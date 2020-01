Afte nastaju od stresa, slabog imuniteta te bolesti želuca

Afte su ranice u usnoj šupljini, pojavljuju se kod 20 posto ljudi. Češće se pojavljuju kod žena i mlađe populacije. Stres, slab imunitet, slabokrvnost, bolesti želuca i crijeva te određeni lijekovi mogu utjecati na nastanak afti.

Najčešće se mogu pojaviti na jeziku, obraznoj sluznici ili sluznici usana, a nikad na tvrdom nepcu i na desnima. Mogu biti male, velike te one slične herpesu.

Malene su one do jedan centimetar, u prosjeku traju od 7 do 14 dana i cijele bez ožiljka. Pojavljuju se na sluznici obraza ili usana. Velike afte su one veće od jednog centimetra te mogu trajati od četiri do šest tjedana. Sporije zacjeljuju jer se radi o dubljoj ranici. Kod njih su uvećani limfni čvorovi.

Afte nalik herpesu ili herpetiformne afte su ranice veličine 1 do 2 milimetara te dolaze u nakupinama. Najčešće se pojavljuju ispod jezika te na sluznici obraza i jezika. Podsjećaju na herpes, ali s njim nemaju nikakve veze. Za razliku od herpesa, kod afti nema temperature i bolova u tijelu.

Kako bi ublažili simptome, pažljivo perite zube. Koristite mekane četkice. Kod afti izbjegavajte krutu hranu poput kore od kruha, čipsa, tvrdo meso ili prženu ribu. To može samo nadražiti aftu i pojačati bol. Izbjegavajte sve kisele i jake napitke, poput alkohola i gaziranih pića. Isto vrijedi i za kisele i jake začine poput octa i tabasca. Vruća hrana i piće također pogoršavaju simptome. Smatra se da afta može nastati i kod korištenja nekih zubnih pasta pa preventivno možete promijeniti pastu za zube koju koristite, piše MojStomatolog.

