GDJE SE DOBRO JEDE I PLEŠE

Advent u Zagrebu: Veliki vodič kroz sve lokacije i događanja

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 12 min
Advent u Zagrebu: Veliki vodič kroz sve lokacije i događanja
Pogled iz zraka na Advent u Zagrebu | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Advent u Zagrebu i ove godine dolazi u svom najčarobnijem izdanju, uz bogat program, brojna iznenađenja i nezaboravnu blagdansku atmosferu. Službeni početak je 29.11.2025., a u nastavku provjerite što vas čeka

Program otvorenja Adventa u Zagrebu 29.11.2025:

  • U 16:30 započinje svečani program paljenjem prve adventske svijeće na Trgu bana Josipa Jelačića.
  • U 18:30 slijedi otvorenje Ledenog parka na Trgu kralja Tomislava, uz čarobnu izvedbu Orašara.
  • U 19:45 program završava tradicionalnim paljenjem lampica u parku Zrinjevac, koje svake godine označava početak blagdanske čarolije.

Top lista oblizeka: Provjerite koja jela se isplati probati na ovogodišnjem Fuliranju 01:14
Top lista oblizeka: Provjerite koja jela se isplati probati na ovogodišnjem Fuliranju | Video: 24sata/pixsell

Hrana i piće - Merry Mingle

Fooling around - Ove zime, Fooling Around donosi najopušteniji afterwork ugođaj na Oleander terasi Esplanade Zagreb Hotela.

Od 26. studenog do 31.12.2025, terasa postaje blagdanski 'Orient Express' s devet 'vagona' koji nude gastro specijalitete renomiranih chefova i miksologa. Svakodnevno uživajte u različitim ritmovima – od akustičnih nastupa i latino plesnjaka do R’n’B groovea i programa FRKA.

Radno vrijeme:

  • ponedjeljak - petak 12:00 - 23:00
  • subota - nedjelja  11:00 - 23:00
  • Božić 17:00 - 00:00
  • Štefanje 12:00 - 00:00
  • Stara godina 12:00 - 00:00
  • Nova godina - Ne radi

Caffe de Matoš - Na Strossmayerovoj šetnici, gdje A. G. Matoš, poznati hrvatski pjesnik i pisac, 'pazi' na grad, posjetitelje očekuje romantično crveno-zlatno ruho, svakodnevni glazbeni program mladih bendova i gastronomska ponuda koja nikoga neće ostaviti gladnim. 

Božićni ugođaj na Adventu u Zagrebu
Božićni ugođaj na Adventu u Zagrebu | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

Radno vrijeme:

  • ponedjeljak - četvrtak: 16:00 - 23:00
  • petak: 16:00 - 24:00
  • subota: 10:00 - 24:00
  • nedjelja: 10:00 - 23:00
  • Badnjak 10:00 - 16:00
  • Božić: 16:00 - 23:00
  • Nova godina: 16:00 - 23:00
  • Stara godina: 10:00 - 03:00

Ledeni Park - Na Trgu kralja Tomislava nastavlja se zimska tradicija klizanja iz 1874., kada je uz zvukove orkestra u klizanju uživalo otmjeno zagrebačko građanstvo. Danas Ledeni park čini najveće i najmodernije klizalište u Hrvatskoj, s prostranom površinom i svjetlucavom scenografijom koja poziva klizače svih uzrasta.

Radno vrijeme:

  • ponedjeljak – petak 10:00 – 23:00
  • subota 10:00 – 00:00
  • nedjelja 10:00 – 23:00
  • Badnjak 10:00 – 17:00
  • Božić 11:00 – 23:00
  • Stara godina 10:00 – 02:00
  • Nova godina 11:00 – 23:00

Fuliranje -  Posjetitelje očekuje raznovrsna gastro ponuda, bogat zabavni i humanitarni program te mnoštvo interaktivnih sadržaja za sve generacije. 

