Advent u Zagrebu: Veliki vodič kroz sve lokacije i događanja

Program otvorenja Adventa u Zagrebu 29.11.2025:

U 16:30 započinje svečani program paljenjem prve adventske svijeće na Trgu bana Josipa Jelačića.

U 18:30 slijedi otvorenje Ledenog parka na Trgu kralja Tomislava, uz čarobnu izvedbu Orašara.

U 19:45 program završava tradicionalnim paljenjem lampica u parku Zrinjevac, koje svake godine označava početak blagdanske čarolije.

Hrana i piće - Merry Mingle

Fooling around - Ove zime, Fooling Around donosi najopušteniji afterwork ugođaj na Oleander terasi Esplanade Zagreb Hotela.

Od 26. studenog do 31.12.2025, terasa postaje blagdanski 'Orient Express' s devet 'vagona' koji nude gastro specijalitete renomiranih chefova i miksologa. Svakodnevno uživajte u različitim ritmovima – od akustičnih nastupa i latino plesnjaka do R’n’B groovea i programa FRKA.

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak 12:00 - 23:00

subota - nedjelja 11:00 - 23:00

Božić 17:00 - 00:00

Štefanje 12:00 - 00:00

Stara godina 12:00 - 00:00

Nova godina - Ne radi

Caffe de Matoš - Na Strossmayerovoj šetnici, gdje A. G. Matoš, poznati hrvatski pjesnik i pisac, 'pazi' na grad, posjetitelje očekuje romantično crveno-zlatno ruho, svakodnevni glazbeni program mladih bendova i gastronomska ponuda koja nikoga neće ostaviti gladnim.

Božićni ugođaj na Adventu u Zagrebu | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

Radno vrijeme:

ponedjeljak - četvrtak: 16:00 - 23:00

petak: 16:00 - 24:00

subota: 10:00 - 24:00

nedjelja: 10:00 - 23:00

Badnjak 10:00 - 16:00

Božić: 16:00 - 23:00

Nova godina: 16:00 - 23:00

Stara godina: 10:00 - 03:00

Ledeni Park - Na Trgu kralja Tomislava nastavlja se zimska tradicija klizanja iz 1874., kada je uz zvukove orkestra u klizanju uživalo otmjeno zagrebačko građanstvo. Danas Ledeni park čini najveće i najmodernije klizalište u Hrvatskoj, s prostranom površinom i svjetlucavom scenografijom koja poziva klizače svih uzrasta.

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak 10:00 – 23:00

subota 10:00 – 00:00

nedjelja 10:00 – 23:00

Badnjak 10:00 – 17:00

Božić 11:00 – 23:00

Stara godina 10:00 – 02:00

Nova godina 11:00 – 23:00

Fuliranje - Posjetitelje očekuje raznovrsna gastro ponuda, bogat zabavni i humanitarni program te mnoštvo interaktivnih sadržaja za sve generacije.

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak 12:00 - 00:00

subota - nedjelja 11:00 - 00:00

Božić: 17:00 - 00:00

Štefanje: 12:00 - 00:00

Stara godina: 12:00 - 03:00

Nova godina: 17:00 - 00:00

Advent na Zrinjevcu - U najromantičnijem parku Zagreba – Zrinjevcu posjetitelje očekuju rukotvorine, tradicionalne delicije i darovi, a svatko je pozvan da zastane, posluša glazbu i prisjeti se zašto je baš tu započela zagrebačka zimska bajka. Cijeli program možete pogledati OVDJE.

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak 12:00 – 23:00

subota 10:00 – 00:00

nedjelja 10:00 – 23:00

Badnjak 10:00 – 17:00

Božić 17:00 – 23:00

Stara godina 12:00 – 02:00

Nova godina 17:00 – 23:00

Baš Naš Advent - Na glavnom zagrebačkom trgu ovog Adventa posjetitelje očekuju radionice za izradu orašara, božićnih vijenaca i kreativnih ekoloških projekata. Cijeli program možete pogledati OVDJE.

