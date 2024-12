Adventski kalendar kolača, 12. dan: Baka Ana sprema kuglof

URNEBESNI KOUASSI

VIDEO Prije devet godina igrao je u Hajduku, a i dalje oponaša Tudora. Poslušajte 'Kvasinu' Jean Evrard Kouassi, u Splitu znan kao Kvasina, igrao je za Hajduk od 2013. do 2015. godine, a simpatični Bjelokošćanin je u kratkom roku postao omiljen među navijačima zbog svog vedrog duha, a obožavali su ga i u svlačionici. Volio je imitirati trenere, a iako je prošlo devet godina od odlaska iz Splita, to i dalje radi. Trenutno igra u kineskom Zheijangu s Frankom Andrijaševićem i često se zna upustiti u imitacije Igora Tudora. Pa pogledajte sami kako to zvuči.

Kopiranje linka