Svi ga čupaju iz vrta, a ne znaju koliko je zdrav: Ovaj korov je prava superhrana, evo recepata

Dok se mnogi vrtlari bore protiv njega kao protiv upornog korova, maslačak (Taraxacum officinale), u narodu poznat i kao žutenica ili divlji radič, zapravo je jedna od najhranjivijih i najljekovitijih samoniklih biljaka našeg podneblja. Njegovi prepoznatljivi nazubljeni listovi, koji se u rano proljeće stidljivo pojavljuju na travnjacima, prava su riznica zdravlja, a njihova je vrijednost poznata stoljećima, kako u narodnoj medicini, tako i u kulinarstvu. Umjesto da ga čupate, razmislite o tome da ga uberete i stavite na tanjur.

Nutritivna bomba bogatija od špinata

Listovi maslačka predstavljaju pravu nutritivnu bombu koja po bogatstvu vitamina i minerala često nadmašuje i popularno kultivirano povrće. Neki stručnjaci tvrde da je maslačak vjerojatno nutritivno najgušće zeleno lisnato povrće koje možete jesti, čak i ispred kelja ili špinata. Izuzetno su bogati vitaminom K, ključnim za zdravlje kostiju i zgrušavanje krvi, te vitaminom A u obliku antioksidansa beta-karotena, koji čuva vid i jača imunitet. Uz to, obiluju vitaminom C, vitaminom E te vitaminima B skupine. Od minerala, ističu se kao izvrstan izvor željeza, što ih čini odličnom namirnicom za borbu protiv anemije, te kalcija, magnezija i posebno kalija, minerala koji igra presudnu ulogu u regulaciji krvnog tlaka.

Čuvar jetre i prirodni diuretik

Jedna od najcjenjenijih dobrobiti listova maslačka jest njihovo snažno djelovanje na zdravlje jetre i probavnog sustava. Gorke tvari koje sadrže, poput taraksacina, potiču proizvodnju i protok žuči. Ovaj proces ne samo da poboljšava probavu i razgradnju masti, već i pomaže jetri u njenoj ključnoj ulozi filtriranja i eliminacije toksina iz organizma. Tradicionalno se koristi kao "čistač krvi", a moderna znanost potvrđuje njegovu hepatoprotektivnu ulogu.

Osim toga, listovi maslačka djeluju kao snažan prirodni diuretik, potičući izbacivanje viška vode i soli iz tijela putem bubrega. Za razliku od sintetičkih diuretika koji često dovode do gubitka kalija, maslačak je prirodno bogat ovim mineralom, pa ga istovremeno nadoknađuje. Zbog tog svojstva koristan je kod zadržavanja vode u tijelu i može pomoći u snižavanju povišenog krvnog tlaka.

Vodič za sigurnu i pravilnu berbu

Da biste u potpunosti iskoristili dobrobiti maslačka, ključno je znati kada, gdje i kako ga brati. Najbolje vrijeme za berbu listova je rano proljeće, tijekom ožujka i travnja, prije nego što biljka procvjeta. U tom su razdoblju listovi najnježniji, najsočniji i najmanje gorki. Kako sezona odmiče i nakon cvatnje, listovi postaju tvrđi i znatno gorči, pa su tada prikladniji za kuhanje nego za svježu konzumaciju.

Lokacija berbe je od presudne važnosti. Uvijek birajte čista i nezagađena područja, daleko od prometnica, industrijskih postrojenja i polja koja se tretiraju pesticidima ili herbicidima. Najsigurniji su vlastiti vrt (ako ga ne tretirate kemikalijama), udaljene livade ili šumski proplanci. Prilikom identifikacije, obratite pažnju na ključne karakteristike: listovi rastu izravno iz zemlje u obliku prizemne rozete, duguljasti su i duboko nazubljeni, podsjećajući na "lavlje zube". Stabljika koja nosi cvijet uvijek je šuplja, glatka, bez listova i na vrhu ima samo jedan žuti cvijet. Svi dijelovi biljke pri lomu ispuštaju karakterističan bijeli, mliječni sok.