Radno vrijeme:

ponedjeljak - četvrtak: 11:30 - 23:00

petak: 11:30 - 00:00

subota: 10:00 -00:00

nedjelja: 10:00 - 23:00

Badnjak: 10:00 - 18:00

Božić: 10:00 - 23:00

Stara godina: 10:00 - 02:00

Nova godina: 17:00 - 23:00

EU Advent - Trg s tisuću lampica - Europski trg pretvara se u EU Advent, božićni prostor gdje klasične melodije susreću moderne zvukove, a svaki kutak priča svoju priču kroz glazbu, domaće delicije, kazališne nastupe i humanitarne akcije.

Radno vrijeme:

ponedjeljak - četvrtak: 12:00 - 23:00

petak: 12:00 - 24:00

subota: 10:00 -24:00

nedjelja: 10:00 - 23:00

Badnjak: 10:00 - 20:00

Božić: 17:00 - 23:00

Stara godina: 10:00 - 02:00

Nova godina: 17:00 - 23:00

Božićni ugođaj na Adventu u Zagrebu | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

Jinglingz - Na Kvaternikovom trgu dekoracije stvaraju prostor pun božićnog šarma. Glazba, hrana, pića i kreativne radionice nude raznovrsne doživljaje koji posjetiteljima omogućuju potpuno uživanje u blagdanskom ugođaju.

Radno vrijeme: Svaki dan 10:00 - 00:00

Koncerti - Echoes od Advent

Koncert Zagrebačkih solista u Oktogonu - Umjetnička organizacija Zagrebački solisti priređuje četiri ekskluzivna koncerta u Oktogonu, donoseći mješavinu klasičnih djela i popularnih božićnih melodija. Na programu su i istaknuti komadi poput Griegovog Preludija, orkestralna obrada tema iz filmskog klasika 'Tko pjeva zlo ne misli', strastveni tango te omiljene hrvatske božićne pjesme.

Održavanje: 30.11.2025. u 12:00, 07.12.2025. u 12:00, 14.12.2025. u 12:00, 21.12.2025. u 12:00

Glazba u crkvi sv. Marka - Oratorijsko društvo crkve sv. Marka nastavlja tradiciju izvedbi klasične i sakralne glazbe unutar svojih povijesnih zidova. Publika će uživati u koncertu „Ave maris stella“ i svečanoj Polnoćki, uz Oratorijski zbor Cantores sancti Marci i orguljaša Pavla Mašića.

Ulaz je slobodan.

Održavanje: 14.12.2025. u 12:30, 24.12.2025. u Crkvi sv. Marka

Božićni koncerti - Komorni zbor "Ivan Filipović" - Komorni zbor „Ivan Filipović“ donosi tri koncerta, od klasičnih sakralnih skladbi do svjetski poznatih božićnih melodija i omiljenih hrvatskih popijevki. Publika će uživati u raskošnom zborskom zvuku a cappella i u pratnji instrumentalnog ansambla. Ulaz besplatan.

Održavanje: 14.12.2025. 19:00 u Crkvi sv. Franje Ksaverskog, 20.12.2025. 20:00 u Sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg Zagreb, 30.12.2025. 20:00 u Crkvi sv. Franje Asiškog

Večeri s Brahmsom - Umjetnička organizacija Cristoforium predstavlja četiri ekskluzivne Večeri s Brahmsom na rijetkom Streicherovom klaviru iz 1868. godine. Zvuk ovog povijesnog instrumenta donosi posebnu toplinu izvedbama, spajajući glazbenu tradiciju prošlosti i suvremeni interpretativni duh. Koncerte izvode sopranistica Darija Auguštan te klaviristi Danijel i Ljubomir Gašparović.

Ulaz slobodan uz prethodnu prijavu. Prijava na koncerte, s nazačenim datumom, obavezna je mailom na: info@uocristoforium.hr

Održavanje: 01.12.2025. 19:00 u Institutu Liszt, Mađarski kulturni centar Zagreb, 03.12.2025. 19:00 u Institutu Liszt, Mađarski kulturni centar Zagreb, 08.12.2025. u 19:00 u Institutu Liszt, Mađarski kulturni centar Zagreb, 12.12.2025. u 19:00 u Institutu Liszt, Mađarski kulturni centar Zagreb

Adventski koncerti Zagrebačkog komornog orkestra - Ansambl i njegovi talentirani solisti izvode ples neodoljivih blagdanskih melodija koje donose radost i svečani ugođaj publici. Koncerti će se održati u crkvi sv. Blaža i u Češkoj besedi, a ulaz je besplatan.