Radno vrijeme:

  • ponedjeljak - petak 12:00 - 00:00 
  • subota - nedjelja 11:00 - 00:00
  • Božić: 17:00 - 00:00
  • Štefanje: 12:00 - 00:00
  • Stara godina: 12:00 - 03:00
  • Nova godina: 17:00 - 00:00

Advent na Zrinjevcu - U najromantičnijem parku Zagreba – Zrinjevcu posjetitelje očekuju rukotvorine, tradicionalne delicije i darovi, a svatko je pozvan da zastane, posluša glazbu i prisjeti se zašto je baš tu započela zagrebačka zimska bajka. Cijeli program možete pogledati OVDJE

MIRIŠI NA BLAGDANE Rougemarin predstavlja hit Adventa pod nazivom Fritulinka
Rougemarin predstavlja hit Adventa pod nazivom Fritulinka

Radno vrijeme:

  • ponedjeljak – petak 12:00 – 23:00
  • subota 10:00 – 00:00
  • nedjelja 10:00 – 23:00
  • Badnjak 10:00 – 17:00
  • Božić 17:00 – 23:00
  • Stara godina 12:00 – 02:00
  • Nova godina 17:00 – 23:00

Baš Naš Advent - Na glavnom zagrebačkom trgu ovog Adventa posjetitelje očekuju radionice za izradu orašara, božićnih vijenaca i kreativnih ekoloških projekata. Cijeli program možete pogledati OVDJE.

Radno vrijeme:

  • ponedjeljak - četvrtak: 11:30 - 23:00
  • petak: 11:30 - 00:00
  • subota: 10:00 -00:00
  • nedjelja: 10:00 - 23:00
  • Badnjak: 10:00 - 18:00
  • Božić: 10:00 - 23:00
  • Stara godina: 10:00 - 02:00
  • Nova godina: 17:00 - 23:00

EU Advent - Trg s tisuću lampica - Europski trg pretvara se u EU Advent, božićni prostor gdje klasične melodije susreću moderne zvukove, a svaki kutak priča svoju priču kroz glazbu, domaće delicije, kazališne nastupe i humanitarne akcije. 

Radno vrijeme:

  • ponedjeljak - četvrtak: 12:00 - 23:00
  • petak: 12:00 - 24:00
  • subota: 10:00 -24:00
  • nedjelja: 10:00 - 23:00
  • Badnjak: 10:00 - 20:00
  • Božić: 17:00 - 23:00
  • Stara godina: 10:00 - 02:00
  • Nova godina: 17:00 - 23:00
Božićni ugođaj na Adventu u Zagrebu
Božićni ugođaj na Adventu u Zagrebu | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

Jinglingz - Na Kvaternikovom trgu dekoracije stvaraju prostor pun božićnog šarma. Glazba, hrana, pića i kreativne radionice nude raznovrsne doživljaje koji posjetiteljima omogućuju potpuno uživanje u blagdanskom ugođaju.

Radno vrijeme: Svaki dan 10:00 - 00:00

Koncerti - Echoes od Advent

Koncert Zagrebačkih solista u Oktogonu - Umjetnička organizacija Zagrebački solisti priređuje četiri ekskluzivna koncerta u Oktogonu, donoseći mješavinu klasičnih djela i popularnih božićnih melodija. Na programu su i istaknuti komadi poput Griegovog Preludija, orkestralna obrada tema iz filmskog klasika 'Tko pjeva zlo ne misli', strastveni tango te omiljene hrvatske božićne pjesme.

Održavanje: 30.11.2025. u 12:00, 07.12.2025. u 12:00, 14.12.2025. u 12:00, 21.12.2025. u 12:00

Glazba u crkvi sv. Marka - Oratorijsko društvo crkve sv. Marka nastavlja tradiciju izvedbi klasične i sakralne glazbe unutar svojih povijesnih zidova. Publika će uživati u koncertu „Ave maris stella“ i svečanoj Polnoćki, uz Oratorijski zbor Cantores sancti Marci i orguljaša Pavla Mašića.