Od salate do variva: Kako ga koristiti u kuhinji

Mladi listovi maslačka odličan su dodatak salatama, kojima daju ugodno gorkastu i paprenu notu, sličnu rikoli. Klasična kombinacija je salata od maslačka s kuhanim krumpirom, tvrdo kuhanim jajima, maslinovim uljem i octom ili limunovim sokom. Gorčina se može ublažiti i miješanjem s drugim, blažim salatama.

Stariji i gorči listovi idealni su za termičku obradu. Možete ih pripremati poput špinata ili blitve. Kratko blanširanje u slanoj vodi značajno će smanjiti njihovu gorčinu. Nakon toga ih možete pirjati na maslinovom ulju s češnjakom, dodavati u variva, juhe, omlete ili slane pite. Za brzu dozu nutrijenata, šaku svježih listova možete ubaciti i u zeleni smoothie.

Recepti

Med od maslačka

Pripremite 500 cvjetova maslačka, 4 veća limuna, litru vode i 5 kg šećera. Stavite cvjetove u veliku posudu i prelijte hladnom vodom (1 l). Narežite limun na ploške i potopite uz cvjetove te ostavite da odstoji 24 sata. Zgnječite cvjetove te dobro procijedite. Ocijeđenu tekućinu lagano zagrijavajte i dodajte kilogram po kilogram šećera, ali prije nego što se tekućina zagrije. Lagano miješajte i kuhajte dok se ne zgusne.

Vino od maslačka

Pripremite 6 l vode, 5 l svježih cvjetova maslačka, 2 i 1/2 kg šećera, 2 limuna, 2 naranče, 20 g kvasca i malo grožđica. Cvjetove prelijte vrelom vodom, poklopite i ostavite da odstoje 24 sata. Ocijedite pa dodajte sok te kore limuna i naranče (neprskane) pa šećer. Kuhajte 10 minuta, procijedite, ohladite i umiješajte razmrvljeni kvasac.

Ostavite u loncu dok se ne pojave mjehurići, ulijte u boce i začepite zatvaračima od mekog bijelog papira. Pričekajte nekoliko tjedana da prestane fermentirati, u svaku staklenku stavite malo grožđica i zatvorite prokuhanim zatvaračem. Vino je pitko nakon šest mjeseci.

Sok za vraćanje energije

Tri šake maslačkova lista i 50 ml vode procijedite u sokovniku ili usitnite u električnom mikseru pa procijedite kroz gazu. Čuvajte u hladnjaku. Uzimajte triput na dan po žlicu. Svježi sok koristan je protiv proljetnog umora, potiče izlučivanje tekućine, olakšava artritis i bakterijske plućne bolesti.

Salata od listova maslačka ili cikorije

Sastojci: 1 šalica opranog lista maslačka ili cikorije ½ šalice rotkvice narezane na okrugle ploške ½ šalice oraha, badema ili lješnjaka 1/2 male žličice jabučnog octa malo soli 1 žlica maslinovog ulja ½ žličice vode

Priprema: Dobro operi maslačak i rotkvicu, nareži ih i pomiješaj. Na suhoj, lagano zagrijanoj tavi, na niskoj temperaturi uz stalno miješanje preprži orahe, bademe ili lješnjake pa ih nasjeckaj. U manjoj šalici pomiješaj jabučni ocat, maslinovo ulje i vodu, pa prelijte preko maslačka i rotkvica. Pospi sjeckanim orasima/bademima ili lješnjacima te promiješaj.

Važne napomene i mjere opreza

Iako je maslačak siguran za većinu ljudi, potreban je oprez. Osobe koje su alergične na biljke iz porodice glavočika, poput ambrozije, kamilice ili nevena, mogu imati alergijsku reakciju. Zbog snažnog djelovanja na žuč, konzumacija se ne preporučuje osobama s upalom žučnog mjehura ili začepljenjem žučnih puteva bez prethodne konzultacije s liječnikom. Također, zbog diuretičkog učinka i mogućeg utjecaja na zgrušavanje krvi, osobe koje uzimaju lijekove za tlak, dijabetes, diuretike ili lijekove za razrjeđivanje krvi trebale bi se posavjetovati sa stručnjakom.