A još nisu ni sniženja: Majice za pet eura odsad i u Ljubljani

Više od pet stotina hrvatskih građana došlo je na otvaranje Primarka, popularnog međunarodnog trgovačkog lanca odjeće i stvari za kuću koji se u četvrtak svečano otvorio u ljubljanskom u shopping centru Citypark.

U trgovini koja se prostire na dva kata i 4.200 metara četvornih, u jednom se trenutku čuo samo hrvatski. Donedavno su mnogi iz Hrvatske, BiH, te Slovenije hrlili u najbliži Primark u Grazu, no nakon tjedana najavljivanja da dolazi u Ljubljanu, najpoznatiji irski trgovački lanac za odjeću bit će prava senzacija za cijelu regiju.

Slovenija je postala 12. zemlja u kojoj je otvorena trgovina s izrazito povoljnim cijenama i mnogi će se najvjerojatnije samo zbog njega uputiti preko granice, a priliku za zaradu prepoznali su i hrvatski prijevoznik Darojković koji je već najavio da će od 22. lipnja prevoziti kupce od Dugog sela i Zagreba do City Parka. Cijena povratne karte bit će 100 kuna.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Modeli uglavnom za mlade

Primark je najpoznatiji kao trgovina odjeće, no nudi i potrepštine za kuću, te kozmetiku, obuću, accessorize, kofere...

Krojevi u ponudi su izrazito mladenački, te će se u ponudi sigurno najbolje snaći tinejdžerice i mlađe žene. No cijene će privući baš sve generacije. Bluze i ljetne majice mogu se kupiti već za 5 eura, a za 50 eura moguće je odjenuti se za cijelo ljeto.

Na razgledavanje trgovina pristigla je i modna stilistica Alma Premerl Zoko, vlasnica portala Modni almanah, koja je došla usporediti asortiman ljubljanskog Primarka, njihove 372. trgovine, s onima u Londonu i Grazu.

- Primark je prvenstveno za mlade i teško je da će stariji nešto ovdje naći za sebe. Mladi danas mijenjaju i nekoliko stylinga u sezoni. Za ostale koji se tu uvijek "promuvaju", tu je odličan odjel sa stvarima za dom - mogu se naći pet kuhinjskih krpi za tri eura, luftiće, torbe, cekere za plažu. Za jastuke koji dokazano zaustavljaju hrkanje cijena je prava sitnica, šest eura, a prekrivači za dupli krevet su osam eura, što je izuzetno prihvatljiva cijena - kaže stilistica Alma.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Nema 'plus size' odjela

- Jednom kad ljudi uđu u Primark vode se mišlju da će "ipak nešto kupiti kad je sve tako jeftino", a mnogima se zbog gužve ne čeka u redovima za garderobu i blagajnu, pa kupe bez da isprobaju - kaže nam Alma. Ljetna ženska kolekcija puna je bluzica već za pet eura, dvodjelnih badića već od 2,5 eura, dok su cekeri za plažu 10 eura.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

- Ponuda u ovakvim trgovinama prvenstveno ovisi o godišnjem dobu, pa u jesen ne možete živjeti od ponude sakoića, a u 12. mjesecu od šljokičastih haljina. Trenutno je u ponudi ljetna roba, poput bermuda ili majica - kaže poznata modna stilistica Alma

Premerl Zoko. Dodaje kako u ovoj trgovini nema 'plus size' odjela, a ni odjela za mame i trudnice.