Ulaz je slobodan.

Održavanje: 14.12.2025. u 12:30, 24.12.2025. u Crkvi sv. Marka

Božićni koncerti - Komorni zbor "Ivan Filipović" - Komorni zbor „Ivan Filipović“ donosi tri koncerta, od klasičnih sakralnih skladbi do svjetski poznatih božićnih melodija i omiljenih hrvatskih popijevki. Publika će uživati u raskošnom zborskom zvuku a cappella i u pratnji instrumentalnog ansambla. Ulaz besplatan.

Održavanje: 14.12.2025. 19:00 u Crkvi sv. Franje Ksaverskog, 20.12.2025. 20:00 u Sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg Zagreb, 30.12.2025. 20:00 u Crkvi sv. Franje Asiškog

Večeri s Brahmsom - Umjetnička organizacija Cristoforium predstavlja četiri ekskluzivne Večeri s Brahmsom na rijetkom Streicherovom klaviru iz 1868. godine. Zvuk ovog povijesnog instrumenta donosi posebnu toplinu izvedbama, spajajući glazbenu tradiciju prošlosti i suvremeni interpretativni duh. Koncerte izvode sopranistica Darija Auguštan te klaviristi Danijel i Ljubomir Gašparović.

Ulaz slobodan uz prethodnu prijavu. Prijava na koncerte, s nazačenim datumom, obavezna je mailom na: info@uocristoforium.hr

ADVENTSKI UGOĐAJ U ZAGREBU FOTO Blagdanska čarolija stiže! Postavljaju se ukrasi na Trgu
FOTO Blagdanska čarolija stiže! Postavljaju se ukrasi na Trgu

Održavanje: 01.12.2025. 19:00 u Institutu Liszt, Mađarski kulturni centar Zagreb, 03.12.2025. 19:00 u Institutu Liszt, Mađarski kulturni centar Zagreb, 08.12.2025. u 19:00 u Institutu Liszt, Mađarski kulturni centar Zagreb, 12.12.2025. u 19:00 u Institutu Liszt, Mađarski kulturni centar Zagreb

Adventski koncerti Zagrebačkog komornog orkestra - Ansambl i njegovi talentirani solisti izvode ples neodoljivih blagdanskih melodija koje donose radost i svečani ugođaj publici. Koncerti će se održati u crkvi sv. Blaža i u Češkoj besedi, a ulaz je besplatan.

Prijave i rezervacije: zagrebacki.komorni.orkestar@gmail.com

Održavanje: 30.11.2025. 20:00 u Crkvi sv. Blaža, prilaz Gjure Deželića 64, 06.12.2025. 20:00 Češka beseda Zagreb, 13.12.2025. 20:00 Češka beseda Zagreb, 20.12.2025. 20:00 Češka beseda Zagreb Ul. Pavla Šubića 20

Adventski koncerti Zagrebačkih solista - Na programu su djela baroknih majstora Antonija Vivaldija i Pietra Locatellija, te modernog klasika Benjamina Brittena. Uz njih, publiku očekuju i najljepše hrvatske božićne pjesme poput „Radujte se, narodi“ i 'Svim na zemlji', koje će prostor Muzeja grada Zagreba ispuniti toplinom i blagdanskom radošću.

Prijava na koncerte u Muzeju grada Zagreba, s naznačenim datumom, obavezna je putem press@zagrebacki-solisti.com.
Ulaz je besplatan.

Održavanje: 04.12.2025. 17:00, 06.12.2025. 12:00, 11.12.2025. 17:00, 20.12.2025. 12:00 u Muzej grada Zagreba u Opatičkoj 20

Flash mob u tramvaju - Udruga Maranatha donosi adventski program – glazbeni flash mob u kojem pjevači postupno izvode prepoznatljive božićne skladbe. Iznenadna glazba u tramvaju čini putovanje Donjim gradom posebnim, a melodije su začinjene sitnim glazbenim iznenađenjima, poput tihih zvona radosti.

