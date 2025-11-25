Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
MIRIŠI NA BLAGDANE

Rougemarin predstavlja hit Adventa pod nazivom Fritulinka

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 3 min
Rougemarin predstavlja hit Adventa pod nazivom Fritulinka
6
Foto: Canva

Advent u Zagrebu ove je godine dobio novo nezaobilazno odredište, kućicu Fritulinka by Rougemarin na Trgu bana Jelačića

Svoj najnoviji gastronomski izum predstavlja chef i vizionar Marin Medak, koji ga opisuje kao “najbolji proizvod u svojoj karijeri”. Riječ je o Fritulinki, adventskom desertu koji spaja ono najbolje iz dva domaća klasika, fritule i palačinke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Uz bazu, kuglice i žireve izradite klasični vijenac za stol, a lončić iskoristite za dugačke svijeće 01:07
Uz bazu, kuglice i žireve izradite klasični vijenac za stol, a lončić iskoristite za dugačke svijeće | Video: 24sata/pixsell

Što je zapravo Fritulinka?

Fritulinka je hibrid koji kombinira meku palačinku i prženo tijesto fritule u jedan desert. Palačinka se puni raznim nadjevima, zatim se zamata, premazuje smjesom za fritule, prži do zlatne boje i uvaljava u cimetni šećer, aromu koja je već postala zaštitni znak zagrebačkog Adventa.

Foto: BOJAN HARON MARKICEVIC

Unutrašnjost donosi čak pet različitih punjenja: pistaciju s umakom od pistacija, pekmez od šljiva, čokoladnu kremu, marelicu s karamelom i mandarinom te jabuku s karamelom i cvijetom soli. Svaka verzija ima vlastiti profil okusa, ali svima je zajedničko karakteristično Rougemarinovo toplije, mekše i domaće.

KREĆE ADVENT Spektakl na ledu i veliki koncert: Evo zašto će se u petak tražiti mjesto više u Samoboru
Spektakl na ledu i veliki koncert: Evo zašto će se u petak tražiti mjesto više u Samoboru

- Ovo je najgenijalnije jelo koje sam ikad kreirao. Htjeli smo napraviti nešto novo, nešto što ne postoji, a opet da bude svima blisko. Fritulinka je upravo to - kaže Marin Medak.

Advent koji miriše na domaće

Rougemarinova adventska kućica ove je godine zamišljena kao mali gastronomski laboratorij smješten u srcu grada. Uz Fritulinku, posjetitelji mogu kušati i klasične fritule, sočne hot-dogove pripremljene u Rougemarin stilu te još nekoliko sezonskih iznenađenja koja se otkrivaju tek na licu mjesta. Ideja je bila stvoriti mjesto na koje se ne dolazi usput, nego namjerno – zbog okusa koji se ne mogu pronaći nigdje drugdje.

Foto: BOJAN HARON MARKICEVIC

Gastro inovacija koja osvaja Zagreb

Rougemarin se godinama ističe kao restoran koji vješto kombinira tradiciju i suvremene kulinarske tehnike. S Fritulinkom je ta filozofija podignuta na novu razinu. Ovaj desert nije samo poslastica, nego koncept koji privlači pogled, mami da ga fotografirate i dijelite te potiče goste da se vraćaju po još. Prvi dani Adventa pokazuju isti obrazac: ljudi zastanu, pogledaju, pitaju što je to i vraćaju se ponovno.

NE PROPUSTITE! Jinglingz se vraća na Kvatrić: Čeka vas najveća kobasica na Adventu i buncek-krafna
Jinglingz se vraća na Kvatrić: Čeka vas najveća kobasica na Adventu i buncek-krafna

Gdje pronaći Fritulinku?

Ekskluzivno u Rougemarinovoj adventskoj kućici na Trgu bana Josipa Jelačića.

Recept: Fritulinka s marelicom

Potrebno za jednu fritulinku: jedna palačinka, 100 g smjese za fritule, 60 g džema od marelice, 30 g karamela–mandarina umaka i litra ulja za prženje.

Palačinka

Sastojci: 2 jaja, 200 g glatkog brašna, 200 ml mlijeka sobne temperature, 200 ml mineralne vode, žlica ulja, žlica rastopljenog maslaca i prstohvat soli.

Foto: BOJAN HARON MARKICEVIC

Postupak: Sve sastojke izmiksati do glatke smjese. Na zagrijanoj i lagano nauljenoj tavi ispeći vrlo tanku palačinku.

Smjesa za fritule

Sastojci: 4 dl jogurta, 2 jaja, 2 paketića vanilin šećera, malo soli, 2 žličice šećera, 300 g glatkog brašna, 1 paketić praška za pecivo i žlica ruma.

Foto: BOJAN HARON MARKICEVIC

Postupak: Sve sastojke izmiksati dok se ne dobije homogena smjesa.

Karamela–mandarina umak

Sastojci: 160 g šećera, 100 g glukoznog sirupa, 260 g slatkog vrhnja, 1,5 g soli i 150 g svježe iscijeđenog soka od mandarina.

Postupak: Šećer i glukozni sirup karamelizirati. Dodati vrelo slatko vrhnje i miješati dok ne nastane glatka karamela. Polako ulijevati sok od mandarina uz stalno miješanje.

DRUGAČIJE OD PRETHODNIH FOTO Adventske kućice na Trgu i Kvatriću. Kako vam se sviđaju? Pišu: 'Vagoni, kavezi, zatvor'
FOTO Adventske kućice na Trgu i Kvatriću. Kako vam se sviđaju? Pišu: 'Vagoni, kavezi, zatvor'

Postupak izrade Fritulinke

Palačinku namazati džemom od marelice, ostavljajući 3 do 4 cm praznog ruba. Zamotati kao burrito: prvo krenuti s rolanjem, zatim preklopiti bočne rubove prema unutra i dovršiti motanje. Zamotanu palačinku staviti u zamrzivač na 2 do 3 sata, dok se dovoljno ne stisne da zadrži oblik. Zatim je premazati smjesom za fritule u sloju od oko 5 mm i pržiti u ulju zagrijanom na 160 °C, 8 do 9 minuta. Još vruću uvaljati u mješavinu kristal šećera i šećera u prahu te dodati cimet po želji. Poslužiti toplo, preliveno umakom od karamele i mandarine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Koliko ste omiljeni u društvu prema vašem znaku Zodijaka
LJESTVICA POPULARNOSTI

Koliko ste omiljeni u društvu prema vašem znaku Zodijaka

Donosimo rang listu znakova Zodijaka koji su češće omiljeni u društvu. Ipak, bez obzira na poziciju na ljestvici, niti jedan znak nije 'vrjedniji' ili 'bolji' od drugih zbog svoje društvenosti i šarma
Znakovi Zodijaka kao roditelji: Bik je učitelj, Ribe su tople, a evo na što Lav treba paziti
KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA?

Znakovi Zodijaka kao roditelji: Bik je učitelj, Ribe su tople, a evo na što Lav treba paziti

Svaki roditelj voli svoje dijete, no nema svatko isti pristup odgoju. Tako će Jarac i Djevica inspirirati dijete kritikom, Rakovi pretjerivati sa zaštitom, a Ovnovi prijetiti
Ovo su fatalne greške zbog kojih nosite krivi broj traperica
OTKRIVAJU JEANS EXPERTICE

Ovo su fatalne greške zbog kojih nosite krivi broj traperica

Čim vas vide, Jeans Experti posebno educirani stručnjaci za odabir traperica, znaju koji ste broj i dužina te koji vam 'fit' najbolje odgovara. Pomoći će vam pronaći savršeni par traperica u minuti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025