Prijave i rezervacije: zagrebacki.komorni.orkestar@gmail.com

Održavanje: 30.11.2025. 20:00 u Crkvi sv. Blaža, prilaz Gjure Deželića 64, 06.12.2025. 20:00 Češka beseda Zagreb, 13.12.2025. 20:00 Češka beseda Zagreb, 20.12.2025. 20:00 Češka beseda Zagreb Ul. Pavla Šubića 20

Adventski koncerti Zagrebačkih solista - Na programu su djela baroknih majstora Antonija Vivaldija i Pietra Locatellija, te modernog klasika Benjamina Brittena. Uz njih, publiku očekuju i najljepše hrvatske božićne pjesme poput „Radujte se, narodi“ i 'Svim na zemlji', koje će prostor Muzeja grada Zagreba ispuniti toplinom i blagdanskom radošću.

Prijava na koncerte u Muzeju grada Zagreba, s naznačenim datumom, obavezna je putem press@zagrebacki-solisti.com.

Ulaz je besplatan.

Održavanje: 04.12.2025. 17:00, 06.12.2025. 12:00, 11.12.2025. 17:00, 20.12.2025. 12:00 u Muzej grada Zagreba u Opatičkoj 20

Flash mob u tramvaju - Udruga Maranatha donosi adventski program – glazbeni flash mob u kojem pjevači postupno izvode prepoznatljive božićne skladbe. Iznenadna glazba u tramvaju čini putovanje Donjim gradom posebnim, a melodije su začinjene sitnim glazbenim iznenađenjima, poput tihih zvona radosti.

Održavanje: 04.12.2025. u 17:30, 05.12.2025. u 17:30, 06.12.2025. u 13:00, 11.12.2025. u 17:30, 12.12.2025. u 17:30, 13.12.2025. u 11:00, 18.12.2025. u 17:30, 19.12.2025. u 17:30, 20.12.2025. u 11:00, 22.12.2025. u 17:30 na Trgu bana Josipa Jelačića

Glazbena kontrola - Zagrebački orkestar ZET-a donosi spontane glazbene nastupe koji će subotnju vožnju tramvajem pretvoriti u pravi blagdanski doživljaj. Glazbena kontrola kreće s okretišta Remiza (Ljubljanica), unoseći toplinu u dan, dok će zvuk tramvajskog zvona pratiti harmoniju melodija. Osim u tramvajima, orkestar izvodi i najljepše skladbe u čast 135. rođendana zagrebačke dame – Uspinjače.

Održavanje: 06.12.2025. u 10:00 i 13.12.2025. u 10:00 na ZET - Okretištu Ljubljanica

Adventska simfonija grada - Kralj donosi poznate i tople božićne melodije na ulice i trgove Zagreba. Harmonične izvedbe pozivaju prolaznike da se zaustave i uživaju u glazbi. Ansambl možete pronaći na različitim lokacijama poput Stare Vlaške, Kamenitih vrata, Krvavog mosta i Radićeve ulice.

Održavanje: 29.11.2025. u 19:00 Plato - stara Vlaška, 05.12.2025. u 19:00 Kamenita vrata, 05.12.2025. u 19:50 Krvavi most, 06.12.2025. u 19:00 Radićeva ulica, 06.12.2025. u19:50 Krvavi most, 12.12.2025. u 19:00 Krvavi most, 12.12.2025.u 19:50 Plato - stara Vlaška, 13.12.2025. u 19:00 Radićeva ulica, 13.12.2025. u 19:50, Krvavi most, 18.12.2025. u 19:00, Kamenita vrata, 18.12.2025. u 19:50 Krvavi most, 19.12.2025. u 19:00. Krvavi most, 19.12.2025. u 19:50 Plato - stara Vlaška, 20.12.2025. u 19:00 Radićeva ulica, 20.12.2025. u 19:50 Krvavi most

Advent pod lanternom - Advent pod lanternom Udruge Musica nota oživljava tradicionalne običaje paljenja plinskih lampi i kolendavanja na Gornjem gradu. Program donosi svjetlost, radost i toplinu, stvarajući veselu i prijateljsku blagdansku atmosferu. Posjetitelji su pozvani da se pridruže nažigaču i pjevačima svake srijede, četvrtka i petka sve do Badnjaka.