Održavanje: 04.12.2025. u 17:30, 05.12.2025. u 17:30, 06.12.2025. u 13:00, 11.12.2025. u 17:30, 12.12.2025. u 17:30, 13.12.2025. u 11:00, 18.12.2025. u 17:30,  19.12.2025. u 17:30, 20.12.2025. u 11:00, 22.12.2025. u 17:30 na Trgu bana Josipa Jelačića

Glazbena kontrola - Zagrebački orkestar ZET-a donosi spontane glazbene nastupe koji će subotnju vožnju tramvajem pretvoriti u pravi blagdanski doživljaj. Glazbena kontrola kreće s okretišta Remiza (Ljubljanica), unoseći toplinu u dan, dok će zvuk tramvajskog zvona pratiti harmoniju melodija. Osim u tramvajima, orkestar izvodi i najljepše skladbe u čast 135. rođendana zagrebačke dame – Uspinjače.

Održavanje: 06.12.2025. u 10:00 i 13.12.2025. u 10:00 na ZET - Okretištu Ljubljanica

Adventska simfonija grada - Kralj donosi poznate i tople božićne melodije na ulice i trgove Zagreba. Harmonične izvedbe pozivaju prolaznike da se zaustave i uživaju u glazbi. Ansambl možete pronaći na različitim lokacijama poput Stare Vlaške, Kamenitih vrata, Krvavog mosta i Radićeve ulice.

Održavanje: 29.11.2025. u 19:00 Plato - stara Vlaška, 05.12.2025. u 19:00 Kamenita vrata, 05.12.2025. u 19:50 Krvavi most, 06.12.2025. u 19:00 Radićeva ulica, 06.12.2025. u19:50 Krvavi most, 12.12.2025. u 19:00 Krvavi most, 12.12.2025.u 19:50 Plato - stara Vlaška, 13.12.2025. u 19:00 Radićeva ulica, 13.12.2025. u 19:50, Krvavi most, 18.12.2025. u 19:00, Kamenita vrata, 18.12.2025. u 19:50 Krvavi most, 19.12.2025. u 19:00. Krvavi most, 19.12.2025. u 19:50 Plato - stara Vlaška, 20.12.2025. u 19:00 Radićeva ulica, 20.12.2025. u 19:50 Krvavi most

Advent pod lanternom - Advent pod lanternom Udruge Musica nota oživljava tradicionalne običaje paljenja plinskih lampi i kolendavanja na Gornjem gradu. Program donosi svjetlost, radost i toplinu, stvarajući veselu i prijateljsku blagdansku atmosferu. Posjetitelji su pozvani da se pridruže nažigaču i pjevačima svake srijede, četvrtka i petka sve do Badnjaka.

Održavanje: 03.12.2025. u 16:30, 04.12.2025. u 16:30, 05.12.2025. u 16:30, 10.12.2025. u 16:30, 11.12.2025. u 16:30, 12.12.2025. u 16:30, 17.12.2025. u 16:30, 18.12.2025. u 16:30, 19.12.2025.u  16:30 na Kuli Lotrščak

Zagrebačke adventske razglednice - Kvartet Vox donosi Zagrebačke adventske razglednice kroz kratke, nenajavljene koncerte koji iznenađuju prolaznike. Na frekventnim lokacijama poput Oktogona, Masarykove ulice i ZKM-a, Ansambl izvodi najljepše adventske skladbe iz hrvatske i svjetske glazbene baštine. Ne propustite ovaj šarmantni glazbeni poklon!

