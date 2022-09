Seks na prvom spoju: Evo koliko muškaraca, a koliko žena to radi i koji su im najčešći razlozi

Kad je odnos dvoje ljudi u pitanju, tu nema nekih općih pravila kojih bi se trebalo držati. Svi smo različiti, drugačije doživljavamo vezu. I dok su neki ljudi vrlo otvoreni za seks na prvom spoju i u tome ne vide nikakav problem, drugi oklijevaju i preispituju se što zapravo žele od veze, i dok to sami sa sobom ne raščiste - neće se upuštati u seks.

Unatoč dugotrajnoj stigmi vezanoj za tu temu, seks na prvom spoju nije nimalo neuobičajen u današnjoj modernoj kulturi. Ponekad parovi to odmah naprave kako bi vidjeli koliko su seksualno kompatibilni ili kako bi brže smanjili napetost koja vlada među njima, opustili se jedno uz drugo...

Lovehoney, brend koji trguje seks igračkama, istražio je temu - koliko su muškarci i žene skloni seksu nakon prvog spoja?

U kolovozu ove godine razgovarali su sa preko 2000 pripadnika oba spola u SAD-u, a gotovo polovica njih (49 posto) priznala je da su bili intimni na prvom spoju - 60 posto muškaraca i 43 posto žena.

Na pitanje da li bi to napravili na prvom spoju, 70 posto muškaraca je odgovorilo potvrdno dok su žene opreznije - njih 61 posto reklo je da ne bi bile intimne s muškarcem na prvom spoju, već bi pričekale i vidjele kako će se stvari odvijati.

Činjenica da su žene tome manje sklone možda proizlazi iz toga što su kroz povijest više osuđivane radi seksualnih aktivnosti, a slične predrasude i danas se mogu susresti u raznim dijelovima svijeta - ono što se muškarcu tolerira, ženi bi trebalo biti 'zabranjeno voće', smatraju istraživači.

Također, tijekom ovog istraživanja se ispostavilo da ljudi u dobi od 45 do 54 godine imaju najviše iskustava seksa na prvom spoju, njih 58 posto je to iskusilo. Najmanje su skloni tome, prema istraživanju, mlađi ljudi u dobi od 18 do 24 godine - njih 31 posto je imalo seks na prvom spoju.

Muškarci su kao najčešći razlog seksa na prvom spoju naveli: 'Jednostavno uživam u tome!'. Žene su pak uglavnom željele odmah provjeriti 'koliko su seksualno kompatibilne s muškarcem'.

Ova dva razloga bila su najčešća, a treći po redu bio je taj da ih to 'brže povezuje na seksualnoj razini'.

Istražili su i sklonost seksu na prvom spoju prema znaku Zodijaka

- Jarci i Vage prednjačili su kada je u pitanju seks na prvom spoju, 55 posto ljudi rođenih u znaku Jarca je to napravilo i 54 posto Vaga. Što se tiče toga koji su znakovi najmanje skloni ovakvoj praksi, ispostavilo se da su to Lavovi i Vodenjaci. Gotovo 50 posto njih reklo je da nikada nisu imali seks na prvom spoju - pojasnili su istraživači.

Porazgovarali su o ovoj temi i sa psihoterapeutkinjom Rachel Wright.

- Seks na prvom spoju može biti dobrodošao ako želite imati seks na prvom spoju. Evo u čemu je stvar: ne postoji pravo vrijeme za seks. Koncepti tipa 'ne daj mlijeko besplatno' ili 'više im se nećeš sviđati ako im daš odmah' stari su i zastarjeli, ali mogu stvoriti snažan osjećaj srama kod oba spola, bespotrebno - pojasnila je.

- Nekim ljudima je seks na prvom spoju nevjerojatno koristan u određivanju žele li otići na drugi spoj ili tražiti drugog partnera. Važno je samo da u vezi svojih očekivanja budete iskreni prema sebi i osobi s kojom izlazite - pojasnila je.