Održavanje: 03.12.2025. u 16:30, 04.12.2025. u 16:30, 05.12.2025. u 16:30, 10.12.2025. u 16:30, 11.12.2025. u 16:30, 12.12.2025. u 16:30, 17.12.2025. u 16:30, 18.12.2025. u 16:30, 19.12.2025.u 16:30 na Kuli Lotrščak

Zagrebačke adventske razglednice - Kvartet Vox donosi Zagrebačke adventske razglednice kroz kratke, nenajavljene koncerte koji iznenađuju prolaznike. Na frekventnim lokacijama poput Oktogona, Masarykove ulice i ZKM-a, Ansambl izvodi najljepše adventske skladbe iz hrvatske i svjetske glazbene baštine. Ne propustite ovaj šarmantni glazbeni poklon!

Održavanje: 05.12.2025. 17:30 Zagrebačko kazalište mladih, 05.12.2025. 18:15 Oktogon, 06.12.2025. 16:15 Masarykova ulica, 06.12.2025. 17:00 Oktogon, 10.12.2025. 17:30 Masarykova ulica, 10.12.2025. 18:15 Oktogon, 12.12.2025. 17:30 Oktogon, 12.12.2025. 18:15 Zagrebačko kazalište mladih, 13.12.2025. 16:15 Zagrebačko kazalište mladih, 13.12.2025. 17:00 Oktogon, 17.12.2025. 17:30 Oktogon, 17.12.2025. 18:15 Zagrebačko kazalište mladih, 19.12.2025. 16:15 Zagrebačko kazalište mladih, 19.12.2025. 17:00 Oktogon, 20.12.2025. 17:30 Oktogon, 20.12.2025. 18:15 Masarykova ulica

Zagreb: Zagrebački solisti održali koncert u prolazu Oktogon | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

10. Festival adventskih i božićnih pjesama u Zagrebu - Advent Festival Udruge Musica nota slavi deset godina djelovanja. Raznolik program iz hrvatske i svjetske glazbene riznice uvodi publiku u radost Božića i svečani glazbeni ugođaj, a Festival će svečano otvoriti zbor Cantores sancti Marci u crkvi sv. Marka.

Održavanje: 30.11.2025. 19:30 - Crkva sv. Marka, 06.12.2025. 19:30 – Balkon Cravaticuma (boutique muzej kravate), 12.12.2025. 19:30 – Crkva sv. Petra, 13.12.2025. 19:30 - Crkva sv. Marka, 18.12.2025. 19:30 - Crkva sv. Marka, 19.12.2025. 19:30 - Grkokatolička crkva sv. Ćirila i Metoda, 20.12.2025. 19:30 - Grkokatolička crkva sv. Ćirila i Metoda

S božićnih balkona Zagrebu - S ponajljepših zagrebačkih balkona dopiru melodije šesteročlanog limeno-puhačkog sastava Ad Gloriam Brass, unoseći radost i svečani ugođaj na gradske ulice. Ansambl izvodi aranžmane klasične glazbe, filmskih tema i božićnih pjesama, stvarajući europski glazbeni šarm.

Održavanje: 30.11.2025. 17:00 – Balkon Cravaticuma (boutique muzej kravate), 30.11.2025. 19:00 – Balkon Tkalčićeva, 07.12.2025. 17:00 – Balkon Cravaticuma (boutique muzej kravate), 07.12.2025. 19:00 – Balkon Tkalčićeva, 14.12.2025. 17:00 – Balkon Cravaticuma (boutique muzej kravate), 14.12.2025. 19:00 – Balkon Tkalčićeva, 21.12.2025. 15:00 – Balkon Cravaticuma (boutique muzej kravate), 21.12.2025. 17:00 – Balkon Hrvatskog narodnog kazališta

ARTvent

Zaronite u umjetnički duh Adventa kroz izložbe, performanse i kreativne programe muzeja.