Održavanje: 05.12.2025. 17:30 Zagrebačko kazalište mladih, 05.12.2025. 18:15 Oktogon, 06.12.2025. 16:15 Masarykova ulica, 06.12.2025. 17:00 Oktogon, 10.12.2025. 17:30 Masarykova ulica, 10.12.2025. 18:15 Oktogon, 12.12.2025. 17:30 Oktogon, 12.12.2025. 18:15 Zagrebačko kazalište mladih, 13.12.2025. 16:15 Zagrebačko kazalište mladih, 13.12.2025. 17:00 Oktogon, 17.12.2025. 17:30 Oktogon, 17.12.2025. 18:15 Zagrebačko kazalište mladih, 19.12.2025. 16:15 Zagrebačko kazalište mladih, 19.12.2025. 17:00 Oktogon, 20.12.2025. 17:30 Oktogon, 20.12.2025. 18:15 Masarykova ulica

Zagreb: Zagrebački solisti održali koncert u prolazu Oktogon
Zagreb: Zagrebački solisti održali koncert u prolazu Oktogon | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

10. Festival adventskih i božićnih pjesama u Zagrebu - Advent Festival Udruge Musica nota slavi deset godina djelovanja. Raznolik program iz hrvatske i svjetske glazbene riznice uvodi publiku u radost Božića i svečani glazbeni ugođaj, a Festival će svečano otvoriti zbor Cantores sancti Marci u crkvi sv. Marka.

Održavanje: 30.11.2025. 19:30 - Crkva sv. Marka, 06.12.2025. 19:30 – Balkon Cravaticuma (boutique muzej kravate), 12.12.2025. 19:30 – Crkva sv. Petra, 13.12.2025. 19:30 - Crkva sv. Marka, 18.12.2025. 19:30 - Crkva sv. Marka, 19.12.2025. 19:30 - Grkokatolička crkva sv. Ćirila i Metoda, 20.12.2025. 19:30 - Grkokatolička crkva sv. Ćirila i Metoda

S božićnih balkona Zagrebu - S ponajljepših zagrebačkih balkona dopiru melodije šesteročlanog limeno-puhačkog sastava Ad Gloriam Brass, unoseći radost i svečani ugođaj na gradske ulice. Ansambl izvodi aranžmane klasične glazbe, filmskih tema i božićnih pjesama, stvarajući europski glazbeni šarm.

Održavanje: 30.11.2025. 17:00 – Balkon Cravaticuma (boutique muzej kravate), 30.11.2025. 19:00 – Balkon Tkalčićeva, 07.12.2025. 17:00 – Balkon Cravaticuma (boutique muzej kravate), 07.12.2025. 19:00 – Balkon Tkalčićeva, 14.12.2025. 17:00 – Balkon Cravaticuma (boutique muzej kravate), 14.12.2025. 19:00 – Balkon Tkalčićeva, 21.12.2025. 15:00 – Balkon Cravaticuma (boutique muzej kravate), 21.12.2025. 17:00 – Balkon Hrvatskog narodnog kazališta

ARTvent

Zaronite u umjetnički duh Adventa kroz izložbe, performanse i kreativne programe muzeja.

Nenad Sovilj: (2 + 2) x 5 - Izložba (2 + 2) x 5 obilježava 20 godina umjetničkog stvaralaštva Nenada Sovilja, povezujući draguljarske forme, povijest i filozofsku misao.

Održavanje: 09.12.2025. - 08.02.2026. Etnografski muzej

Čarolija Adventa u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju - Advent u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju – spoj znanosti, kulture i blagdana

Održavanje: 02.12.2025. - 04.01.2026. Hrvatski prirodoslovni muzej

Advent u Muzeju grada Zagreba - Zbigecani Advent u Muzeju grada Zagreba

Održavanje: 28.11.2025. - 04.01.2026. Muzej grada Zagreba

Božićna priča u Etnografskome muzeju - U Etnografskom muzeju advent je vrijeme radosti i kreativnosti za cijelu obitelj.

