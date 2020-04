Akcija na veš mašini: Adrenalin zagarantiran, a nitko neće čuti

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Znate li koji ste tip ljubavnika i kakav je partner idealan za vas

Seks izvan spavaće sobe neodoljiv je za mnoge parove, pa čak i za vrijeme karantene. Šokantno istraživanje prošlog mjeseca otkrilo je da devet od 10 parova uživa u seksu na perilici rublja, rekavši da je to savršeno mjesto u kući za 'skidanje' tereta nakon stresnog dana. U zatvorenom prostoru mnogim avanturističkim parovima je seks na veš mašini najuzbudljiviji. Zato su tri para odlučila objasniti koje to sve čari pruža seks na perilici rublja i zašto ga oni toliko vole.

'Bila sam paranoična da bi nas moj sin mogao čuti'

Učiteljica joge Maxine Morris (40) je slobodna samohrana majka i živi u sjevernom Londonu

- Odrekla sam se seka nakon što sam rodila sina. Ali, prošlog prosinca, jedan muškarac mi se javio na Instagramu i počeli smo se dopisivati. Mjesec dana smo razmjenjivali poruke - ispričala je.

- Pitao me za broj mobitela i proveli bismo sate pričajući. Moj sin je ubrzo počeo ići vrtić u siječnju i dogovorili smo se da ručamo taj dan - nastavila je.

Kada su se upoznali uživo, shvatila je da nemaju ništa zajedničko osim ljubavi prema fotografiranju znamenitosti. Ipak svidjelo joj se to što je imao isklesan atletski trbuh. Međutim on je također bio i 15 godina mlađi od i izuzetno fit, te dosta viši iako je i ona dosta visoka.

- Kad sam mu rekla da imam skoro 40 godina, izgledao je šokirano - tvrdi Maxine i dodaje kako je živio u jednoj sobi u nečijem stanu, tako da nije mogla otići do njegovog stana. Zato ga je pozvala kod sebe doma dok joj je sin spavao. Problem je bio taj što ona ima jednosobni stan što znači da joj sin ima krevet u njenoj spavaćoj sobi. Zbog toga nisu mogli biti u spavaćoj sobi, a ni u dnevnoj jer je on bio odmah pokraj spavaće sobe.

- Bila sam paranoična da će nas sin čuti kako razgovaramo i da će se probuditi. Zato smo imali 'noćne sastanke' u kuhinji. Nakon što sam nam skuhala nešto, seksali bismo se na perilici rublja - opisala je svoje iskustvo. 'Njegov atletski trbuh u kombinaciji sa seksom na perilici rublja bilo je savršeno iskustvo jer sam ga tako mogla pustiti da odradi sav naporan posao. Svaka površina moje kuhinje je bila 'krštena', ali moje najdraže mjesto je definitivno bilo na perilici'.

Maxine je znala to nije ozbiljna veza, ali pošto su to radili u kuhinji, to je značilo da joj je vraćena seksualna moć. Samo ga trebala za seks, a i imao je tako prikladno tijelo da bi bila šteta da to nije iskoristila. I nije joj žao jer joj je to bilo zaista ludo iskustvo.

- Sada se ne viđamo. Bilo mu je u redu kada smo se razdvojili zbog karantene, a ionako smo se sastajali samo zbog seksa i oboje to znamo, a ja sam zaista obožavala njegovo tijelo - rekla je Maxine.

'Na perilici rublja sve prolazi'

Učiteljica Natalie Charles ima 26 godina i živi sa svojim partnerom Alexom (32), tehničarom vozila u sjevernom Londonu.

- Doselila sam se s Alexom prije dva tjedna, ali znali smo da će biti karantene jer smo pratili što se događa u Europi. Zajedno smo od siječnja - ispričala je Natalie.

- Obično sam daleko opreznija, ali trenutno smo u ljubavnoj požudi! Alex ima sobu u kući svog stanodavca, a naša spavaća soba je pokraj njihove, što nam daje puno privatnosti tijekom seksa. Teško je kad ne živiš sam i često moraš biti domišljat. Prije karantene pokušali smo na drugim mjestima poput plaže, u autu ili vani u šumi, ali to je normalno za moju generaciju - dodala je.

