. Radi se o posjedovanju određenog skupa osobina koje su inherentno dobre, prema psihologiji. Psiholozi se slažu da istinska dobrota dolazi iznutra i odražava se u postupcima, ponašanju i načinu na koji se odnosite prema drugima.

Postoje neki izdajnički znakovi koji pokazuju da ste uistinu dobra osoba, a zanimljivo je da ovi znakovi nisu uvijek tako očiti kao što mislite.

9 psiholoških pokazatelja da ste autentično dobra osoba

1. Empatični ste

Empatija je vještina ne samo razumijevanja već i osjećanja emocija drugih.

- To je kao da gledate tuđim očima, slušate njihovim ušima i osjećate svojim srcem - kaže Alfred Adler, ugledni psiholog​. Ova sposobnost omogućuje dobrim pojedincima da budu vrlo usklađeni s emocijama oko sebe, što im omogućuje da se istinski stave u tuđu kožu.

Empatija je nešto više od pukog razumijevanja, radi se o odgovaranju na koristan i suosjećajan način. To ne znači da morate riješiti sve probleme, ali uključuje istinsku sreću za druge kada uspiju i suosjećati u njihovim teškim vremenima. Ova reakcija ljubaznosti i suosjećanja ono je što doista izdvaja empatične osobe. Radi se o povezivanju s drugima na dubljoj razini, dijeljenju njihovih radosti i tuga i reagiranju s toplinom i razumijevanjem.

2. Ne osuđujete

Neosuđivanje je još jedan ključni znak dobrote. Sve je u prihvaćanju drugih onakvima kakvi jesu, bez donošenja naglih prosudbi ili preranih zaključaka. Lako je formirati brze prosudbe na temelju vanjskih izraza. Međutim, ne osuđivati znači odlučiti razumjeti i poznavati osobu izvan površinskih aspekata. Kao što Marshall Rosenberg, poznati psiholog, ističe, svaka osuda ili kritika zapravo je izraz nezadovoljene potrebe​​. Walt Whitman, iako nije psiholog, prikladno je opisao bit ove osobine u svom jednostavnom, ali dubokoumnom savjetu 'Budite znatiželjni, a ne osuđujući'.

Ovakav način razmišljanja potiče da pristupate drugima otvorenog srca i uma, spremni učiti o njihovim jedinstvenim iskustvima i perspektivama. Kada upoznate nekoga novog i možete odustati od svoje prosudbe, prihvaćajući ga sa svim njegovim manama, to je znak da ste istinski dobra osoba. Radi se o uvažavanju različitosti ljudskog karaktera i vrednovanju drugih zbog njihove individualnosti.

3. Iskreni ste

Iskrenost je još jedan znak. Radi se iskrenosti u odnosima s drugima, čak i kada je to neugodno ili teško. Pošteni pojedinci cijene integritet i preuzimaju odgovornost za svoje postupke. Ne pribjegavaju lažima ili prijevarama, čak i ako bi im to kratkoročno olakšalo stvari. Istraživanja podupiru pozitivan učinak iskrenosti na osobno blagostanje i odnose. Studija iz 2021. koja je uključila 693 sudionika pokazala je da su oni koji su prakticirali poštenje pokazali višu razinu samokontrole i zadovoljstva životom. Nadalje, vjerojatnije je da će te osobe imati snažan sustav socijalne podrške u usporedbi s manje poštenima. To ukazuje da iskrenost ne samo da poboljšava osobno blagostanje, već i jača društvene veze. Dakle, ako se ponosite istinitošću i poštenjem, vjerojatno ste na pravom putu da postanete istinski dobra osoba.

4. Velikodušno vrijeme

Velikodušnost se često povezuje s davanjem novca ili predmeta, ali se odnosi i na to kako provodite svoje vrijeme. Istinske dobrice velikodušno raspolažu vlastitim vremenom, često daju sve od sebe kako bi pomogli drugima. Bilo da se radi o volontiranju, pomaganju prijatelju pri preseljenju ili jednostavno slušanju kad netko treba razgovarati, trošenje vremena pomažući drugima jasan je znak istinske dobrote. Dobre osobe razumiju da je vrijeme jedan od najvrjednijih darova koje možete dati. Jer kad jednom nestane, ne možete ga vratiti. Dalaj Lama kaže 'Velikodušnost je najprirodniji vanjski izraz unutarnjeg stava suosjećanja i ljubaznosti'.

