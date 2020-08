A nije seks: Ovo su najčudniji načini za postizanje orgazma...

Među 'lude' stvari koje mogu izazvati seksualni vrhunac spada vožnja u automobilu, draškanje vjetra po stopalima, stimuliranje palca, pranje zubi, pa čak i obavljanje nužde - a za sve su krvi 'zbrčkani živci'

<p>Spontani orgazmi su nalik vulkanskim erupcijama - rijetko je 'zgodno' vrijeme da se dogode, no kad se pokrenu nema načina da se zaustave. </p><p>Srećom, 'gumbi' za paljenje jasno su postavljeni na ljudskom tijelu, pa je poprilično jednostavno izbjegavati okidače seksualnog uzbuđenja i stimulacije. No, postoje neke vrste orgazama koji imaju bizarne pokretače i koji djeluju na naše tijelo na neobične načine.</p><p>Pogledajte video:</p><h2>Orgazam od lijekova</h2><p>Kao što ime sugerira, antidepresivi su dizajnirani kako bi poboljšali raspoloženje, ali neki vas mogu očito učiniti malo previše sretnima. Možda najspektakularnija nuspojava ikad zabilježena je ona lijeka imena klomipramin, koja je kod nekih pacijenata izazvala orgazam svaki put kad bi zijevnuli, piše IFL Science.</p><p>Stručnjaci smatraju kako je to povezano s adrenokortikotropnim hormonom, koji ima ulogu u izazivanju zijevanja i također je uključen u ejakulaciju muškaraca. Zijevanje i istezanje tako predstavljaju istu vrstu orgazmičkog procesa povećanja uzbuđenja - u ovom slučaju napetosti mišića - koji potom pokreće opuštanje. Pitanje je kako mogu druge vrste podražaja prijeći u ugodan aspekt orgazma?</p><p>Drugi antidepresiv zvan venlafaksin ponekad može izazvati trajni poremećaj genitalnog uzbuđenja (PGAD) kod žena kad ga prestanu koristiti. U jednom istraživanju, žena je izvijestila da se ne može voziti automobil nakon što je prestala uzimati lijek, jer su vibracije na cesti izazivale i desetak orgazama u vožnji.</p><h2>Do užitka preko soje</h2><p>PGAD karakterizira učestalo genitalno uzbuđenje u odsustvu bilo kakvog seksualnog uzbuđenja ili želje. Uzrok stanja nije poznat, ali je pronađeno nekoliko neočekivanih čimbenika koji tome doprinose. U jednom slučaju, žena je počela doživljavati do 15 orgazama dnevno nakon što je povećala količinu soje u svojoj prehrani na 1,8 kilograma.</p><p>David Goldmeier, šef Klinike za seksualnu funkciju u bolnici St Mary u Londonu, objašnjava da postoje dvije vrste PGAD-a. Najčešći oblik je uzrokovan pudendalnom neuralgijom, pri čemu pudendalni živac reagira kad ne bi trebao. </p><p>- A budući da uzima senzorne informacije iz genitalnog područja, on daje informacije na cerebralnoj razini da je osoba genitivno uzbuđena, čak i ako nije seksualno uzbuđena - objasnio je.</p><p>Druga vrsta PGAD-a događa se kada ljudi nisu u stanju mentalno zanemariti bilo kakvu neželjenu genitalnu stimulaciju koju mogu doživjeti tijekom dana, tako da 'postanu kognitivno usredotočeni na nju, a anksioznost povećava uzbuđenje'.</p><h2>'Zbrčkani živci'</h2><p>Svi znaju gdje biste se trebali dotaknuti ako želite orgazam, pa ne bismo trebali objašnjavati. Ali ponekad mozak može prekrižiti svoje žice i započeti pogrešno promatrati nedužni dio tijela kao 'zabavni dio'.</p><p>Jedna sredovječna Nizozemka ušla je u znanstvene časopise kad je, nedugo nakon izlaska iz kome, počela doživljavati spontane orgazme koji su nastali dodirivanjem njenog lijevog stopala. Istraživači su je čak uspjeli dovesti do orgazma električnim stimuliranjem stopala te su sugerirali da je njezin mozak nekako izgubio sposobnost razlikovanja stopala i vagine, jer živci iz oba dijela tijela ulaze u leđnu moždinu na više ili manje istu točku.</p><h2>Orgazam od vjetra, masaže...</h2><p>Mada, orgazmi uslijed stimulacije stopala su izgleda češći od ostalih. Iako često potječu od masaže stopala, drugi su prijavili različita iskustva: 'Ja sam jednom doživjela orgazam tako što sam izbacila stopala kroz prozor jurećeg automobila. Vjetar mi ih je golicao, i doživjela sam čudan orgazam koji je počeo na stopalima'.</p><h2>Orgazam zbog odlaska na WC</h2><p>Prema jednoj studiji, ljudi mogu doživjeti orgazam i prilikom obavljanja nužde - i one male i velike, pa čak i 'puštanja vjetrova'</p><p>Na primjer, kao što je jedan sudionik rekao: 'Kada imam stvarno jake bolove od plinova i nadutosti i moram se olakšati, ponekad doživim jak orgazam. Jednom mi se to dogodilo na sastanku na poslu, sa više prisutnih ljudi, kada sam morao spustiti pogled i uhvatiti se za ručke fotelje u kojoj sam sjedio. Tako jako sam pulsirao'.</p><h2>Znanost iza orgazma</h2><p>Ovakvi događaji ilustriraju koliko neuroznanosti prelazi u svaki orgazam i kako mala odstupanja mogu napraviti razliku između savršene kontrole i seksualne inkontinencije.</p><p>Među mnogim regijama mozga koje se aktiviraju tijekom orgazma su hipokampus, mozak, donji mozak i prednja kora. Neispravnost u bilo kojem od ovih područja može dovesti do nekih ozbiljno čudnih erotskih epizoda, kao što je jedna epileptična žena otkrila kada je počela imati orgazme tijekom napadaja koji su bili izazvani isključivo činom četkanja zuba. Skeniranje mozga otkrilo je da je to možda uzrokovano oštećenim hipokampusom.</p><h2>Transfer orgazma</h2><p>Pa ipak, mogu se iskoristiti i seksualne smetnje u mozgu kako bi se stekla veća kontrola nad nečijim orgazmima. Kad je psiholog Rafe Biggs nakon pada s krova postao paraliziran od grudnog koša dolje, uspio je ponovno usmjeriti živčani sustav tako da može doživjeti orgazme stimuliranjem palca, a ne sada već 'suvišnim penisom'.</p><p>Ovu seksualnu reinkarnaciju omogućila je neuronska plastičnost mozga pri kojoj se ponovljenim aktiviranjem mogu stvoriti novi neurološki putevi. U ovom slučaju, Biggs je uspio prekvalificirati mozak da bi seksualni užitak povezao s drugim dijelom tijela, postignuvši ono što je poznato kao 'transfer orgazam'.</p>