Nenad Sovilj: (2 + 2) x 5 - Izložba (2 + 2) x 5 obilježava 20 godina umjetničkog stvaralaštva Nenada Sovilja, povezujući draguljarske forme, povijest i filozofsku misao.

Održavanje: 09.12.2025. - 08.02.2026. Etnografski muzej

Čarolija Adventa u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju - Advent u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju – spoj znanosti, kulture i blagdana

Održavanje: 02.12.2025. - 04.01.2026. Hrvatski prirodoslovni muzej

Advent u Muzeju grada Zagreba - Zbigecani Advent u Muzeju grada Zagreba

Održavanje: 28.11.2025. - 04.01.2026. Muzej grada Zagreba

Božićna priča u Etnografskome muzeju - U Etnografskom muzeju advent je vrijeme radosti i kreativnosti za cijelu obitelj.

Održavanje: 04.12.2025. - 31.12.2025. Etnografski muzej

Muzeji

Izložba blagdanskih izdanja čokoladnih proizvoda - Nostalgična izložba Muzeja čokolade Zagreb

Održavanje: 01.12.2025. - 11.01.2026. Muzej čokolade Zagreb

Advent u Kući karikature Oto Reisinger - Advent u Kući karikature – humor, kreativnost i obiteljska toplina

Održavanje: 29.11.2025. - 07.01.2026. Kuća karikature Oto Reisinger

Advent u Muzeju smijeha - HaHaHouse - Najvrckastiji Advent u HOHOHOuse

Održavanje: 01.12.2025. -31.12.2025. Muzej smijeha - HaHaHouse

Advent u Muzeju zaboravljenih priča - U Muzeju zaboravljenih priča zima dobiva čaroban oblik

Održavanje: 04.12.2025. - 06.01.2026. Muzej zaboravljenih priča

Family ADVENTure

Zabava, igre i radionice čine Advent čarobnom pustolovinom za cijelu obitelj.

Žive božićne jaslice - Članovi zajednice sami stvaraju cijeli prikaz – od scenografije i kostima do glazbe i izvedbi – pretvarajući park Opatovinu u mjesto vjere, nade i ljubavi.

Održavanje: 20.12.2025. 16:00 u Park Opatovina

Advent u Maloj sceni - Spasite Djeda Božićnjaka s Ivom u Maloj sceni

Održavanje: 29.11.2025. 10:00 Kazalište Mala scena

Old Zagreb Tour - Jedinstvena vožnja retro autićem kroz blagdanski Zagreb

Održavanje: 29.11.2025. - 07.01.2026.

Vožnja kočijom Djeda Božićnjaka - Nezaboravna vožnja kočijom Djeda Božićnjaka

Održavanje: 29.11.2025. - 07.01.2026. Park Zrinjevac

Cijena ulaznica: djeca - 8,00 eura, odrasli - 15,00 eura

Zagreb: Čari Advenda još uvijek su u punom sjaju na Zrinjevcu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Jingle all the way

Grad skriva mnoštvo adventskih iznenađenja, od uličnih nastupa do posebnih zimskih atrakcija.

Veseli božićni tramvaj - Bajkovita vožnja s Djedom Božićnjakom i njegovim društvom uz pregršt zabave, smijeha i prigodnih darova, razveselit će sve, a posebno one najmlađe.

Održavanje: 30.11.2025. -07.01.2026. Trg bana Josipa Jelačića

ZagreBal - Bal na Gornjem gradu

Održavanje: 13.12.2025. -31.12.2025. Galerija Klovićevi dvori

Adventski Open House Zagreb - Adventski Open House Zagreb: tajne arhitekture grada

Održavanje: 10.12.2025.

How Lollipop Stole Christmas - Ovog Adventa u Zagrebu održava se najveći božićni event “How Lollipop Stole Christmas”, smješten u prostoru Laube.

Održavanje: 20.12.2025. 22:00 Lauba - kuća za ljude i umjetnost

Advent i Božić na Sljemenu - Jedinstven adventski doživljaj na vrhu grada!