Održavanje: 04.12.2025. - 31.12.2025. Etnografski muzej

Muzeji

Izložba blagdanskih izdanja čokoladnih proizvoda - Nostalgična izložba Muzeja čokolade Zagreb

Održavanje: 01.12.2025. - 11.01.2026. Muzej čokolade Zagreb

Advent u Kući karikature Oto Reisinger - Advent u Kući karikature – humor, kreativnost i obiteljska toplina

Održavanje: 29.11.2025. - 07.01.2026. Kuća karikature Oto Reisinger

Advent u Muzeju smijeha - HaHaHouse - Najvrckastiji Advent u HOHOHOuse

Održavanje: 01.12.2025. -31.12.2025. Muzej smijeha - HaHaHouse

Advent u Muzeju zaboravljenih priča - U Muzeju zaboravljenih priča zima dobiva čaroban oblik

Održavanje: 04.12.2025. - 06.01.2026. Muzej zaboravljenih priča

Family ADVENTure 

Zabava, igre i radionice čine Advent čarobnom pustolovinom za cijelu obitelj.

Žive božićne jaslice - Članovi zajednice sami stvaraju cijeli prikaz – od scenografije i kostima do glazbe i izvedbi – pretvarajući park Opatovinu u mjesto vjere, nade i ljubavi.

Održavanje: 20.12.2025. 16:00 u Park Opatovina

Advent u Maloj sceni - Spasite Djeda Božićnjaka s Ivom u Maloj sceni

Održavanje: 29.11.2025. 10:00 Kazalište Mala scena

Old Zagreb Tour - Jedinstvena vožnja retro autićem kroz blagdanski Zagreb

Održavanje: 29.11.2025. - 07.01.2026.

Vožnja kočijom Djeda Božićnjaka - Nezaboravna vožnja kočijom Djeda Božićnjaka

Održavanje: 29.11.2025. - 07.01.2026. Park Zrinjevac

Cijena ulaznica: djeca - 8,00 eura, odrasli - 15,00 eura

Zagreb: Čari Advenda još uvijek su u punom sjaju na Zrinjevcu
Zagreb: Čari Advenda još uvijek su u punom sjaju na Zrinjevcu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Jingle all the way 

Grad skriva mnoštvo adventskih iznenađenja, od uličnih nastupa do posebnih zimskih atrakcija.

Veseli božićni tramvaj - Bajkovita vožnja s Djedom Božićnjakom i njegovim društvom uz pregršt zabave, smijeha i prigodnih darova, razveselit će sve, a posebno one najmlađe.

Održavanje: 30.11.2025. -07.01.2026. Trg bana Josipa Jelačića

ZagreBal - Bal na Gornjem gradu

Održavanje: 13.12.2025. -31.12.2025. Galerija Klovićevi dvori

Adventski Open House Zagreb - Adventski Open House Zagreb: tajne arhitekture grada

Održavanje: 10.12.2025.

How Lollipop Stole Christmas - Ovog Adventa u Zagrebu održava se najveći božićni event “How Lollipop Stole Christmas”, smješten u prostoru Laube.

Održavanje: 20.12.2025. 22:00 Lauba - kuća za ljude i umjetnost

Advent i Božić na Sljemenu - Jedinstven adventski doživljaj na vrhu grada!

Održavanje: 30.11.2025. - 06.01.2026. Tomislavov dom

SALSA GRAND PLESNJAK NA ZRINJEVACU - DJ-evi s festivala Salsa Grand održavat će ritam uz najbolju salsu, mambo, bachatu, cha cha cha i kubanski son, dok animacijski tim donosi svu blagdansku zabavu.

NE PROPUSTITE! Jinglingz se vraća na Kvatrić: Čeka vas najveća kobasica na Adventu i buncek-krafna
Jinglingz se vraća na Kvatrić: Čeka vas najveća kobasica na Adventu i buncek-krafna

Održavanje: 30.11.2025. 16:30 -30.11.2025. Park Zrinjevac

Salsa Grand - Osim vrhunskog plesnog programa, Salsa Grand pruža gostima priliku da dožive Zagreb u njegovom čarobnom izdanju - tijekom adventa, kroz bogatu tradiciju, kulturu i gostoprimstvo.