Ako ste uvijek tu za druge, spremni nesebično posvetiti svoje vrijeme, pokazujete jedan od najjačih znakova da ste istinski dobra osoba.

5. Dosljedni ste

Dosljednost je još jedan znak dobrote. Radi se o tome da ste pouzdani i stabilni u svom ponašanju, vrijednostima i uvjerenjima. Istinske dobrice dosljedni su u svojim postupcima. Ne ponašaju se na jedan način u određenim situacijama, a onda potpuno drugačije u drugim. Njihova dobrota nije gluma za pokazivanje, već je dio onoga što oni jesu.

- Naš karakter u osnovi je kombinacija naših navika. Budući da su dosljedni, često nesvjesni obrasci, oni neprestano, svakodnevno, izražavaju naš karakter - izjavljuje Stephen Covey, američki pedagog, pisac i autor, što naglašava važnost dosljednih navika u oblikovanju i izražavanju nečijeg karaktera.

Biti dosljedan također znači slijediti svoja obećanja i obveze. Kad kažete da ćete nešto učiniti, to i učinite. Vi ste pouzdani i drugi znaju da mogu računati na vas.

6. Redovito izražavate zahvalnost

Radi se o priznavanju dobrih stvari u životu i prepoznavanju napora drugih. Dobri pojedinci ne uzimaju stvari zdravo za gotovo. Cijene male stvari, svakodnevna čuda i dobrotu drugih. Često kažu 'hvala' i to ozbiljno misle. Prepoznavanje i uvažavanje pozitivnih aspekata u životu može dovesti do povećanja tih pozitivnih aspekata. Ali ne radi se samo o izražavanju zahvalnosti drugima. Također se radi o tome da budete zahvalni za vlastiti život, za svoje uspjehe, pa čak i svoje neuspjehe. Osjećaj zahvalnosti za ono što imate može vas učiniti sretnijim i zadovoljnijim.

7. Opraštate

Opraštanje je osobina koju istinske dobrice često posjeduju. Radi se o otpuštanju grešaka iz prošlosti, ne zamjeranju i kretanju naprijed s pozitivnošću. Radi se o oslobađanju sebe od tereta ljutnje i dopuštanju da se izliječite. Tako je lakše opraštati. To ne znači zaboraviti ili oprostiti učinjenu nepravdu, već odlučiti otpustiti negativnost povezanu s njom. Cherie Carter-Scott, motivacijski govornik, primjećuje transformativnu moć opraštanja pa kaže: 'Ljutnja vas čini manjim, dok vas oprost tjera da rastete dalje od onoga što ste bili'. Ako ste netko tko može oprostiti i krenuti naprijed bez zadržavanja ljutnje, to je snažan pokazatelj da ste uistinu dobra osoba.

8. Cijenite odnose iznad materijalnih stvari

Dobra osoba često više cijeni odnos i iskustva nego materijalna dobra. Oni razumiju da živote ne obogaćuju stvari koje imate, već veze koje stvarate. Zaista dobri pojedinci cijene vrijednost zajedničkog iskustva ili dubokog razgovora. Prioritet im je provođenje vremena s voljenima i izgradnja smislenih odnosa, donosi hackspirit.

- Život nema smisla bez međuovisnosti. Trebamo jedni druge i što prije to naučimo, to bolje za sve nas - kaže psihoanalitičar Erik Erikson.

Ako smatrate da vas više zanimaju ljudi nego posjedi, cijenite trenutke koje dijelite s drugima više nego stvari koje posjedujete, to je jasan znak istinski dobre osobe.

9. Trudite se biti bolji

Najvažniji je stalna težnja za samopoboljšanjem. Ne radi se o tome da budete savršeni, već o tome da priznate svoje mane i radite na tome da svaki dan postanete bolji. Istinski dobri pojedinci svjesni su da nitko nije savršen, pa tako ni oni sami. Prepoznaju svoje slabosti i rade na njima, ne da bi impresionirali druge, već zato što se žele poboljšati. Ako stalno težite biti bolji, nedvojbeno ste na pravom putu.

- Imajte cilj stalnog samousavršavanja. Priznajte da nijedna osoba nije savršena. Svi radimo greške iz kojih možemo s entuzijazmom učiti. Poticati i održavati predanost izvrsnosti u svim važnim područjima. Tražite prilike za poboljšanje. Shvatite da je učenje cjeloživotni proces. Kao dio toga što ste izvrstan čovjek, pokušajte inspirirati druge da iznesu najbolju verziju sebe - kaže Michael R Edelstein.