- Imaju i odličan program sportske odjeće, od topića za vježbanje do tenisica koje ovdje nisu bile u ponudi, ali ih imaju u Grazu. Kupovala sam nekada njihove podmajice za skijanje, koje su isto bile odlične kvalitete. Primark ima odličan dječji odjel, robica je vrlo kvalitetna. Petero djece tamo možete odjenuti za 100 eura. Program kozmetike je vrlo dobar, iako nije toliko naglašen. Kupila sam u Londonu godina njihov šampon i regenerator za kosu, i uglavnom sam bila zadovoljna. Primijetila sam i da su sjajila na usnama postojana. Imaju najjeftinije blazinice - kaže Alma koja je Primark prvi put upoznala prije pet godina i strašno joj se svidio koncept - bilo je to novo i nešto drugačije.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Prodaja samo u trgovini

Danas, uz zasićenost tržišta masovnim brendovima, otvaranje ove 372. poslovnice u svijetu prošlo je bez prevelike histerije kakve su obično pratile, primjerice, otvaranje H&M-a prije nekoliko godina u Zagrebu.

U Primarku nam kažu da su im sljedeće destinacije za otvaranje novih poslovnica Poljska i Češka. Svoj moto "Nevjerojatna moda po nevjerojatnim cijenama" (Amazing fashion at Amazing prices), objašnjavaju time što posluju drugačije od drugih. Nema velikih marketinških kampanja, već posao prvenstveno temelje na prodaji proizvoda u trgovinama - bez online kupovine i dostavne mreže.

Naglašavaju kako štede na sitnicama poput jednostavnih vješalica i etiketa kojima se režu troškovi.

- Primark je na tragu trgovina za urbane žene koja u jednoj trgovini odjene i sebe i muža i djecu - sve na jednom mjestu. To su uglavnom koncepti koje propagiraju drugi masovni urbani brendovi koje imamo i kod nas. Evo, dobili smo i vodu u tetrapaku, te Primarkov voćni sladoled - kaže naša sugovornica.

Koliko cijene mogu biti još niže od postojećih, vidjet ćemo za desetak dana kada kreću prva sniženja.

- U Primarku su sniženja obično od 30 do 50 posto. Moj suprug je u Londonu kupio basic pamučnu crnu majicu za 80 centi, a stajala je 5 eura. Sebi sam na sniženju kupila kožne čizme koje sam platila tri eura, a stajale su dvadeset. Znači, to je zaista ogromno sniženje. No treba imati sreće pa naletiti na takve stvari, i biti u pravo vrijeme na pravom mjestu - kaže Alma, te dodaje da sniženje basic ženskih traperica obično ide od pune cijene od 17 eura do 7 ili 8 eura.

Mnogi danas ne pitaju za sastav robe, pogotovo ako su cijene niske, a mi smo samo malo zavirili na etikete. Pidžame su im kvalitetne, a posebno se ponose onima od ekološkog pamuka, dok obična dječja majica imaja 59 posto pamuka i 41 posto poliestera. Bijeli ženski top ima 65 posto poliestera, a ostalo je viskoza. Većina odjeće je kombinacija pamuka i viskoze.

Ljubljanska podružnica ima 44 blagajne i 48 garderoba, kao i dva prostora za predah u kojima kupci mogu "napuniti baterije" kako bi im iskustvo kupovine bilo još ljepše.

Zapošljavaju 75.000 ljudi

12 zemalja u kojima su Primarkove trgovine: Republika Irska, Velika Britanija, Španjolska, Portugal, Njemačka, Nizozemska, Belgija, Austrija, Francuska, SAD, Italija i Slovenija. Zapošljavaju više od 75.000 ljudi. U prošloj financijskoj godini (2017./2018.) otvorili su 16 trgovina s više od 4.500 novih radnih mjesta i primili preko 43.000 prijava za posao u tim trgovinama.

Bez testova na životinjama

Primarkov ima certificirani asortiman kozmetike koja nije testirana na životinjama Leaping Bunny PS..., kao i asortiman proizvoda od održivog pamuka, koji uključuje pidžame, traperice i predmete za kuću.

Prate ih milijuni

Iako nemaju online prodaju, na društvenim mrežama imaju 13 milijuna pratitelja. Kupcima nude i besplatni besplatnim Wi-Fi u cijeloj trgovini. Ukupno u svijetu imaju više od 1.400.000 četvornih metara prodajnog prostora. U ljubljanskoj trgovini otvoreno je 200 novih radnih mjesta.