Održavanje: 28.11.2025. - 01.12.2025. Sheraton Zagreb

Advent Bachata Congress - 3. Advent Bachata Congress

Održavanje: 12.12.2025. -15.12.2025. Diplomat Hotel

HO-HO-HO Hoteli

Zagrebački hoteli okićeni blagdanskim ukrasima pružaju jedinstven i poseban doživljaj:

  • Esplanade Zagreb Hotel
  • Hilton Garden Inn Hotel
  • Hotel Jägerhorn
  • Boutique Hotel HOH

Advent Decor

Zagrebačke ulice i trgovi okićeni svjetlima i dekoracijama pretvaraju šetnju gradom u nezaboravan božićni doživljaj.

BIJELI ZAGREB - Zimska bajka na Trgu bana Josipa Jelačića

Ukrašen tisućama svjetlucavih lampica, okružen borovima prekrivenima snijegom i prekrasnom božićnom jelkom, središnji gradski trg pretvara se u pravu zimsku čaroliju! Trg bana Josipa Jelačića u blagdansko vrijeme zasja u punom sjaju i postaje nezaobilazna destinacija za sve posjetitelje koji žele doživjeti duh Božića i okinuti najbolju fotku u gradu. (29.11. - 30.12.2025.)

LAYERS OF CHRISTMAS - Masarykova ulica ovog adventa pretvara se u neobičnu svjetleću šumu. 

Veliki borovi od prozračne tkanine, ispunjeni toplom rasvjetom, njišu se na povjetarcu, stvarajući tako interaktivnu i fotogeničnu scenografiju koja oduzima dah. (29.11.2025.-7.1.2026.)

PRVI SNIJEG, Saša Šekoranja - U Prolazu Oktogon, postavljena je centralna svjetlosno-zvučna instalacija od svjetlom ispisanih riječi pjesme „Prvi snijeg“, koje stvaraju formu bora visokog desetak metara.

U podlozi je zvučna kulisa pjesme „Prvi snijeg“, koju izvodi Gabi Novak, tekst je napisao Ivica Krajač, a glazbu potpisuje Nikica Kalogjera. Cijeli prostor okružuju crteži i skice zimskog grada – glazbeni paviljon, dimnjaci, krošnje i drugi detalji koji dočaravaju pripreme grada za blagdane. Instalacija je poklon gradu i posveta Gabi Novak. (19.12.2025. - 7.1.2026. 14:00 - 22:00)

ORAŠARI & HNK - Božićna čarolija umjetnosti i svjetla 

Hrvatsko narodno kazalište (HNK) ove godine spaja umjetnost i Advent, oblačeći svoju zgradu u blagdansko ruho svjetlosnim dekoracijama. Trg Republike Hrvatske, poznat po svojoj umjetničkoj povijesti, postaje idealna lokacija za popodnevne fotografije i uživanje u blagdanskom ugođaju. (29.11.2025. - 7.1.2026.)

Zagreb: Ispred HNK postavljene figure Orašara
Zagreb: Ispred HNK postavljene figure Orašara | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

VELIKI VELIKI BOŽIĆ  - Trg kralja Petra Svačića ovog Adventa pretvara se u pravu zimsku bajku s predimenzioniranim skulpturama božićnih ukrasa.

Sitni stakleni zvončići, pahuljice i kuglice narasli su do veličine divova, stvarajući čudesnu dekoraciju kroz koju možete prošetati i uživati u laganoj božićnoj glazbi. (29.11.2025.-7.1.2026.)

ČUDESNI BOŽIĆ - Cvjetni trg, mali i šarmantni kutak grada i omiljeno mjesto Zagrepčana, postaje pravo blagdansko središte. 

Raskošne dekoracije, svjetlosne instalacije i interaktivni elementi stvaraju toplu i privlačnu atmosferu, idealnu za fotografije i uživanje u blagdanskom ugođaju za sve generacije. (29.11.2025.-29.12.2025.)

