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Zato danas navijajte!

Ajmo, Hrvatska! Navijanje jača libido i potiče želju za seksom

Piše Bruno Serdar,
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Ajmo, Hrvatska! Navijanje jača libido i potiče želju za seksom
SP 2026 Navijači oko stadiona uoči susreta Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Oni koji gledaju utakmice i navijaju s istomišljenicima imaju bolje mentalno zdravlje. Također, navijanje može biti i dobar ventil za pražnjenje nagomilanog stresa

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Znanstvenici tvrde da navijanje čini mozak aktivnijim te smanjuje osjećaj tjeskobe i depresiju. Studije su potvrdile da postoji veza između gledanja utakmice i održavanja živčanog sustava aktivnim. Kad navijač prati igru, doživljava slično iskustvo kao i igrač te se aktiviraju i isti dijelovi mozga.

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Danski policajci se priključili našim navijačim u Cropenhagenu | Video: 24sata/pixsell

Zbog poistovjećivanja se osjećaju moćnima kao i igrači. Oni koji gledaju utakmice i navijaju s istomišljenicima imaju bolje mentalno zdravlje. Studije su pokazale i da je stopa bolničkih prijama zbog depresije i anksioznosti niža tijekom i nakon velikih sportskih natjecanja u zemljama čije su reprezentacije sudjelovale na njima.

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Pomaže i ljudima koji se bore s demencijom. Oni se mogu prisjetiti određenih trenutaka i ljudi iz svojeg života ponovnim pregledavanjem utakmice iz tog doba.

Navijanje je dobro za seksualni život

Uz to, navijanje će “začiniti” i vaš seksualni život jer se u tijelu podižu razine dopamina, hormona koji je zadužen za osjećaj ugode koji je sličan onome tijekom vođenja ljubavi. Jača i libido. Razina testosterona povećava se nakon utakmice. Navijanje potiče seksualnu želju u oba spola.

Rotterdam: Navijači u gradu prije utakmice Hrvatske i Nizozemske
Rotterdam: Navijači u gradu prije utakmice Hrvatske i Nizozemske | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Što je najbolje jesti i piti tijekom tekme?

Iako tijekom utakmice trošimo kalorije navijanjem, često u društvu posrnemo za brzom prehranom i grickalicama. Umjesto za klasičnim hamburgerom, uzmite pileći burger. U sendviče ili burgere nemojte stavljati majonezu ili umake. Kad pečete meso, stavljajte manje ulja, a svaku drugu čašu piva zamijenite mineralnom vodom.

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Pratite utakmicu u društvu: To nas čini povezanijima

Poistovjećenje s grupom vrijedi i za suprotnu situaciju. Ako naš tim izgubi, utjeha je brža zbog grupe navijača kojoj pripadate. Kakav god ishod utakmice bio, navijači uvijek nalaze načina da podijele radost ili tugu i potvrde se kao članovi navijačke zajednice. Dakle, sport ljude čini povezanijima i bliskijima.

Rotterdam: Navijači u gradu prije utakmice Hrvatske i Nizozemske
Rotterdam: Navijači u gradu prije utakmice Hrvatske i Nizozemske | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Navijanje može biti jako dobro i za živce

Nakon stresnog tjedna ili napornog dana, navijanje vam može biti i dobar ventil za pražnjenje nagomilanog stresa. Nekad je vrlo korisno dobro se izvikati na utakmici ili ispred televizijskog ekrana, jer poslije toga nastavljate sa svojim svakodnevnim aktivnostima. Ipak, ima i onih koji u tome pretjeruju te se previše unose.

Zbog toga treba i u navijanju ispred ekrana imati mjeru s obzirom na to da je rad srca ako pratite utakmicu u svojem domu 75 posto veći od prosjeka, a kad igrače pratite na stadionu, vaše srce tuče čak 110 posto brže.

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Komentari 30
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