Održavanje: 30.11.2025. - 06.01.2026. Tomislavov dom

SALSA GRAND PLESNJAK NA ZRINJEVACU - DJ-evi s festivala Salsa Grand održavat će ritam uz najbolju salsu, mambo, bachatu, cha cha cha i kubanski son, dok animacijski tim donosi svu blagdansku zabavu.

Održavanje: 30.11.2025. 16:30 -30.11.2025. Park Zrinjevac

Salsa Grand - Osim vrhunskog plesnog programa, Salsa Grand pruža gostima priliku da dožive Zagreb u njegovom čarobnom izdanju - tijekom adventa, kroz bogatu tradiciju, kulturu i gostoprimstvo.

Održavanje: 28.11.2025. - 01.12.2025. Sheraton Zagreb

Advent Bachata Congress - 3. Advent Bachata Congress

Održavanje: 12.12.2025. -15.12.2025. Diplomat Hotel

HO-HO-HO Hoteli

Zagrebački hoteli okićeni blagdanskim ukrasima pružaju jedinstven i poseban doživljaj:

Esplanade Zagreb Hotel

Hilton Garden Inn Hotel

Hotel Jägerhorn

Boutique Hotel HOH

Advent Decor

Zagrebačke ulice i trgovi okićeni svjetlima i dekoracijama pretvaraju šetnju gradom u nezaboravan božićni doživljaj.

BIJELI ZAGREB - Zimska bajka na Trgu bana Josipa Jelačića

Ukrašen tisućama svjetlucavih lampica, okružen borovima prekrivenima snijegom i prekrasnom božićnom jelkom, središnji gradski trg pretvara se u pravu zimsku čaroliju! Trg bana Josipa Jelačića u blagdansko vrijeme zasja u punom sjaju i postaje nezaobilazna destinacija za sve posjetitelje koji žele doživjeti duh Božića i okinuti najbolju fotku u gradu. (29.11. - 30.12.2025.)

LAYERS OF CHRISTMAS - Masarykova ulica ovog adventa pretvara se u neobičnu svjetleću šumu.

Veliki borovi od prozračne tkanine, ispunjeni toplom rasvjetom, njišu se na povjetarcu, stvarajući tako interaktivnu i fotogeničnu scenografiju koja oduzima dah. (29.11.2025.-7.1.2026.)

PRVI SNIJEG, Saša Šekoranja - U Prolazu Oktogon, postavljena je centralna svjetlosno-zvučna instalacija od svjetlom ispisanih riječi pjesme „Prvi snijeg“, koje stvaraju formu bora visokog desetak metara.

U podlozi je zvučna kulisa pjesme „Prvi snijeg“, koju izvodi Gabi Novak, tekst je napisao Ivica Krajač, a glazbu potpisuje Nikica Kalogjera. Cijeli prostor okružuju crteži i skice zimskog grada – glazbeni paviljon, dimnjaci, krošnje i drugi detalji koji dočaravaju pripreme grada za blagdane. Instalacija je poklon gradu i posveta Gabi Novak. (19.12.2025. - 7.1.2026. 14:00 - 22:00)

ORAŠARI & HNK - Božićna čarolija umjetnosti i svjetla

Hrvatsko narodno kazalište (HNK) ove godine spaja umjetnost i Advent, oblačeći svoju zgradu u blagdansko ruho svjetlosnim dekoracijama. Trg Republike Hrvatske, poznat po svojoj umjetničkoj povijesti, postaje idealna lokacija za popodnevne fotografije i uživanje u blagdanskom ugođaju. (29.11.2025. - 7.1.2026.)

Zagreb: Ispred HNK postavljene figure Orašara | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

VELIKI VELIKI BOŽIĆ - Trg kralja Petra Svačića ovog Adventa pretvara se u pravu zimsku bajku s predimenzioniranim skulpturama božićnih ukrasa.

Sitni stakleni zvončići, pahuljice i kuglice narasli su do veličine divova, stvarajući čudesnu dekoraciju kroz koju možete prošetati i uživati u laganoj božićnoj glazbi. (29.11.2025.-7.1.2026.)

ČUDESNI BOŽIĆ - Cvjetni trg, mali i šarmantni kutak grada i omiljeno mjesto Zagrepčana, postaje pravo blagdansko središte.

