9 znakova da ste doista spremni za nove izlaske nakon prekida

<p>Ako ste nedavno prekinuli vezu sa svojim partnerom uvijek ćete si postavljati jedno te isto pitanje: 'Kako ću sad nakon svega krenuti ponovno izlaziti s drugima?'. Ne brinite, to je normalan osjećaj, a ponovni izlazak bi trebao biti zabavno i veselo iskustvo.</p><p>Pronalaženje prave ljubavi nakon prekida moglo bi se činiti zastrašujućim ili čak nemogućim, ali kad uistinu budete spremni ponovno početi viđati ljude, nećete imati potrebe za brigom. Što se tiče pronalaska prave ljubavi, vrijeme je sve. A to ne znači jednostavno biti na pravom mjestu u pravo vrijeme da biste upoznali pravu osobu. To također znači biti prava osoba. U tom pogledu, uzmite si vremena da upoznate samog sebe. To je posebno korisno nakon prekida.</p><p>Da, nakon prekida osjećat ćete se i ranjivo i dezorijentirano, tražit ćete ljubav i sigurnost, ali i to će proći. </p><p>Ukoliko tražite brak ili ozbiljnu vezu, najgore vrijeme za početi ponovno izlaziti je nakon prekida ili razvoda. Očito je da ne želite ponovno biti ozlijeđeni ili ponoviti iste pogreške. </p><p>Evo nekoliko znakova da vam život daje zeleno svjetlo da nakon prekida ponovo počnete izlaziti. </p><h2>1. Naučili ste dosta iz prošlih veza</h2><p>Ovo je jako važno. Ako si ne uzmete vremena da preispitate svoju prošlu vezu, sve loše i dobre stvari, svoja razmišljanja i učinke, onda niste na dobrom putu.</p><p>Učenje iz vaših prošlih iskustava odnosi se na preuzimanje osobne odgovornosti. A osobna odgovornost dovodi do emocionalne zrelosti.</p><p>Također će vas spriječiti da ponavljate pogreške iz prošlosti i pomoći vam da donesete mudrije odluke za sljedeću vezu.</p><h2>2. Ne mislite i ne pričate o svom bivšem</h2><p>Ako ste ikada imali prvi spoj s nekim tko je svježe izašao iz veze, znate koliko nezgodan može biti razgovor za večerom.</p><p>Osjećate se kao treći kotač ili bračni savjetnik, jer svi vaši izlasci bit će o bivšem. 'Ona uvijek', 'on nikad', 'njezina hladnoća', 'njegovo izbjegavanje.'</p><p>Jednostavno rečeno, nemojte biti ta osoba. Ako ste još uvijek u toj fazi, nemojte novoj osobi davati lažne snove i nade.</p><h2>3. Maknuli ste bivše sa društvenih mreža</h2><p>Kad izgubite interes za to gdje je vaš bivši, što i s kim radi, je li našao nekog, je li se zabavlja, tek onda ste na pravom putu. </p><p>Koju god energiju posvećivali svom bivšem, energija koju možete posvetiti sebi i potencijalno novoj osobi je puno bolja. Ukoliko ne ignorirate bivšeg samo dajete do znanja da vam je još uvijek stalo.</p><p>'Izbriši' može biti vrlo osnažujuća riječ.</p><h2>4. Ne tugujete</h2><p>Onaj trenutak kada shvatite da je prošlo tjedan dana ili više otkada ste zadnji put bili tužni radi prekida i pustili suzu bit će vam iznenađujuće dobar. Kada se napokon krenete smijati kada se sjetite prošle veze vrijeme je da krenete dalje.</p><h2>5. Počinjete se posvećivati svojim interesima i hobijima</h2><p>Izgubiti se u vezi je lako, pogotovo ako odnos nije zdrav. A prekid vam može otvoriti oči o svemu što vam je nedostajalo dok ste bili zauzeti pokušajima da stvari funkcioniraju.</p><p>Kad se ponovno krenete povezivati sa svojom kreativnošću i osobnim interesima, znate da vam duh oživljava. Izliječite se i otvorite prostor za sebe.</p><p>A to vas čini vrlo privlačnom osobom za drugu kreativnu, zanimljivu, emocionalno spremnu osobu.</p><h2>6. Sviđa vam se ideja imati nekoga novog u vašem životu</h2><p>Pažljivo s ovim. Može postojati tanka granica između potrebe da vam netko bude u životu i voljenog života u vezi.</p><p>Kad počnete zamišljati svoj najbolji život i sebe, a na putovanju vidite nekoga novog, to je dobar znak.</p><h2>7. Leptirići su se vratili</h2><p>Prekidi imaju način prigušivanja osjetila - barem onih koja se povezuju s vašom srećom. Imate toliko negativnih emocija koje lebde okolo, a hormoni mogu igrati veliku ulogu.</p><p>Kad počnete osjećati taj lebdeći osjećaj kada netko flertuje ili obraća pažnju na vas, onda ste se oporavili od prošle veze.</p><h2>8. Govorite 'da' više nego 'ne'.</h2><p>Kad počnete otvarati svoj život za sva područja, pokazujete znakove ozdravljenja. Pokazujete spremnost da izađete van, da budete društveni, da isprobate nove stvari. A ideja 'osjećaja' opet vas ne plaši.</p><h2>9. Ne morate ići na spoj, ali želite</h2><p>Kada je u pitanju ponovno druženje nakon raskida, važno je zapamtiti da nijedna dva odnosa nisu slična. </p><p>Dakle, potražite znakove vašeg osobnog rasta i spremnosti bez uspoređivanja sebe s drugima ili formulom koju ste pronašli u časopisu. Upoznajte sebe bolje, prije nego što potražite nekoga drugog, piše <a href="https://www.yourtango.com/experts/motivatedtomarry/signs-you-are-ready-start-dating-again-after-breakup" target="_blank">Your Tango.</a></p>