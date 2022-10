9 zlatnih pravila za prvi spoj: Kada poslati poruku, koji dan je idealan odabir za prvi susret...

Prvi spojevi mogu biti stresno iskustvo, pogotovo ako se nikada prije niste upoznali. Postoji toliko mnogo nepisanih pravila - od toga koliko dugo se zadržati na sastanku do toga koliko treba proći do slanja SMS-a, ako vam se sviđaju, a da ne izgledate 'previše oduševljeno'.

- Bez obzira na to jeste li veteran u spojevima ili ste početnik samac, prvi spojevi uvijek kidaju živce. Za obje strane. To je dio potencijalnog uzbuđenja kamo bi to moglo odvesti - kaže stručnjakinja za veze, Britanka Jo Hemmings.

Jo je podijelila i savjete koji mogu pomoći da prvi spoj prođe bez problema.

Pravilo od 90 minuta

Planirajte da prvi spoj traje maksimalno sat i pol. Na taj način možete izbjeći svu tjeskobu oko toga sviđate li se jedno drugome ili ne ili kamo bi to moglo ići, tako što ćete im prije spoja reći da morate negdje drugdje biti kasnije. Ako ustanovite da spoj prolazi bolje od očekivanog, ili priznajte plan ili neka se pojavi misteriozno otkazivanje.

Odaberite utorak

Nedjelja navečer pokazala se kao vrhunac upoznavanja putem aplikacija. Upoznajte partnera tada, razgovarajte u ponedjeljak i sastanite se u utorak. Nema potrebe lebdjeti i čekati vikend. Utorak ili srijeda savršeno su vrijeme za prvi spoj sredinom tjedna.

Ako se stvarno sviđate jedno drugome, to otvara put za sljedeći spoj za vikend.

Foto: Dreamstime

Prvi dojmovi se računaju

Možete pokušati revidirati prvi dojam o prvom spoju, jer im se želite svidjeti ili ih ne želite uzrujati, ili možda zato što im želite dati priliku, što je sasvim u redu. Ali primijetite i zapamtite prvu reakciju na njih onako kako ste ih vidjeli u tom početnom trenutku. To može biti prilično znakovito. Tih nekoliko sekundi često je važnije nego što mislimo. A početni osjećaj 'nema šanse' vjerojatno se neće sam poništiti, koliko god se trudili.

Niste na intervjuu

Prvi spoj je pomalo poput intervjua, odnosno procjena hoćete li odgovarati jedno drugome ili ne. Ali pokušajte ne postavljati gomilu pitanja. Zbog toga ćete se oboje osjećati neugodnije.

Izbjegavajte salatu

Jeli zdravu hranu ili ne, gotovo sve što je malo i zeleno, od špinata do peršina ili potočarke, ima neugodnu naviku zaglaviti baš na onom mjestu na zubima gdje je vaš osmijeh najširi.

Foto: Dreamstime

Djela govore glasnije od riječi

Signalizirati sviđa li vam se netko na prvom spoju, ili ne, može biti stresno izraziti to riječima. Jednostavan savjet je da im se 'priklonite' ako vam se sviđaju, a odstupite od njih ako ne. Ovo je dovoljno suptilan način da im isporučite poruku, a pratilac bi ju trebao lako razumjeti.

'WOW' pravilo

To je 'jedno vino, jedna voda'. Zaista je lako da prvi spoj postane neuredan jer ste previše zabrinuti oko toga što biste jeli ili jer vam treba nekoliko pića za malo hrabrosti. Kako biste zadržali čistu glavu, popijte čašu vode između svakog alkoholnog pića.

Budite otvorenog uma

Ne trebate na prvom spoju ulaziti u detalje o tome kako će izgledati dan vašeg vjenčanja ili koliko djece želite. Međutim, ako tražite nešto ležerno ili ozbiljnije, budite iskreni o tome što želite. Poštujte poglede i iskrenost partnera čak i ako to nije ono čemu ste se nadali.

Slušajte svoje instinkte. Partner bi mogao početi pričati o bivšoj ili nečemu politički neugodnom, ili se jednostavno ponašati na način koji vam se ne sviđa. Ako vam osjećaj govori da nešto nije u redu, ispričajte se i jednostavno otiđite.

Foto: Dreamstime

Kada poslati poruku

Ako vam se pratilac svidio i želite ih opet vidjeti, pošaljite poruku zahvale kad dođete kući. Ovo pokazuje entuzijazam bez pretjeranog oduševljenja. Ako vam se nisu svidjeli, nema potrebe da ih uopće kontaktirate.

Prvi spojevi često su prvi i posljednji, nemojte zavaravati nekoga tko vam se ne sviđa, donosi The Sun.