Natalie je ubrzo pronašla praonicu rublja dovoljno daleko i tada je dobila ideju. Ako se zaista želimo 'igrati' a da to nitko ne primijeti, onda je praonica bila idealno rješenje, tvrdi Natalie.

- Bila je u potpunosti moja ideja seksati se na perilici. Alex se nasmijao kada sam to predložila i rekao mi da sam luda - nastavlja.

'To sam opravdala rekavši mu da nas zbog upaljene perilice nitko neće čuti. A i zaista sam htjela sam eksperimentirati i začiniti stvari. Oduvijek sam željela isprobati to na veš mašini. Prvi put kad smo to učinili seks je bio nevjerojatan. Mogli smo biti slobodni i bez ikakvog rizika da nas netko čuje jer je bitan dio seksa za svaku ženu moći 'stenjati' u pravim trenucima'.

Natalie je rekla da u njihovoj spavaćoj sobi moraju šutjeti i ne mogu stvarati mnogo buke, a na perilici rublja sve prolazi. Ne postoji nikakav rizik da se nešto čuje zbog mjesta na kojem se nalazi. Ipak, postoji rizik da vas netko ne vidi, ali oprezni suo.

- Obično biramo vrijeme kada su njegov stanodavac i djevojka zaokupljeni Netflix maratonom. Napravili smo to dovoljno puta da znam da je brzi ciklus najbolji! - tvrdi.

- Iako o tome vjerojatno ne bih raspravljala u stvarnom životu, ispričala sam svoje iskustvo prijateljici preko FaceTimea, pa je i ona to isprobala. Moj dečko i prijatelji su u početku bili šokirani, ali moj stav je da živiš samo jednom! - zaključila je.

'Moram to predložiti svim svojim prijateljicama'

Janice Granger (60) je u braku s Rogerom (56) a žive u High Wycombeu i imaju četiri sina u dobi od 28 do 33 godine.

- U braku smo 32 godine, a kada smo Roger i ja započeli vezu, bili smo kao zečevi. Oboje imamo visoki seksualni nagon i kada je došla naša prvorođena beba nastavili smo s redovitim seksom dok sam ja radila i vodila kuću - tvrdi Janice.

- Kad nam se rodio drugi sin,18 mjeseci kasnije, kombiniranje seksa s čuvanjem djece postalo je teško. Uspjeli smo nekako u raspored ugurati seks, ali se to nije događalo često. Bilo je užasno dok smo pokušavali raditi to u spavaćoj sobi, a imali smo i nekoliko nezgodnih incidenata. Seksualni nagon nestao mi je tijekom godina kako sam odgajala djecu, no Rogeru nije, i dalje je želio seks, ali meni to više nije bio prioritet. Seks na dodir se više nije događao - ispričala je.

Prije dolaska djece ovaj bračni par uživao je u seksu 2-3 puta tjedno. No zbog kućanskih poslova, djece i posla to nisu uspijevali. Tako su se navikli na 'brzi seks' ili na povremene noćne izlaske, kad bi djecu čuvala dadilja.

- Također, često sam razmišljala o tome kako bismo mogli češće biti sami. Kada su djeca još bila mala odlučili smo se ušuljati u garažu u kojoj je bila perilica rublja i sušilica. Gotovo uvijek je perilica za rublje bila u pokretu. No, nismo imali bravu na garažnim vratima stoga smo morali biti brzi i odraditi seks na perilici rublja brzo i efikasno - prisjetila se.

To je bilo njihovo mjesto za avanture kada su djeca bila kod kuće. Zato su, kada je kuća bila puna, jednostavno otišli u garažu i obavili to na brzinu. Naravno, postojao je rizik da ih djeca uhvate jer su čuvala svoje stvari u garaži, pa je zato Janice morala podsjetiti Rogera da bude brz. Napomenula je da svoje avanture na veš mašini podijelila s prijateljicama kako bi im dala ideju da i one to isprobaju, piše The Sun.