GEOMETRIJA TIŠINE, Nenad Sovilj - Geometrija tišine: pahuljica i dragi kamen u Lapidariju

U Lapidariju Arheološkog muzeja, Nenad Sovilj, suvremeni hrvatski umjetnik poznat po istraživanju oblika, svjetla i prostora, predstavlja skulpturu koja spaja oblik pahuljice i sjaj brušenog dragog kamena. Instalacija mijenja svoj karakter danju i noću, stvarajući prostor za zastajanje i kontemplaciju kroz igru sjena, refleksija i tišine. (29.11.2025.-7.1.2026.)

ZVONA ZVONE, đkć + Draga Komparak - U Tunelu Grič postavljena je adventska instalacija Na sva zvona, s osam brončanih glazbenih zvona koja simboliziraju zajedništvo. 

Automatizirani mehanizmi sviraju melodiju pjesme „Zvončići, zvončići“, od smirene do razigrane, pretvarajući tunel u glazbeni kontrapunkt vizualnim atrakcijama grada i pružajući posjetiteljima nezaboravan doživljaj. (29.11.2025.-7.1.2026.)

ZIMSKI NOKTURNO - Najromantičniji Advent u Parku Grič

Otkrijte najromantičniji kutak Adventa, inspiriran noći i zvijezdama. Prošećite ispod svoda lampica, uživajte u Chopinovim nokturnima i podijelite klupicu za dvoje, stvarajući svoj nezaboravan adventski trenutak. (29.11.2025.-7.1.2026.)

MJESEČEV VRT - Nakon parka Bele IV. i parka Ribnjak, ovoga Adventa Mjesečev vrt stiže na Strossmayerovo šetalište na Gornjem gradu.

Prošećite ispod tisuća „zvjezdanih krošnji“ i padalica, uživajte u pogledu na grad i zabilježite svoju posebnu želju u ovom intimnom i romantičnom ugođaju – savršenom za stvaranje uspomena. (29.11.2025.-7.1.2026.)

Zagreb: Mjesečev vrt u parku Bele IV na Gornjem gradu
Zagreb: Mjesečev vrt u parku Bele IV na Gornjem gradu | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

One day wonder

Ne propustite posebne koncerte i događanja koja se održavaju samo jedan dan!

Zborovi na Badnjak - Midday Advent Melodies Osam zborova za posebno svečanu atmosferu Badnjaka

Održavanje: 24.12.2025. u 11:00 Trg bana Josipa Jelačića

Prijenos baleta Orašar ispred HNK - Hrvatsko narodno kazalište, Blagdanski prijenos baleta „Orašar“

Održavanje: 23.12.2025. u 19:30 Hrvatsko narodno kazalište

Doček Nove godine na Trgu bana Josipa Jelačića - Nakon Božića, slijedi nam najveselija, najočekivanija i najluđa noć u godini – novogodišnja večer!

Održavanje: 31.12.2025. Trg bana Josipa Jelačića

10. Zagreb Advent Run - Omiljena kostimirana utrka za cijelu obitelj, Run Croatia, ponovno okuplja tisuće sudionika, potvrđujući mjesto Zagreba na sportskoj, ali i blagdanskoj karti Europe.

Održavanje: 14.12.2025. 12:00 Zonar Zagreb

Natjecatelji Zagreb Advent Runa prolaze Trgom bana Josipa Jelačića
Natjecatelji Zagreb Advent Runa prolaze Trgom bana Josipa Jelačića | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Koncert Želim život - Zaklada Ana Rukavina - 17.12.2025. 20:20
Održavanje: Trg bana Josipa Jelačića

Q'ART - CONNECT IN LOVE - Ilica kao pozornica urbanog performansa

Održavanje: 21.12.2025. 10:00

Srednjoškolski Advent na Kennedyjevom - Odaberite ručno izrađene ukrase i čestitke te na taj način podržite ovu humanitarnu akciju namijenjenu udruzi roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Put u Život PUŽ.

11.12.2025. 10:00 Trg John F. Kennedy