Raskošne dekoracije, svjetlosne instalacije i interaktivni elementi stvaraju toplu i privlačnu atmosferu, idealnu za fotografije i uživanje u blagdanskom ugođaju za sve generacije. (29.11.2025.-29.12.2025.)

GEOMETRIJA TIŠINE, Nenad Sovilj - Geometrija tišine: pahuljica i dragi kamen u Lapidariju

U Lapidariju Arheološkog muzeja, Nenad Sovilj, suvremeni hrvatski umjetnik poznat po istraživanju oblika, svjetla i prostora, predstavlja skulpturu koja spaja oblik pahuljice i sjaj brušenog dragog kamena. Instalacija mijenja svoj karakter danju i noću, stvarajući prostor za zastajanje i kontemplaciju kroz igru sjena, refleksija i tišine. (29.11.2025.-7.1.2026.)

ZVONA ZVONE, đkć + Draga Komparak - U Tunelu Grič postavljena je adventska instalacija Na sva zvona, s osam brončanih glazbenih zvona koja simboliziraju zajedništvo.

Automatizirani mehanizmi sviraju melodiju pjesme „Zvončići, zvončići“, od smirene do razigrane, pretvarajući tunel u glazbeni kontrapunkt vizualnim atrakcijama grada i pružajući posjetiteljima nezaboravan doživljaj. (29.11.2025.-7.1.2026.)

ZIMSKI NOKTURNO - Najromantičniji Advent u Parku Grič

Otkrijte najromantičniji kutak Adventa, inspiriran noći i zvijezdama. Prošećite ispod svoda lampica, uživajte u Chopinovim nokturnima i podijelite klupicu za dvoje, stvarajući svoj nezaboravan adventski trenutak. (29.11.2025.-7.1.2026.)

MJESEČEV VRT - Nakon parka Bele IV. i parka Ribnjak, ovoga Adventa Mjesečev vrt stiže na Strossmayerovo šetalište na Gornjem gradu.

Prošećite ispod tisuća „zvjezdanih krošnji“ i padalica, uživajte u pogledu na grad i zabilježite svoju posebnu želju u ovom intimnom i romantičnom ugođaju – savršenom za stvaranje uspomena. (29.11.2025.-7.1.2026.)

Zagreb: Mjesečev vrt u parku Bele IV na Gornjem gradu | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

One day wonder

Ne propustite posebne koncerte i događanja koja se održavaju samo jedan dan!

Zborovi na Badnjak - Midday Advent Melodies Osam zborova za posebno svečanu atmosferu Badnjaka

Održavanje: 24.12.2025. u 11:00 Trg bana Josipa Jelačića

Prijenos baleta Orašar ispred HNK - Hrvatsko narodno kazalište, Blagdanski prijenos baleta „Orašar“

Održavanje: 23.12.2025. u 19:30 Hrvatsko narodno kazalište

Doček Nove godine na Trgu bana Josipa Jelačića - Nakon Božića, slijedi nam najveselija, najočekivanija i najluđa noć u godini – novogodišnja večer!

Održavanje: 31.12.2025. Trg bana Josipa Jelačića

10. Zagreb Advent Run - Omiljena kostimirana utrka za cijelu obitelj, Run Croatia, ponovno okuplja tisuće sudionika, potvrđujući mjesto Zagreba na sportskoj, ali i blagdanskoj karti Europe.

Održavanje: 14.12.2025. 12:00 Zonar Zagreb

Natjecatelji Zagreb Advent Runa prolaze Trgom bana Josipa Jelačića | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Koncert Želim život - Zaklada Ana Rukavina - 17.12.2025. 20:20

Održavanje: Trg bana Josipa Jelačića

Q'ART - CONNECT IN LOVE - Ilica kao pozornica urbanog performansa

Održavanje: 21.12.2025. 10:00

Srednjoškolski Advent na Kennedyjevom - Odaberite ručno izrađene ukrase i čestitke te na taj način podržite ovu humanitarnu akciju namijenjenu udruzi roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Put u Život PUŽ.

11.12.2025. 10:00 Trg John F. Kennedy