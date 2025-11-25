Rougemarin predstavlja hit Adventa pod nazivom Fritulinka

Svoj najnoviji gastronomski izum predstavlja chef i vizionar Marin Medak, koji ga opisuje kao “najbolji proizvod u svojoj karijeri”. Riječ je o Fritulinki, adventskom desertu koji spaja ono najbolje iz dva domaća klasika, fritule i palačinke.

Što je zapravo Fritulinka?

Fritulinka je hibrid koji kombinira meku palačinku i prženo tijesto fritule u jedan desert. Palačinka se puni raznim nadjevima, zatim se zamata, premazuje smjesom za fritule, prži do zlatne boje i uvaljava u cimetni šećer, aromu koja je već postala zaštitni znak zagrebačkog Adventa.

Unutrašnjost donosi čak pet različitih punjenja: pistaciju s umakom od pistacija, pekmez od šljiva, čokoladnu kremu, marelicu s karamelom i mandarinom te jabuku s karamelom i cvijetom soli. Svaka verzija ima vlastiti profil okusa, ali svima je zajedničko karakteristično Rougemarinovo toplije, mekše i domaće.

- Ovo je najgenijalnije jelo koje sam ikad kreirao. Htjeli smo napraviti nešto novo, nešto što ne postoji, a opet da bude svima blisko. Fritulinka je upravo to - kaže Marin Medak.

Advent koji miriše na domaće

Rougemarinova adventska kućica ove je godine zamišljena kao mali gastronomski laboratorij smješten u srcu grada. Uz Fritulinku, posjetitelji mogu kušati i klasične fritule, sočne hot-dogove pripremljene u Rougemarin stilu te još nekoliko sezonskih iznenađenja koja se otkrivaju tek na licu mjesta. Ideja je bila stvoriti mjesto na koje se ne dolazi usput, nego namjerno – zbog okusa koji se ne mogu pronaći nigdje drugdje.

Gastro inovacija koja osvaja Zagreb

Rougemarin se godinama ističe kao restoran koji vješto kombinira tradiciju i suvremene kulinarske tehnike. S Fritulinkom je ta filozofija podignuta na novu razinu. Ovaj desert nije samo poslastica, nego koncept koji privlači pogled, mami da ga fotografirate i dijelite te potiče goste da se vraćaju po još. Prvi dani Adventa pokazuju isti obrazac: ljudi zastanu, pogledaju, pitaju što je to i vraćaju se ponovno.

Gdje pronaći Fritulinku?

Ekskluzivno u Rougemarinovoj adventskoj kućici na Trgu bana Josipa Jelačića.

Recept: Fritulinka s marelicom

Potrebno za jednu fritulinku: jedna palačinka, 100 g smjese za fritule, 60 g džema od marelice, 30 g karamela–mandarina umaka i litra ulja za prženje.

Palačinka

Sastojci: 2 jaja, 200 g glatkog brašna, 200 ml mlijeka sobne temperature, 200 ml mineralne vode, žlica ulja, žlica rastopljenog maslaca i prstohvat soli.

Postupak: Sve sastojke izmiksati do glatke smjese. Na zagrijanoj i lagano nauljenoj tavi ispeći vrlo tanku palačinku.

Smjesa za fritule

Sastojci: 4 dl jogurta, 2 jaja, 2 paketića vanilin šećera, malo soli, 2 žličice šećera, 300 g glatkog brašna, 1 paketić praška za pecivo i žlica ruma.

Postupak: Sve sastojke izmiksati dok se ne dobije homogena smjesa.

Karamela–mandarina umak

Sastojci: 160 g šećera, 100 g glukoznog sirupa, 260 g slatkog vrhnja, 1,5 g soli i 150 g svježe iscijeđenog soka od mandarina.

Postupak: Šećer i glukozni sirup karamelizirati. Dodati vrelo slatko vrhnje i miješati dok ne nastane glatka karamela. Polako ulijevati sok od mandarina uz stalno miješanje.

Postupak izrade Fritulinke

Palačinku namazati džemom od marelice, ostavljajući 3 do 4 cm praznog ruba. Zamotati kao burrito: prvo krenuti s rolanjem, zatim preklopiti bočne rubove prema unutra i dovršiti motanje. Zamotanu palačinku staviti u zamrzivač na 2 do 3 sata, dok se dovoljno ne stisne da zadrži oblik. Zatim je premazati smjesom za fritule u sloju od oko 5 mm i pržiti u ulju zagrijanom na 160 °C, 8 do 9 minuta. Još vruću uvaljati u mješavinu kristal šećera i šećera u prahu te dodati cimet po želji. Poslužiti toplo, preliveno umakom od karamele i mandarine.